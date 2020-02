Hauptmenü Start





Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars geschrieben von: Redaktion am 01.02.2020, 08:21 Uhr

paperpress574 Dieses wunderbare Lied von Reinhard Mey kam mir in den Sinn, als ich eine Pressemitteilung aus der Mitgliederschaft der SPD las. Da heißt es: „Zwei Mitglieder der Berliner SPD beantragen Mitglieder-begehren zur Durchsetzung einer Mitgliederbefragung im Vorfeld der Wahl zum Landesvorsitz.“ Man muss also eine Befragung begehren. Um die Sache noch komplizierter zu machen, ist das Ergebnis einer Mitgliederbefragung nicht verbindlich, weil es kein Mitgliederentscheid ist. Letztlich stimmen die Landesdelegierten über das Ergebnis der Befragung ab. Sie tun aber gut daran, dem Mitgliedervotum zu folgen.



Kurz gesagt: Mehr Demokratie wagen. Das hatte immerhin Willy Brandt, die letzte und einzige wirkliche Ikone der SPD, in seiner Regierungserklärung am 28. Oktober 1969 seinen Genossen ins Parteibuch geschrieben.



Angelika Syring und Ulrich Brietzke, die sich selbst als „Basis-Mitglieder“ der SPD bezeichnen, stellen also den Antrag. An wen? An den Landesvor-stand der SPD. „Dies erfolgt“, schreiben sie in ihrer Pressemitteilung, „zwei Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe des Berliner Landesvorsitzenden Michael Müller, für den Landesvorsitz nicht mehr kandidieren zu wollen und des Fraktionsvorsitzen-den der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin Raed Saleh ausschließlich zusammen mit Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin, als Doppelspitze für den Landesvorsitz der Berliner SPD zu kandidieren.“ Die Basis-Vertreter bemängeln, „dass die Vereinbarung der jeweiligen Kandidaturen bzw. Nicht-kandidatur auf einer internen Sitzung von zehn selbst noch nicht für die neue Wahlperiode gewählten Kreisvorsitzenden unter Teilnahme von Franziska Giffey erfolgte.“



Syring und Brietzke, die betonen, selbst keine Ambitionen auf öffentliche Ämter zu haben, wollen „den Mitgliedern der SPD die Möglichkeit geben, sich an dem Entscheidungsprozess zu beteiligen.“ Sie fordern die Berliner SPD-Mitglieder ausdrücklich auf, sie bei der Durchsetzung des Begehrens als Aus-druck gelebter Basisdemokratie tatkräftig zu unterstützen. „Wir haben uns eine Mammutaufgabe vorgenommen und nun längstens drei Monate Zeit, die Unter-schriften von 10 % der Mitglieder zu sammeln“, so Angelika Syring. Ulrich Brietzke betont, dass weitere Kandidaturen ausdrücklich erwünscht sind: „Die Bundes-SPD hat vorgemacht, wie es geht. Wir erteilen jeglichen Hinterzimmer-Kungelrunden eine klare Absage!“. Ja, diese Hinterzimmer. In diesem Fall war es das Wahlkreisbüro von Michael Müller, in dem der Plan geschmiedet wurde.



Als es 2012 darum ging, einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen, gab es schon einmal den Wunsch, die Mitglieder entscheiden zu lassen. Jan Stöß kandidierte gegen Michael Müller, der da-mals Stadtentwicklungssenator war und vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit unterstützt wurde. Der mehrheitlich „linke“ Landesvorstand lehnte die Mitgliederbefragung ab, weil jedem klar war, dass Müller als Sieger daraus hervorgingen würde. Stattdessen fanden in allen zwölf Kreisen und weiteren Parteigliederungen Vorstellungsrunden von Stöß und Müller statt. Letztlich votierten auf einem Landesparteitag am 9. Juni 2012 123 Delegierte für Stöß und 101 für Müller, nachdem Klaus Wowereit in seiner Rede sagte, dass er „flexibel sei“. Das war das grüne Licht für die letzten Zweifler. Die weitere Geschichte ist bekannt, vier Jahre später holte sich Müller den Vorsitz von Stöß zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Müller schon zwei Jahre Regierender Bürgermeister.



