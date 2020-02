Hauptmenü Start





Innovativer Neujahrsempfang geschrieben von: Redaktion am 20.02.2020, 07:56 Uhr

paperpress574 Vermutlich sind mit dem gestrigen Tage alle Neujahrsempfänge abgefeiert worden. Die Unternehmer-Initiative Tempelhofer Damm und das Unternehmensnetzwerk Lichtenrade luden ihre Gäste in die ufaFabrik in Tempelhof ein. Diesmal hielt sich die Zahl der Kommunalpolitiker in Grenzen, da zeit-gleich die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung stattfand. Die nun ehemalige Kulturstadträtin Jutta Kaddatz hatte noch die Wahl ihres Nachfolgers Matthias Steuckardt abgewartet und kam dann vom Rathaus Schöneberg zur ufaFabrik.





Zu den Stammgästen des Empfangs gehört der Regierende Bürgermeister Michael Müller, in dessen Wahlkreis sich die ufaFabrik befindet. Begrüßt wurde er vom Vorsitzenden der UI, Tobias Mette.



Neben den vielen wichtigen Gesprächen, die bei so einem Netzwerktreffen dazugehören, wurden zwei interessante Unternehmen vorgestellt.



Die Stickerei AVANTA bietet Berufsbekleidung, vor allem für Gastronomie und Hotellerie an, die mit den jeweiligen Firmenlogos versehen werden können. Geschäftsführer Ömer Ayranci informierte Michael Müller über sein Unternehmen. Natürlich werden auch T-Shirts bedruckt, Schlüsselbänder und Tassen. Sogar individuell bestickte Wimpel befinden sich im Angebot.



Informationen gibt es unter



www.stickerei-avanta.de



Was man aus Europaletten machen kann, musste Luca Grohmann von der Schülerfirma Eurosidx Michael Müller nicht erklären. Sein Sohn hat bereits ein Möbelstück, das aus Europaletten hergestellt wurde.



Kreuzbergs Stadtrat Florian Schmidt hätte viel Geld gespart, wenn dieses Modell in der Bergmann-straße zum Einsatz gekommen wäre. Die Berliner Schülerfirma Eurosidx produziert moderne, stylische sowie nachhaltige Möbel. Sie bietet Gartensofas an, die aus verschiedenen Modulen individuell zusammengebaut werden. Diese sind natürlich wasserfest, können aber auch in Innenräumen genutzt werden.



„Wir sind eine Schülerfirma, die das Ziel verfolgt, Nachhaltigkeit in Form von stylischen Upcycling Möbeln in den Alltag zu integrieren. Europaletten sind hierbei unsere Grundlage für unsere Produkte. Uns ist es wichtig, wertvolle Ressourcen wieder zu verwenden, damit wir auch in Zukunft ein Leben ohne Einschränkungen führen können.“, sagt Luca Grohmann.



In dem Video https://vimeo.com/390786113 kann man den jungen Leuten bei der Arbeit zu-schauen. Infos: eurosidx@gmail.com



Große Nachfrage fanden die für 10 Euro pro Stück vergebenen Anteilsscheine an der Schülerfirma. Natürlich haben wir auch einen erworben.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

