Verteidigungsstrategie fehlgeschlagen geschrieben von: Redaktion am 10.02.2020, 14:41 Uhr

paperpress574 Es ist bitter, wenn ausgerechnet die Verteidigungs-strategie der Verteidigungsministerin fehlschlägt. Die Blamage von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beim gescheiterten Versuch, ihren Thüringer Landesverband auf Linie zu bringen, war zu groß. Dem Druck hätte sie nicht weitere Tage und Wochen standgehalten.



Der Aachener Friseur-Import Thomas Kemmerich hat in Geschichte eben nicht aufgepasst, denn dann wäre ihm bewusst gewesen, was die Annahme sei-ner Wahl zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD für Auswirkungen gehabt hätte. Inzwischen pflastern immer mehr politische Leichen seinen Weg: Ostbeauftragter und Staatssekretär Hirte, Thüringens CDU-Chef Mohring, heute CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer und in Kür-ze vielleicht noch FDP-Chef Lindner.



Die CDU ist in der Realität angekommen. Sie kann ab heute der SPD nicht mehr vorwerfen, dass bei ihr die Vorsitzenden schneller wechseln, als dass die Namensschilder am Eingang ausgewechselt werden können. Die Haltbarkeitsdaten von Parteichefs schrumpfen. Bei der CDU bringen sich derzeit einige Herren in Position, denen der Weiberkram ohnehin auf den Sack ging. Grundrente, Wohnen, Bildung, Migration, alles Gedöns. Jetzt geht es wieder um die Machtfrage in der Union. Denn eines ist klar: auf lange Zeit werden CDU und CSU entscheiden kön-nen, wer im Kanzleramt sitzt. Ob es 2021 eine Schwarz-Grüne Koalition geben könnte, hängt vom Kanzlerkandidaten ab. Merz: Nein. Laschet: Ja.



AKK gibt genervt auf. Dafür muss man Verständnis haben. Dass dieser Vorgang von Journalisten be-wertet wird, ist logisch, weil es schließlich ihr Job ist. Müssen sich aber Leute wie Sigmar Gabriel schon wieder zu Wort melden? Er leidet offenbar an einer Aufmerksamkeitsstörung, die von den Medien immer wieder therapeutisch bedient wird. Gabriel sieht durch den Rückzug Kramp-Karrenbauer (mal wieder) das Ende der GroKo voraus. Nein. Die Koa-lition aus Union und SPD wird auch das überstehen und bis 2021 weitermachen, mit einer Kanzlerin, die zu neuer Form aufgelaufen ist. Nichts mit „lahmer Ente“, ganz im Gegenteil. Weder Kevin Kühnert noch die beiden neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, erst recht nicht Provinz-Kojak Thomas Kemmerich bringen die GroKo zu Fall. Sie ist stabil, und das ist gut für Deutschland.



Ganz schlimm aber ist es, wenn sich „Parteifreunde“ äußern, wie der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner. „Die Entscheidung der Parteivorsitzenden, nicht als Kanzlerkandidatin anzutreten und auch den Parteivorsitz abzugeben, nehme ich mit Respekt zur Kenntnis. Ich halte diesen Schritt für richtig.“ Fehlt nur noch der Halbsatz, „weil sie ohnehin eine Fehl-besetzung war.“ Kann man es nicht beim Respekt belassen, muss man nachtreten?



Im Gespräch mit dem Chefredakteur von Haupt-stadt-TV, Andreas Dorfmann, habe ich heute Mit-tag meine (unbedeutende) Einschätzung zur Lage in Erfurt, Berlin Land und Bund kundgetan.



nachzuhören und sehen unter:



https://www.hauptstadt.tv/mediathek/33460/Ed_Koch.html



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