Und als es 2014 darum ging, einen Nachfolger für Klaus Wowereit zu finden, gab es auch wieder unendlich viele öffentliche Vorstellungsrunden der drei Kandidaten Müller, Stöß und Saleh. Und es gab ein Mitgliedervotum, das Müller mit 59,11 % klar für sich entschied. Er ließ Stöß mit 20,88 % und Saleh mit 18,68 % weit hinter sich. Zum etwa gleichen Ergebnis kam die Berliner Zeitung in einer Forsa-Umfrage unter allen Wahlberechtigten, was zeigt, dass die Genossen nicht anders ticken als die Gesamtbevölkerung.



„Ich respektiere das Ergebnis und werde loyal zu Michael Müller, dem neuen Regierenden Bürger-meister stehen“, sagte damals Saleh. Jajaja, und im Westen geht die Sonne auf. Saleh tat vieles, um Müller in die Waden zu beißen. Diese Auseinandersetzung beschäftigte monatelang die Medien und lähmte die Partei. Seit einiger Zeit herrscht Waffen-stillstand und Saleh hofft, seinem Ziel, selbst doch noch Regierender Bürgermeister zu werden, durch den Parteivorsitz näher zu kommen.



Gäbe es jetzt ein Mitgliedervotum, würde Franziska Giffey deutlich gewinnen. „Sie klingt wie ein US-Präsident.“, überschlägt sich die BZ vor Freude und zitiert: „Ich bin Berlinerin“, sagt die Frau aus Frank-furt (Oder). „Giffey ist gut für Berlin“ jubelt der Tagesspiegel, und auch die Morgenpost hält den beabsichtigten „Machtwechsel“ für die „richtige Entscheidung.“ In irgendeinem Artikel wurde Giffey mit dem „Weißen Ritter“ verglichen, der in der Wirtschaft bei einer geplanten feindlichen Übernahme dem Übernahmekandidaten zu Hilfe kommt. Die Münchner haben ihre „Mama Bavaria“ und wir endlich unsere „Mama Berolina.“ Die Glocken werden im Mai läuten, wenn sie zur Landesvorsitzenden gewählt wurde, es gibt natürlich schulfrei und einen Autokorso über den Kurfürstendamm. Am Steuer jedoch wird Raed Saleh sitzen, das schlitzigste Schlitzohr, das die Berliner SPD je hatte.



Nach meiner Einschätzung wird es keine Mitglieder-befragung geben, auch keine Gegenkandidaten, weil man Giffey nur im Doppelpack mit Saleh bekommt. Und da alle Giffey wollen, werden sie Saleh akzeptieren.



Natürlich wird Franziska Giffey auch Spitzenkandidatin der SPD für die Wahlen im September 2021. Die Sache mit ihrer Doktorarbeit ist längst ausgestanden, während Frank Steffel um seine immer noch kämpft. Er hat die FU verklagt, die Klage ist seit dem 27. Februar 2019 anhängig. Und was ihren Ehemann betrifft, so gibt es keine Sippenhaft.



Wenn sich jetzt die Medien mehr noch als bisher im Stile von „Bild der Frau“ auf Franziska Giffey stürzen, so ist das vollkommen in Ordnung. Wir kennen ja die berühmten Worte eines ehemaligen BILD-Chefredakteurs, der sagte, „wer mit uns den Aufzug rauffährt, fährt mit uns auch wieder runter.“ Im Augenblick geht der Franzi-Stern auf, doch eines Tages kommt die Sonnenfinsternis.



