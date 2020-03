Hauptmenü Start





Rocktreff und Spielfest finden nicht statt geschrieben von: Redaktion am 18.03.2020, 09:42 Uhr

paperpress575 „Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammen-hang mit dem Corona-Virus hat das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, gemeinsam mit dem Träger der Veranstaltung CPYE e.V., entschieden, den ROCKTREFF und das Spielfest in diesem Jahr abzusagen. Die Veranstaltung hätte vom 26. bis 28. Juni 2020 im Volkspark Mariendorf stattfinden sollen.“, teilte Jugendstadtrat Oliver Schworck heute mit.



„Weder der Träger noch die Bezirksverwaltung können momentan abschätzen, in welcher Größenordnung die derzeitige Krise die Sponsoren, die Crew und das Event betreffen werden und ob eine Veranstaltung in dieser Größenordnung im Sommer wie-der durchgeführt werden kann. Eine Planung ist damit nicht möglich.“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.



Zu den Gründen der Absage erklärte das für die Veranstaltung zuständige Vorstandsmitglied des CPYE e.V., Dominik Ziebarth: „In dieser Woche begann die heiße Phase der Veranstaltungsvorbereitung. Es hätten Bestellungen getätigt und Aufträge ausgelöst werden müssen. Damit verbunden wären erhebliche Vorauszahlungen zu leisten gewesen. Das Risiko, dieses Geld bei einer späteren Absage nicht zurückzubekommen, ist zu groß. Das hätten wir weder unseren Sponsoren noch dem Jugendamt als Zuwendungsgeber gegenüber verantworten können.“



Der ehrenamtliche Technische Leiter der Veranstaltung, Sven Perschmann, arbeitete schon am Sicherheitskonzept für die Veranstaltung. „Selbst wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, ROCK-TREFF und Spielfest Ende Juni durchzuführen, wären die Hygienevorschriften bei einem Projekt mit 15.000 Besuchern kaum von uns umsetzbar gewesen“, so Perschmann.



In den ROCKTREFF und das Spielfest sind rund 300 Ehrenamtliche involviert, die Crew des CPYE e.V., die Musikerinnen und Musiker der 16 Bands und die Helferinnen und Helfer des Spielfestes und des Kooperationspartners MitSpielen e.V. Dominik Ziebarth: „Wir haben es den vielen Ehrenamtlichen nicht zumuten wollen, weiterhin Kraft und Zeit in ein Projekt zu investieren, dessen Durchführung ausgesprochen fraglich ist. Wir mussten die Reißleine ziehen.“ Der CPYE e.V., der MitSpielen e.V. und das Jugendamt bedanken sich bei allen bisher engagier-ten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Sponsoren und Unterstützern. Die Ehrenamtlichen, die seit September des letzten Jahres die Veranstaltung planen, haben großes Verständnis für die Entscheidung gezeigt, aus ihrer Enttäuschung aber auch keinen Hehl gemacht. „Der Blick richtet sich jetzt nach vorn“, so der Vorstandsvorsitzende des CPYE e.V., Bernd Puhlmann. „Wir werden im Septem-ber gemeinsam mit dem Jugendamt mit den Planungen für 2021 beginnen und hoffen, dass im nächsten Jahr der Corona-Virus besiegt sein wird.“



Die Bands, die beim ROCKTREFF in diesem Jahr auftreten sollten, standen schon fest. Auch diese sind sehr enttäuscht, nicht im Sommer dabei sein zu können. „Wir planen,“ so Dominik Ziebarth, „dass alle Bands aus diesem Jahr ihren Gig 2021 nachholen können.“ Auch Andie Kraft, der seit über 20 Jahren den ROCKTREFF moderiert und die Bands ansagt, ist enttäuscht. „Gesundheit geht aber vor Vergnügen“, so sein Fazit.



Andie Kraft und der Schirmherr des Rocktreffs, BVV-Vorsteher Stefan Böltes, hoffen, dass die vielen Rocktreff-Fans im nächsten Jahr wieder dabei sein werden. Die Präsentatorin des Spielfestes, Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler, und der Vorsitzende des MitSpielen e.V., Philipp Mengel, wünschen den Kindern einen schönen Sommer, auch wenn in diesem Jahr ihr großes Spielfest nicht stattfinden kann. In den letzten Jahren haben beim ROCKTREFF und Spielfest im Schnitt 15.000 Besucher teilgenommen.



Auch Marco Herrmann, der beim CPYE e.V. für das Marketing zuständig ist, und Sponsor Carsten Siebke, dessen Designwerkstatt stilbrand schon Plakatentwürfe gefertigt hatte, sind traurig über die Absage. Ebenso wie einer der Hauptsponsoren Sven Regen, der in seinem PIEREG Druckcenter wieder die Plakate, Flyer und Programmhefte herstellen wollte. Seine Zusage, auch 2021 wieder mitzumachen, steht bereits jetzt fest.



Die anderen Sponsoren zeigen sich ebenso solidarisch. Viele haben bereits zugesagt, auch 2021 den ROCKTREFF und das Spielfest wieder unterstützen zu wollen, worüber sich die Vorsitzende des Freundeskreises ROCKTREFF und Spielfest, Petra Dittmeyer sehr freut. Sie dankt den Sponsoren für ihre Treue und bisherige Unterstützung.



Alle Sponsoren sind auf www.rocktreff.de und www.mitspielen-ev.de verzeichnet.



Vorerst gilt für den 1984 gegründeten und bis auf 2020 nie abgesagten ROCKTREFF das alte Rolling Stones Motto, leicht abgewandelt: „It's only rock'n roll but we like it, like it, yes!!!“ Und dem Corona-Virus streckt die Crew die rote Stones-Zunge entgegen.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

