Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 3 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Der Drops ist noch nicht gelutscht geschrieben von: Redaktion am 23.04.2020, 13:21 Uhr

paperpress576 Der Regierende Bürgermeister Michael Müller war gestern Nachmittag in Hamburg, wo das ZDF die Talk-Runde „Markus Lanz“ aufzeichnete, ohne Publikum im Saal, dafür reichlich vor den Fernsehendgeräten. Niedersachsens Stephan Weil und Thüringens Bodo Ramelow waren an den Tagen zuvor bei Lanz. Und natürlich dürfen in diesen Tagen Virologen nicht fehlen.





Da sich derzeit jede Talk-Sendung mit Corona beschäftigt und eigentlich alles von fast allen schon gesagt wurde, war der Informationsgehalt recht dünn. Man musste schon bis zum Ende der Sendung auf ein kleines Aha-Erlebnis war-ten. Schrittweise wird der Schulbetrieb wieder hochgefah-ren, so Müller, mit den sechsten Klassen geht es an den Grundschulen los, hoffentlich folgen bald die fünften, sonst gibt es wieder Gastbeiträge bei uns. Besonders liegen Müller die Kitas am Herzen, die Chance auf soziale Begeg-nungen müsse es für die Kinder bald wieder geben. Das hört man gern. Soweit die Einleitung.



Und ganz zum Schluss stellte Lanz fest, dass es in Berlin auf allen Ebenen läuft, sogar der Flughafen ist fertig. Er habe den Eindruck, als mache Politik Michael Müller wie-der richtig Spaß. Müller bekundete lächelnd, dass es nie anders war. Ob es ein Fehler war, schon seinen Rückzug angekündigt zu haben, wollte Lanz wissen. Müller betonte, dass es ja zunächst nur um den Parteivorsitz ginge, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, sagte er erneut kräftig lächelnd. Ein klares Dementi sehe anders aus, kommentierte Lanz diese Einlassung von Müller. Bei der Aufzählung seiner Gäste am Ende der Sendung sagte Lanz: Michael Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, vielleicht auch länger. So breit sieht man Müller selten grinsen.



Franziska Giffey wird die Sendung hoffentlich nicht gese-hen haben, es könnte sonst sein, dass ihre Nachtruhe gestört gewesen wäre. Unabhängig davon, dass im Au-genblick nichts dafür spricht, dass die SPD in 17 Monaten in einer Position sein dürfte, den Posten des Regierenden Bürgermeisters erneut zu besetzen, macht sich natürlich Frau Dr. Giffey immer noch Hoffnungen auf dieses Amt. Corona hat gezeigt, dass sich in Krisenzeiten die Werte der Regierenden verbessern. Die Union ist kurz davor, wieder eine 4 vor den Umfrageprozenten stehen zu haben. Die SPD in Berlin ist davon weit entfernt. Wer allerdings den Politikbetrieb seit Jahrzehnten beobachtet, wird zustimmen, dass sich in eineinhalb Jahren noch viel ändern kann.



Jedenfalls ist gegenwärtig nicht die Zeit für neue Parteivor-sitzenden und Spitzenkandidaten. Der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch beklagte heute den Fli-ckenteppich, den die Länderministerpräsidenten derzeit fabrizieren, vor allem aber, dass es problematisch sei, dass Corona und die Kür des Kanzlerkandidaten zeitlich zu-sammenfielen. Herr Söder und Herr Laschet seien in die-sem Zusammenhang besonders „verhaltensauffällig“. Es ginge um Leben und nicht um politische Karrieren. Beim Wort „verhaltensauffällig“ ließ es sich Angela Merkel nicht nehmen, breit zu grinsen.



Sowohl in Berlin wie für den Bund sind die Parteitage erst einmal abgesagt worden, auf denen neue Parteivorsitzende gewählt werden sollten, in Berlin für die SPD, auf Bundes-ebene für die CDU. Niemand weiß, wann diese Veranstal-tungen nachgeholt werden können. Und so lange bleiben Michael Müller Vorsitzender der Berliner SPD und Anneg-ret Kramp-Karrenbauer Vorsitzende der CDU Deutsch-land. Die Berliner und die Bundestagswahl fallen im nächs-ten Jahr vermutlich auf ein Datum. Wie die Spitzenkandida-ten heißen werden, weiß derzeit niemand. In Berlin eventu-ell Franziska Giffey, oder, wie Markus Lanz über Michael Müller sagte, „vielleicht auch länger.“



Und bei der CDU? Armin Laschet und Markus Söder kommen einem derzeit vor, wie der Igel im legendären Rennen mit dem Hasen. Während andere Ministerpräsi-denten noch überlegen, wie sie die gemeinsam mit der Bundeskanzlerin gefassten Beschlüsse umsetzen, pre-schen beide vor und einer ist immer schon da. Das Schau-laufen der beiden nervt inzwischen. Ebenso, und wir wie-derholen uns gern an dieser Stelle, dass Phoenix ständig die Regionalpressekonferenzen von Bayern und Nordrhein-Westfalen live überträgt. Nochmals: es interessiert in Berlin keinen Menschen.



Wie geht es eigentlich Friedrich Merz? Er ist von seiner Corona-Infektion wieder genesen. Seine aktuellste Wort-meldung wurde am 12. April im Münchener Merkur veröf-fentlich. „Merz hat sich klar hinter den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel für einen vorsichtigen und schrittweisen Ausstieg aus den harten Beschränkungen wegen der Corona-Krise gestellt. ‚Die Infektionsgefahr ist nicht über Nacht gebannt, und auch viele Unternehmen kann man nicht einfach am Tag X wieder einschalten wie eine Wohn-zimmerlampe. Mit gewissen Einschränkungen werden wir also noch eine ganze Weile leben müssen. Zugleich ist es aber wichtig, in den Betrieben so schnell wie möglich wie-der normal zu arbeiten.‘“



Raed Saleh, der gern Ko-Vorsitzender der SPD in Berlin werden möchte, hat sich vor sechs Tagen in seinem Po-dcast zu Wort gemeldet. „Über den Gartenzaun“ sprach er mit seiner Nachbarin Eva Schultze. „Sie ist 89 Jahre alt und muss in Corona-Zeiten besonders auf das Distanzge-bot achten. Deswegen haben wir uns im Garten – drei Meter voneinander entfernt – über den Zaun unterhalten. Ein Gespräch über Ängste in Corona-Zeiten, Politik in der Krise und Optimismus, der niemals vergeht. Ein tolles Ge-spräch. Danke Eva!“

Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: