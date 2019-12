Hauptmenü Start





Lothar Duclos zum 80sten geschrieben von: Redaktion am 14.12.2019, 05:20 Uhr

paperpress572 Jeden Tag eine gute Tat, ist das altbekannte Pfadfindermotto. Für Lothar Duclos, der heute 80 Jahre alt wird, waren es an vielen Tagen auch mal mehrere gute Taten. Es ist schwer, diesem Mann in einer Würdigung gerecht zu werden, weil es einfach zu viele Projekte sind, um die er sich seit frühester Jugend kümmert. Den Begriff „Berufsjugendlicher“ mag er nicht, obwohl er auf ihn zutrifft. Von 1974 bis 2002 leitete der überzeugte Pfadfinder das Stadtrandheim des Jugendamtes Tempelhof auf Schwanenwerder und kümmerte sich ehrenamtlich um zahlreiche Jugendprojekte in Wilmersdorf und gehörte dort eine Zeitlang auch dem Jugendhil-feausschuss an. Reisen gehört zu seinen Hobbys, auch noch mit 80 Jahren. Eine seiner größten Lei-denschaften ist allerdings das Fotografieren, ein geradezu professionelles Hobby. Wir versuchen hier eine Würdigung dieses besonderen Exemplars Gut-mensch.





Es ist nicht leicht, im Archiv Fotos von jemand zu finden, der meistens hinter und nicht vor der Kamera steht. Es müssen tausende von Fotos sein, die er in seinem Leben geschossen hat, darunter auch von vielen prominenten Künstlern und Politikern. Sehr viele Fotos gibt es zum Beispiel von Klaus Hoffmann, der mit Duclos gemeinsam in Charlottenburg im Pfadfinderstamm „Normannen“ war. Heute leitet Lothar Duclos das Pfadfindermuseum im Wilmersdorfer Mossestift.



Aber auch von Günther Pfitzmann. Während seiner Zeit auf Schwanenweder wurde dort die TV-Erfolgsserie „Praxis Bülowbogen“ gedreht. Das Haus auf der Insel diente als Sitz der Familie des Dr. Peter Brockmann, den Pfitzmann spielte.



Zu seinen Lieblingsmotiven gehört jedoch Luftbrückenpilot Gail Halvorsen, der gerade 99 Jahre alt geworden ist. Duclos könnte ganze Bildbänder über Halvorsen herausgeben. Vielleicht findet sich ein Verleger zum 100sten Geburtstag des Candy-Piloten.



Für seine Fotos hat Lothar Duclos viel Anerkennung, aber noch keine Preise bekommen. Ansonsten wurde er mit allem geehrt, was man sich so vorstellen kann, darunter Bürgermedaillen von Wilmersdorf und Tempelhof sowie von Städten, mit denen er Partnerschaftsreisen durchführte, die Medaille „De-fenders of Freedom“ vom Commander der US-Army Brigade Berlin und San Francisco und sogar die Eh-renmedaille der „Narrengilde“ Berlin. Höhepunkt der Auszeichnungen war zweifelsohne das Bundesverdienstkreuz, das er am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2002, verliehen bekam.



Gelernt hat Lothar Duclos übrigens Technischer Zeichner und Programmierer bei der AEG und arbeitete dann als Verbands-Jugendpädagoge an den Fortbildungsstätten Rupenhorn und Koserstraße. Seine berufliche Laufbahn führte ihn über den Bund Deutscher Pfadfinder und die Senatsjugendverwaltung bis zum Jugendamt Tempelhof auf die Insel Schwanenwerder.



Vor allem ist aber die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten beeindruckend. Im Bezirksjugendring Wilmersdorf war er insgesamt acht Mal Vorsitzen-der, mehrere Jahre in der Fernmeldeeinheit des DRK-Berlin, organisierte Reisen nach Israel, war tätig für die Pfadfinder und den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Vorstandsmitglied beim Deutschen Jugendherbergswerk, Vorsitzender der Freizeitsportgruppe Rot-Weiß-Lankwitz, 2. Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaften Wilmersdorf e.V. und lange Jahre im Jugendhilfeausschuss Wilmersdorf. Auch als Projektleiter bei den Gedenkstättenfahrten des Paper Press e.V. war er häufig unterwegs. Und natürlich ver-dankt ihm unsere Publikation viele Fotos.



Lothar Duclos ist ein Rastloser, der ständig in Bewegung sein muss. Sein Auto trägt die Farbe Rot, und das vermutlich aus gutem Grunde, nicht wegen seiner langjährigen Mitgliedschaft in der SPD, unter der er gegenwärtig mehr leidet als Freude empfindet, sondern wegen der Symbolkraft als Feuerwehr. Wo immer es Probleme oder etwas anzupacken gilt, setzt er sich in sein Einsatzfahrzeug und braust los. Seine Hilfsbereitschaft wird dann und wann ein wenig ausgebremst, wenn er sich vergegenwärtigt, dass er kein Jugendlicher mehr ist.



Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, vor allem aber wünschen wir eine stabile Gesundheit!!!



Ed Koch