Der Franzi-Hype genügt aber den Medien nicht. Jetzt geht es darum, mit Michael Müller abzurechnen. In den letzten Tagen ist er regelrecht verleumdet worden. Dass er kein Showtalent ist, spricht eher für ihn. Bei Klaus Wowereit hat man kritisiert, dass er zu extrovertiert ist, bei Müller kritisiert man das Gegenteil und sehnt sich nach Wowereit zurück. Eines kann man Michael Müller aber nicht vorwerfen, nämlich untätig zu sein. Die Zeitungsarchive sind voll von seinen Aktivitäten und Erfolgen in und für die Stadt. Das Konzept der Medi-en ist durchsichtig. Sie wollen Müller jetzt weichkochen und zum vorzeitigen Aufgeben zwingen, damit so schnell wie möglich die neue Lichtgestalt das Rote Rathaus erstrahlen lässt. Wohlwissend, dass es keinen Machtwechsel während der Legislaturperiode geben wird, weil allein die Absicht Neuwahlen auslösen würde. Und wer Neuwahlen zum jetzigen Zeit-punkt gewinnen würde, steht fest. Die SPD ist es nicht.



Michael Maier, Herausgeber der Berliner Zeitung, schrieb gestern in einem Artikel zu den Plänen seines Blattes, den sich alle Medien in der Stadt über den Schreibtisch hängen sollten: „Wir wollen auf Phrasen verzichten. Wir wollen schweigen, wenn es nichts zu sagen gibt. Wir wollen neutral und unvoreingenommen berichten. Wir wollen unsere Leser in die Lage versetzen, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.“ Wie schön wäre das.



Satire darf bekanntlich alles. Politiker zu verscheißern, gehört dazu. Als „Gernot Hassknecht“ in der ZDF „heute show“ Michael Müller als „sprechende Raufasertapete“ bezeichnete, hat Müller sehr gelacht und sich gefreut, endlich auch von der beliebten Satire-Sendung wahrgenommen zu werden. Der RBB leistet sich leider die schlechteste Kopie der „heute show“, nämlich die „Abendshow“. Nachdem sich der Sender von den bisherigen Moderatoren Britta Steffenhagen und Marco Seiffert verabschiedet hatte, keimte die Hoffnung auf, dass nun alles besser werden würde, mit einem echten Co-median, Ingmar Stadelmann, assistiert von Carsten van Ryssen, bekannt aus der „heute show“. Niemand konnte damit rechnen, dass es noch schlimmer, ja regelrecht grauenvoller wird.



In der Sendung vom 30. Januar machte sich Stadelmann über den „Corona-Virus“ lustig, an dem täglich Menschen sterben. Er schickte eine Reporterin an das Gehege der Panda-Bären, die die Besucher mit dem Hinweis vertrieb, sich anstecken zu können. Gibt es eigentlich Medienpreise für die dämlichsten Beiträge?



Natürlich nahm sich Stadelmann auch Müllers Rück-zug vom Parteivorsitz an. Er würde gern etwas „gegen seine Aktivitäten sagen“, aber „es gibt nichts!“ Stadelmann ist leider auch nicht intelligenter als seine Kollegen von den „seriösen“ Medien. Satire darf alles. Ja. Überspitzen. Aber nicht lügen.



Als besonderen Gag schickte Stadelmann van Ryssen zur Pressekonferenz mit Müller, Giffey und Saleh. Er dankte Müller für seine Arbeit, das „Böllerverbot in der Pallasstraße“ und den „Personen-schutz für Bushido.“ Und zum Schluss seines Vortrages stimmte er das Lied: „For He’s a Jolly Good Fellow“ an. Das war so peinlich. Ja, es ist lustig, wenn Teams der Satiresendungen Parteitage besuchen und Delegierte mit komischen Fragen konfrontieren. Eine Pressekonferenz jedoch zur Show-Bühne zu machen, ist kein guter Stil. Aber, wir kennen ja das Motto des RBB: „Bloß nicht langweilen.“



Die Worte von Michael Maier wird sich niemand zu Herzen nehmen, denn Verunglimpfungen machen mehr Spaß als eine seriöse Berichterstattung. Fake News von Fakten zu unterscheiden, wird dem Medienkonsumenten immer schwerer fallen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

