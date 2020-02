Hauptmenü Start





Earth, Wind and Future geschrieben von: Redaktion am 28.02.2020, 13:09 Uhr

paperpress574 Die Kampagne #windstärken zur Stärkung der Windenergie macht von dieser Woche an auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg Station. Direkt am Fuße des Gasometers steht derzeit ein weithin sichtbarer, knallgrüner Glascontainer, in dem ein Wirbelwind viele tausend Stimmzettel bewegt. Auf diesen Zetteln haben Menschen mit ihrem Namen unterzeichnet, die sich für einen konsequenten Aus-bau der Windkraft im Sinne des Klimaschutzes aus-sprechen. Der Clou: Wer abstimmt, kann live verfolgen, wie sein Stimmzettel im Glascontainer ausgedruckt und Teil des Windwirbels – eines symbolischen „Protest-Sturms“ – wird. Die Ökoenergiegenossenschaft Greenpeace Energy hat diese Aktion initiiert, um auf die Bedeutung der Windenergie für Energiewende und Klimaschutz aufmerksam zu machen – und um ambitioniertere Erneuerbaren Ausbau-Ziele von der Politik einzufordern.



Der aktuelle Ort für diese Kampagne ist bewusst gewählt: „Der EUREF-Campus ist seit über zehn Jahren ein Reallabor der Energiewende. Hier zeigen wir in einer innovativen Gemeinschaft aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verbänden, wie ein Stadtquartier unter anderem durch die Nutzung erneuerbarer Energien die Klimaziele der Bundesregierung erreichen kann“, so Karin Teichmann, Vorstands-mitglied der EUREF AG. Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Reinhard Müller nahm Sie den Windstärken-Aktionscontainer gestern in Empfang.



„Damit wir unsere international vereinbarten und völkerrechtlich verbindlichen Klimaschutzziele erreichen, muss der Ausbau der Windenergie schnell wieder Fahrt aufnehmen“, sagte Ariane August, Politikreferentin bei Greenpeace Energy. Zuletzt war der Ausbau der Windenergie in Deutschland massiv eingebrochen. Unter anderem, weil wegen schleppender Genehmigungsverfahren und Klagen große Verunsicherung in der Branche herrscht. „Die Diskussion um Mindestabstände und eine vermeintlich geringe Akzeptanz der Windkraft bremsen die Realisierung neuer Windprojekte“, so Ariane August. Dabei zeigen Umfragen, dass eine große Mehrheit der Menschen hierzulande für einen raschen Ausbau der Windenergie ist – selbst wenn sich diese in der Nähe ihres Wohnortes befinden.



Inzwischen ist in die Diskussion um Abstandsrege-lungen für neue Windparks Bewegung gekommen. Erst vor wenigen Tagen rückte Bundeswirtschafts-minister Peter Altmaier von der bisherigen Forderung der Großen Koalition, einen pauschalen bundesweiten Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohnsiedlungen vorzuschreiben ab. Nach dem jüngst bekannt gewordenen Entwurf der Bundesregierung sollen die Länder künftig entscheiden, wie groß die Mindestabstände ausfallen sollen. „Ob das der Energiewende am Ende hilft oder nicht lässt sich noch nicht sagen. Gut ist in jedem Fall, dass die CDU erkannt zu haben scheint, dass ihre Blockade-politik gegen den Ausbau der Windenergie an Land weder dem Klima noch der Energiewende in Deutschland helfen“, so August.



„Windstärken“ war mit dem Aktions-Container bereits auf mehreren Klimademos unterwegs. Zudem wurden im Rahmen der Kampagne bereits Forderungskataloge an Bundes- und Landespolitiker über-geben. Greenpeace Energy will weiter Druck auf die Politik machen, damit diese die Weichen für einen ambitionierten Windausbau stellt. Die Unterstützung durch den EUREF-Campus in Berlin, der bundesweit als Innovationslabor für die Energiewende gilt, ist dabei besonders willkommen. Hier ist für Ende März zudem eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Windenergie als wichtige Säule im Klima-schutz geplant. Die Kampagne „Windstärken“ wird noch bis Ende März laufen. Mehr Infos zur Aktion und die Möglichkeit zum Mitmachen finden Interessierte unter der Internetadresse windstaer-ken.org. Dort kann man auch einen Newsletter abonnieren, der über neueste Entwicklungen informiert. Q: Greenpeace



Aufladen leicht gemacht



Hat der Windcontainer von Greenpeace eher symbolischen Charakter, so ist das ebenfalls seit gestern, gleich danebenstehende Gerät von sehr praktischem Nutzen. Hier kann man zum Beispiel sein Handy aufladen, und nicht nur das.



Der SolarHub ist eine netzunabhängige Solaranlage in einem eigenständigen Gehäuse. Ausgestattet mit einer 12V Batterie kann es einen kontinuierlichen Energiefluss liefern. SolarHubs werden derzeit in Städten und auf Veranstaltungen als Ladestationen für Mobiltelefone und Mikro-E-Mobilitätsgeräte eingesetzt.



„Für unsere Produkte verwenden wir aussortierte Solarpanels, die wir mit einer speziellen Upcycling-Technologie wiederaufbereiten. Somit liefern wir nicht nur grünen Strom, sondern tun etwas gegen die Müllproblematik. Im Übrigen sind alle unsere Produkte brandable, d.h., sie können individuell gestaltet werden und bieten auf zweieinhalb Quad-ratmeter Platz für kreative Markenbotschaften. Über unser Netzwerk an Veranstaltern bringen wir Marken an für sie schwer zu erreichende Orte. So schaf-fen wir eine Lösung, von der alle profitieren: Ver-braucher, Unternehmen und die Umwelt.“, schreibt der Hersteller. Infos unter: www.suncrafter.org



Auf der angeschrägten Vorderseite befinden sich die Solarpanels, auf der Rückseite Ladefächer für Handys und an den Seiten Lademöglichkeiten für E-Roller. „Jede Ladung unterstützt Projekte in Entwicklungsregionen. Weltweit leben immer noch knapp eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu Strom. Gleichzeitig wer-den bis 2050 geschätzte 80 Millionen Tonnen So-larschrott anfallen. Wir haben es uns deshalb zum Ziel gesetzt, unsere Technologie dorthin zu bringen, wo Energiegewinnung mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Deshalb fließt ein Teil jeder gebuchten Ladestation direkt in SunCrafters Projekte zur Elektrifizierung schwer zu erreichender Gebiete.“



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

