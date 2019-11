Hauptmenü Start





Geht doch, wenn man will geschrieben von: Redaktion am 21.11.2019, 07:05 Uhr

paperpress571 Während der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Weg-ner ankündigt, sowohl mit der Berliner als auch mit der Bundes-CDU eine Doppelklage gegen den Mie-tendeckel auf den Weg bringen zu wollen, verkün-dete das Immobilienunternehmen Groth-Gruppe, einen neuen Stadtteil mit dem schönen Namen „Neulichterfelde“ auf einem ehemaligen Trup-penübungsplatz der Amerikaner in Lichterfelde-Süd entstehen zu lassen. Groth hat sich offenbar den Entwurf des Mietendeckelgesetzes durchgelesen und festgestellt, dass der Neubau davon nicht betroffen ist. Für rund 2.500 Wohnungen, darunter 540 mit Sozialbindung, nimmt das Unternehmen insgesamt 900 Millionen Euro in die Hand. 6.000 Menschen werden zwischen Anhalter Bahn und Osdorfer Straße in einigen Jahren leben können. „Geplant sind ca. 1.540 Miet- und Eigentumswohnungen sowie etwa 420 Reihenhäuser, dazu drei Kitas, eine Grundschu-le mit Sporthalle und Sportplatz, eine Jugendeinrich-tung und ein Stadtplatz mit 20.000 Quadratmetern Büro- und Gewerbeflächen. Die geförderten Miet-wohnungen werden laut Groth-Gruppe von der Wohnungsbaugesellschaft Degewo gebaut.“ Quelle: RBB24





Dass es doch Unternehmen gibt, die trotz der dro-henden Sintflut und des Untergang des Abendlandes in Berlin bauen wollen, hat natürlich nichts mit dem Senat zu tun. Nicht wegen, sondern trotz dieses Senats ist Berlin ja noch am Leben, würde Tages-spiegel Chefredakteur Lorenz Maroldt sagen. Und Infratest dimap, die im Auftrage der Berliner Mor-genpost und der RBB Abendschau den „Berlin-Trend“ vom 11. bis 16. November unter 1.003 Wahlberechtigten ermittelt haben, scheinen ihm recht zu geben. Nur 30 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des Senats zufrieden, das ist der schlechteste Wert aller Bundesländer. Nur Deutsch-land insgesamt kommt mit 32 Prozent Zufriedenheit auf ein ähnlich schlechtes Ergebnis. In Schleswig-Holstein, Niedersachen und Baden-Württemberg liegen die Werte bei 68, 64 und 65 Prozent. Die meisten anderen Länder liegen deutlich über 50 Prozent, nur wenige über 40.



Auch die Spitzenpolitiker der Koalition aus SPD, Linken und Grünen in Berlin haben mäßige Zufrie-denheitswerte. Michael Müller 36, Klaus Lederer 27 und Ramona Pop 22 Prozent. 45 bzw. 44 Pro-zent der Befragten können allerdings zu Lederer und Pop keine Angaben machen, „kenn ich nicht, weiß ich nicht.“ Das nütz aber alles nichts, denn, wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde, käme die SPD auf 16, die Linke auf 17 und die Grü-nen auf 23 Prozent. Das macht in Summe für R2G 56 Prozent, stabile Werte seit Jahren. Für die CDU mit 18, die AfD mit 14 und die FDP mit fünf Prozent gibt es keine Mitregierungsoptionen. Alle Angaben unter

https://www.morgenpost.de/berlin/article227703891/Umfrage-Berliner-unzufrieden-aber-gruen-rot-rote-Mehrheit.html



Wenn sich die grünen Werte in Berlin über die Zeit bis in den September 2021 mit ihren Werten retten, wird es hier einen grünen Regierenden Bürgermeis-ter (m/w/d) geben. Nach Stuttgart (Fritz Kuhn) und Hannover (Belit Onay) könnte im Februar 2020 Katharina Fegebank Erste Bürgermeisterin Hamburgs werden. Allerdings klaffen die Umfrage-werte deutlich auseinander. Am 12. November er-mittelte Insa im Auftrage der Bild-Zeitung für die SPD 25 und die Grünen 26 Prozent, am 18. Novem-ber Radio Hamburg für die SPD 32 und die Grünen 23 Prozent. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Mit ihrer bisherigen Rot-Grünen Regierung sind die Hamburger zu 54 Prozent zufrieden.



Seit gestern hat Brandenburg eine neue Regierung aus SPD, CDU und Grünen (Kenia) und den alten Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Michael Müller gratulierte seinem Nachbar-Regierungschef freundlich. „Berlin und Brandenburg können auf eine gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren blicken. Es gibt neue, großartige Vorhaben, die wir nur gemeinsam zum Erfolg führen können – sei es die Ansiedlung von Tesla, die Sicherung von bezahl-barem Wohnraum oder der Ausbau der Schieneninf-rastruktur in der Hauptstadtregion. Entsprechend eng sind unsere vielfältigen Formen der Kooperation auf allen Ebenen. Diese intensive und vertrauens-volle Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern werden wir fortsetzen, um die Metropolre-gion gemeinsam voranzubringen.“



Da passt wie die Faust aufs Auge eine Pressemittei-lung aus der Bauverwaltung. „Wachstum gemein-sam gestalten: Berlin und Brandenburg unterstützen regionale Kooperationen.“



Am Mittwoch, dem 20. November 2019, erfolgte durch Senatsbaudirektorin Regula Lüscher und dem Leiter der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-lung Berlin-Brandenburg (GL), Jan Drews, der Startschuss für drei innovative Projekte der Landes-entwicklung.



„In den kommenden zwei Jahren fördert und beglei-tet die Gemeinsame Landesplanung drei ausgewähl-te Kooperationsprojekte zwischen Berliner Bezirken und ihren Brandenburger Nachbarkommunen. Da-mit unterstützen die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg aktiv und gemeinsam die kommu-nalen Akteure bei der Gestaltung des Wachstums entlang der Siedlungsachsen.“

„Die drei Vorhaben widmen sich konkreten Prob-lemstellungen, die nicht allein im eigenen kommu-nalen Zuständigkeitsbereich zufriedenstellend gelöst werden können. So sollen gezielt Wachstums-hemmnisse an der „Nahtstelle“ beider Länder besei-tigt werden. Die GL hatte im Frühjahr 2019 zum Einreichen geeigneter Projektideen aufgerufen und aus den eingegangenen Vorschlägen die folgenden drei zur Umsetzung ausgewählt.



Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf und der Land-kreis Märkisch-Oderland möchten mit den Städ-ten Altlandsberg und Strausberg, den Gemeinden Hoppegarten, Neuenhagen bei Berlin, Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen/Eggersdorf, Rüdersdorf bei Berlin und Rehfelde für die prognostizierbare Wohn-bauentwicklung den regionalen Mehrbedarf an so-zialer Infrastruktur, insbesondere für Schulen und Kindergärten ermitteln, untereinander abstimmen und hierfür gemeinsam auch neue Standorte planen und entwickeln.



Der Landkreis Potsdam-Mittelmark will mit dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf, der Landeshauptstadt Potsdam, der Stadt Teltow sowie den Gemeinden Kleinmachnow, Stahnsdorf, Nuthetal und Schwielowsee länderübergreifende Radschnellwe-ge entwickeln, um insbesondere auch Pendlern neue Verkehrswege zu eröffnen.



Die Stadt Ludwigsfelde, der Bezirk Tempelhof-Schöneberg und die Gemeinde Großbeeren wol-len gemeinsam mit dem Berliner Unternehmens-netzwerk Motzener Straße den Stückguttransport zwischen dem Güterverkehrszentrum Großbeeren und Bezirk Tempelhof-Schöneberg besser bündeln, um die Wirtschaftsverkehre zu minimieren und so-mit die Gesamtverkehrsbelastung der Region zu verringern.



Alle drei Projekte greifen signifikante Themenstel-lungen entlang der Ländergrenze auf und adressie-ren so unterschiedliche Herausforderungen des Wachstums. Durch ein interkommunales Zusam-menwirken sollen modellhafte Lösungen entwickelt werden, die sich auch in anderen Bezirken und Kommunen umsetzen lassen und die bisher so über die Landesgrenzen hinweggehend noch nicht ange-gangen wurden. Die Projekte wollen bis zum Som-mer 2021 ihre Ergebnisse präsentieren.“



Wenn es auch in absehbarer Zeit kein gemeinsames Bundesland Berlin-Brandenburg geben wird, so sind doch vielfältige Kooperationen seit vielen Jahren möglich. Auf einen Wettbewerb sollte man verzich-ten. Brandenburg ist vor allem durch Berlin attraktiv und Berlin kann zusätzliche Potentiale in Branden-burg nutzen. Gemeinsam ist man immer stärker. Geht doch, wenn man will.

Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

