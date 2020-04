Hauptmenü Start





Sie sind wieder da geschrieben von: Redaktion am 19.04.2020, 07:33 Uhr

paperpress576 Die Immobilien auf dem Schöneberger EUREF-Campus sind sehr begehrt. Leerstand gibt es nicht. Auch das Turmfalken-Apartment weit oben am Gasometer ist wieder vergeben. Die Unterkunft mit einem herrlichen Ausblick über die Stadt ist so begehrt, dass sich in diesem Jahr gleich zwei Turmfalkenpaare beworben hatten. Aber, wie im richtigen Leben, wer zuerst kommt, malt bzw. brütet zuerst.





Es gibt also noch gute Nachrichten in diesen Pandemie-Zeiten. Zwei Eier sind bereits gelegt worden, weitere können folgen. Auch in diesem Jahr steht das Falkenhaus wieder unter der fachmännischen Beobachtung des Natur-Rangers Björn Lindner und des Greifvogelschutzexperten Stefan Kupko, der auch die Turmfalken am Vivantes-Krankenhaus Neukölln betreut.



Wer genug hat, vom ständigen Serien schauen, sollte lieber die Falken beobachten, das trägt zur Entspannung und Beruhigung bei.



https://www.youtube.com/watch?v=XWmtDq0_HhA



https://www.vivantes.de/unternehmen/stadtnatur/turmfalken/turmfalken-webcam/?no_cache=1



Bereits 2017 wurde die Nisthöhle aus Holz von Swen Tomaschkes Unternehmen „Toms Dach“ im Rahmen eines Sponsorings mit Zinkblech wetterfest ummantelt und auf dem vorletzten Ring des Gasometers fachmännisch angebracht. Stefan Kupko hat die Einflugöffnung nach Osten ausrichten lassen. Es dauerte zwei Jahre, bis ein Turmfalkenpaar die Nisthöhle entdeckte und es sich hier gemütlich machte.



Im letzten Jahr schlüpfen sechs Küken wovon fünf überlebten. Zwei waren allerdings so klein, dass sie von Björn Lindner in der Naturschutzstation Marien-felde per Hand aufgezogen werden mussten. Als der kleine Falke dann flugfähig war, brachten ihn Björn Lindner und Maria Müller zurück zum Gasometer und ließen ihn von seinem Nest aus in die Freiheit fliegen. Wir werden auch in diesem Jahr ab und zu über die Falken berichten, denn es gibt ein Leben jenseits von Corona.



Ed Koch



