Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 2 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Willkommen im dritten Jahrzehnt geschrieben von: Redaktion am 01.01.2020, 08:05 Uhr

paperpress573 Erst einmal wünschen wir Ihnen alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit und Spaß am Le-ben. Lassen Sie sich von der schlechten Laune, die viele Medien über Berlin verbreiten, nicht anste-cken. Ramona Pop sagt, dass man „Berlin wegen des Mietendeckels nicht schlechtreden dürfe“. Mor-genpost-Chefredakteurin Christine Richter ant-wortet: „Doch, darf man!“



Kommen Sie raus aus dem Depressionskeller, damit wir in der nächsten Glücksstudie der Post nicht wie-der den vorletzten Platz belegen. Und hoffen wir, dass die Post ihren Anteil zum Glücklichsein beiträgt und keine Filialen mehr schließt.



Wir müssen leider das Jahr mit etwas Klugscheiße-rei beginnen. Ja, die Überschrift ist falsch. Heute beginnt nicht das dritte Jahrzehnt. 2020 ist das letz-te Jahr des zweiten Jahrzehnts, das dritte Jahrzehnt beginnt am 1. Januar 2021. Am 1. Januar 2000 be-gann auch nicht das 21ste Jahrhundert. 2000 war das letzte Jahr des 20sten Jahrhunderts.



Wenn Sie uns das nicht glauben, verweisen wir auf Wikipedia: „Als Jahrhundert bezeichnet man die Zeitspanne von einhundert Jahren. Zehn Jahrhun-derte bilden ein Jahrtausend. Ein Jahrhundert be-ginnt mit dem 1. Januar des Jahres 1 – und endet mit dem 31. Dezember des Jahres 100. Es wird benannt nach den Hunderter-Ziffern des letzten Jahres. Beispiel: das 20. Jahrhundert umfasst die Jahre von 1901 bis 2000.“



Wenn die Berliner Morgenpost einen Rückblick auf die 2010er Jahre veröffentlicht, und damit die Jahre 2010 bis 2019 meint, kann man das dennoch durch-gehen lassen. So können wir also, unabhängig von der korrekten Berechnung eines Jahrzehnts, getrost davon sprechen, dass heute die 20er Jahre begin-nen. Das musste mal gesagt werden. Und auch das: heute beginnt für paperpress der 45ste Jahrgang seit Gründung im Jahre 1976. Das heißt aber nicht, dass paperpress in diesem Jahr 45 Jahre alt wird, sondern erst 44. Den 45sten Geburtstag können wir 2021 begehen. So, nun genug gerechnet.



2019 konnten wir einige sehr wichtige Gedenktage feiern beziehungsweise begehen, 70 Jahre Grundge-setz und Gründung der Bundesrepublik Deutschland, 70 Jahre Ende der Berlin-Blockade, 30 Jahre Mauer-fall, 80 Jahre Beginn des Ersten Weltkriegs, 75 Jah-re Attentat auf Hitler, 100 Jahre Bauhaus, 100 Jahre Frauenwahlrecht, was besonders in Berlin durch den neuen Feiertag am 8. März bejubelt werden kann (fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag), 50 Jahre Mondlandung und 50 Jahre Fernsehturm. Die Liste ist nicht vollständig.

Und 2020? Natürlich feiern wir am 3. Oktober (ein Samstag) 30 Jahre Neues Deutschland, womit nicht das ehemalige „Organ des Zentralkomitees der SED“ gemeint ist, sondern die Vereinigung der bei-den Resthälften Deutschlands, die nach dem Zwei-ten Weltkrieg übriggeblieben sind. Die Vereinten Nationen können auf ihr 75-jähriges Jubiläum bli-cken. 2020 wird auch Zeit sein, sich an bedeutende Persönlichkeiten zu erinnern. So wären Richard von Weizsäcker, Regierender Bürgermeister in Berlin und späterer bedeutender Bundespräsident, Papst Johannes Paul II, dem eine ganz wesentli-che Rolle beim Fall des Eisernen Vorhangs zu-kommt, und Fußballlegende Fritz Walter 100 Jahre alt geworden. Ein besonderer Genuss wird es aller-dings sein, den 250sten Geburtstag von Ludwig van Beethoven zu feiern. Ein Jahr lang Beethoven pur, die Ode an die Freude in Dauerschleife, mit Schillers Text, aus dem man sich die Zeile „Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr“ als Jahresmotto über die Wohnungstür hängen sollte. Freude, nicht Missmut bringt uns im Glücksatlas nach vorne.



So wenig wie die 1920er Jahre bei genauerer Be-trachtung als die „Goldenen“ bezeichnet werden können, so wird es auch den 2020er Jahren erge-hen. Es werden Jahre des Kampfes um unsere frei-heitlich demokratische Grundordnung sein. Bundes-präsident Frank-Walter Steinmeiers Appel in seiner Weihnachtsansprache muss in den neuen 20er Jahren gelebt werden: „Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bür-ger – mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität".



Die 1920er Jahre waren ein Ritt auf dem Vulkan. Natürlich war vielen Menschen nach Feiern ohne Ende nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zumu-te. Die Schuld an der Niederlage suchte niemand bei sich selbst. Den Siegern wurde ihr Sieg nie verzie-hen, ganz im Gegenteil. Nur 21 Jahre später folgte der Rachefeldzug, der in einer noch größeren Kata-strophe endete. Im Ersten Weltkrieg schafften es keine Bomber bis Berlin, im Zweiten wurde die Stadt in weiten Teilen zerstört. Der Demokratiever-such „Weimarer Republik“ scheiterte. Es gab zu wenig Demokraten, und viele Menschen sehnten sich nach einer starken Hand, weil sie vom Gold der 20er Jahre nichts abbekamen und im Elend lebten.



Wir befinden uns heute in einer Zeit, in der Lügen als politisches Hilfsmittel von psychopatischen Re-gierungschefs eingesetzt werden. Eine unabhängige Justiz und die Meinungsfreiheit werden nicht nur in Nachbarländern in Frage gestellt. Die neuen 20er werden zur Bewährungsprobe. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht so enden wie jene vor 100 Jahren.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: