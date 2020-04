Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Die Schuldfrage geschrieben von: Redaktion am 19.04.2020, 09:07 Uhr

paperpress576 Natürlich muss die Schuldfrage geklärt werden. Aber nicht heute. So lange jeden Tag Menschen an der Corona-Pandemie sterben und die Neuinfektionen zunehmen, haben wir keine Zeit nachzufragen, wem wir diese Katastrophe verdanken. Wer sich allerdings im Wahlkampf befindet, braucht Schuldige, um von sich abzulenken. Bei den täglichen Fake-News-Pressekonferenzen aus dem Weißen Haus wissen wir längst nicht mehr, ob dort „The Real Donald Trump“ steht, oder die Rolle nicht längst Max Giermann übernommen hat. Ist es noch Realität oder nur noch Satire. Apropos Satire. Auch wenn das Publikum derzeit als Stimmungskulisse fehlt, so sind doch „extra3“ mit Christian Ehring und die „heute-show“ mit Oliver Welke ein wohltuende Abwechselung zu den Podcasts von Christian Drosten und Alexander Kekulé, bei aller Wertschätzung. Und erst recht von den Pressekonferenzen mit Jens Spahn oder Peter Altmaier. Ganz furchtbar auch die ständig von Phoenix übertragenen Regionalpressekonferenzen von Armin Laschet und Markus Söder. Mit Verlaub, es interessiert mich nicht, welche Maßnahmen in NRW und Bayern umgesetzt werden, es überfordert mich schon zu verstehen, was Berlin und Brandenburg planen. Der beschworene Gleichklang ist nicht so richtig sichtbar, einer prescht immer vor, der andere zieht nach, was soll das?



Dass heutige Gejammer der Politik, dass man das alles nicht hätte ahnen können, ist nicht mehr als ein hilfloses Ablenkungsmanöver, um die eigenen Versäumnisse zu verschleiern. Hier steht alles drin: „Deutscher Bundestag Drucksache 17/12051, 17. Wahlperiode 03. 01. 2013, Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 21. Dezember 2012 gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012.“ In den ungenutzten Gebäudeteilen des Flughafens Tempelhof hätte man Milliarden von Schutzmasken, Anzügen, Desinfektionsmitteln und vor allem Klopapier einlagern können, vielleicht auch Nudeln und Konserven. Nichts ist geschehen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn gesagt wird, dass diese Krise auch eine Chance sei. Wofür? Wenn alles vorbei ist, wird der alte Schlendrian wieder Einzug halten. Und wenn die nächste Fledermaus über China kreist, beginnt alles von vorn.



Natürlich haben die Chinesen an allem Schuld. Sie haben das Virus gezüchtet und verbreitet, um ihre Marktanteile an Schutzmasken zu sichern. Oder ist das Virus eine russische Wahlkampfhilfe für Donald Trump. Stecken die CIA vielleicht dahinter oder die Erben von Bin Laden? Eines Tages werden uns Harald Lesch und Dirk Steffens in „TerraX“ die wahren Schuldigen nennen. Bis dahin halten wir Masken tragend Abstand im Autohaus und weiteren systemrelevanten Einrichtungen.



Ed Koch









Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: