Schülerführungen auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 19.02.2020, 06:48 Uhr

paperpress574 Klimabildung im Unterricht findet derzeit nur verein-zelt und eher zufällig statt. Dabei zeigt nicht nur die „Fridays for Future"-Bewegung, wie wichtig die Auf-klärung zum richtigen Umgang mit der Umwelt für Schüler und Schülerinnen geworden ist. Das haben die sechs Partner des InfraLab Berlin (GASAG, BVG, BSR, Berliner Wasserbetriebe, Vattenfall Wärme Berlin und Stromnetz Berlin) zum Anlass genom-men, um gemeinsam die Bildungsplattform „KlimaMacher" ins Leben zu rufen.





Als eine Initiative des „KlimaMacher"-Projekts lädt die GASAG ab sofort Schulgruppen der 7. bis 10. Klasse kostenfrei zu Führungen über den EUREF-Campus ein. Dort lernen die Schüler und Schülerinnen, wie eine klimafreundliche Stadt funktionieren kann und wie der EUREF-Campus schon heute die Klimaziele der Bundesregierung für 2050 erreicht.



Außerdem wird die Geschichte der GASAG präsentiert, die auf dem EUREF-Campus schon vor 150 Jahren Gas produziert hat und in diesem Jahr mit ihrer Zentrale auf das Areal zurückzieht.



Schulklassen, die Interesse haben, den EUREF-Campus zu besichtigen und mehr über die Energie-wende lernen wollen, melden sich bitte beim Besucherdienst INPOLIS per Mail besucher-dienst@euref.net oder telefonisch unter 030/ 40 50 59 – 00.

Quelle: EUREF



https://klimamacher.berlin/







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

