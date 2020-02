Hauptmenü Start





ROCKTREFF und Spielfest starten durch geschrieben von: Redaktion am 18.02.2020, 00:43 Uhr

paperpress574 Am späten Montagabend wurde die Trägergemeinschaftsvereinbarung zwischen dem Jugendamt Tempelhof-Schöneberg und dem Trägerverein des Rocktreffs und Spielfestes 2020, dem CPYE e.V., von Jugendstadtrat Oliver Schworck und den Vorstandsmitgliedern des Vereins Dominik Ziebarth und Sven Perschmann in Anwesenheit des weiteren Vorstandsmitglieds Andie Kraft und des Geschäftsführers Marco Herrmann unterzeichnet. Die Trägergemeinschaftsvereinbarung regelt die Aufgabenverteilung zwischen dem Jugendamt als Veranstalter und dem CPYE e.V. als Träger.



Der 37ste ROCKTREFF findet in diesem Jahr am 26., 27. und 28. Juni 2020, und Das Spielfest am 27. und 28. Juni 2020 bei freiem Eintritt im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf statt. Am Sonntag, dem 16. Februar, fand die Bandauswahl statt. Über 200 Amateurbands hatten sich um einen der 16 Plätze beworben. Die Namen der ausgewählten Bands werden in Kürze veröffentlicht. Die Schirmherrschaft über den ROCKTREFF hat für 2020 erneut der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung, Stefan Böltes, übernommen. Zu den Sponsoren des Rocktreffs zählen in diesem Jahr u.a. wieder die PSD-Bank Berlin-Brandenburg, FACES Veranstaltungstechnik, Amazon, nitz und nitz, Radio Möller, die GeWoSüd, SWI Immobilien, Riemer & Schultz, die Unternehmer-Initiative Tempelhofer Damm und Optiker Hoppe.



Präsentatoren des Spielfestes sind wie seit sieben Jahren Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und Möbel Höffner. Als weitere Sponsoren für das Spielfest haben STADT UND LAND und die Stromnetz Berlin GmbH ihre Unterstützung zugesagt. Die Gesamtveranstaltung wird durch das PIEREG Druckcenter, die Cate-ring Company und die Designwerkstatt stilbrand unterstützt, sowie durch den von Petra Dittmeyer geleiteten Freundeskreis ROCKTREFF und Spielfest, dem u.a. der Ärztliche Direktor des St. Joseph Krankenhauses, Prof. Dr. Michael Abou-Dakn, angehört, der 1984 mit Gleichgesinnten den ROCKTREFF gründete.



Am Spielfest können sich auch in diesem Jahr wieder gemeinnützige Vereine und Organisationen mit Angeboten für Kinder und Jugendliche beteiligen. Das Anmeldeformular sowie Fotos der Spielfeste aus den vergangenen Jahren sind unter www.mitspielen-ev.de abrufbar. In den letzten Jahren haben an den beiden Spielfest-Tagen rund 7.500 Besucher/innen teilgenommen; den ROCKTREFF besuchten im Schnitt 8.000 Musikfans am Wochenende. Finanziert wird die Gesamtveranstaltung durch Sponsoren und eine Zuwendung des Jugendamtes. Weitere Informationen unter: www.rocktreff.de



Getragen wird die Veranstaltung von rund 80 Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der ROCK-INI des CPYE e.V., nochmals 80 Musikerinnen und Musiker der 16 Bands, die kostenlos auftreten, und weiteren 150 Ehrenamtlichen, die für die Angebote beim Spielfest sorgen. Das Spielfest wird durch den gemeinnützigen Verein MitSpielen e.V. unterstützt, der 2012 neuen Schwung in das Familienfest brachte. Aufgabe des Jugendamtes ist es, für die Rahmenbedingungen der Traditionsveranstaltung zu sorgen. Ab heute starten alle Beteiligten mit der Vorbereitung des Rocktreffs und Spielfestes durch. Gutes Gelingen!!!



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

