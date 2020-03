Hauptmenü Start





Bloß nicht den Humor verlieren! geschrieben von: Redaktion am 20.03.2020, 13:02 Uhr

paperpress575 Leere, aufeinander gestapelte Stühle im Säälchen am Holzmarkt. Dieter Nuhr, Torsten Sträter, Lisa Eckhart, Johann König und Michael Mittermeier senden diesmal von zu Hause. Auch ohne Publikum äußerst unterhaltend und sehenswert: https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/videos/nuhr-im-ersten-video-240.html



Bayern prescht mal wieder vor. Ausgangssperre. Hessen wird wohl nachziehen. Und wann ist Berlin dran?

Pankow hat inzwischen die Linie der Gesundheitssenatorin verlassen und schließt auch seine Spielplätze.



Was haben Annegret Kramp-Karrenbauer und Michael Müller gemeinsam?

Sie bleiben auf unbestimmte Zeit weiterhin Vorsitzende ihrer Parteien.

Nachdem die CDU ihren für den 25. April geplanten Bundesparteitag verschoben hat, zieht die Berliner SPD jetzt nach. Der Parteitag am 16. Mai 2020 fällt aus und wird irgendwann nachgeholt. Armin Laschet und Friedrich Merz müssen sich gedulden, und auch Franziska Giffey und Raed Saleh verbleiben in der Warteschleife. So kann es gehen, wenn ein Virus die Welt verändert.



Bleiben Sie gesund und möglichst zu Hause.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

