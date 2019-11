Hauptmenü Start





Deutsche Parkinson Vereinigung gewinnt PSD ZukunftsPreis geschrieben von: Redaktion am 20.11.2019, 13:51 Uhr

paperpress571 Der Zukunftspreis der PSD Bank Berlin-Brandenburg gehört zu den renommiertesten und höchst dotierten Auszeichnungen für gemeinnützige Projekte sozialer Träger in Berlin und Brandenburg. In den Kategorien Publikumspreise, Jury-Preise und von den Mitarbeitern der Bank vergebene Preise wurden zum fünften Mal in Folge 23 Urkunden und Schecks im Gesamtwert von 60.000 Euro an Projekte vergeben. 119 gemeinnützige Träger hatten sich beworben.



Bei einem Festakt in der Urania überreichte die Schirmherrin der Veranstaltung, Dilek Kalayci, Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, den mit 8.000 Euro dotierten Preis: „Die Deutsche Parkinson Vereinigung leistet einen Beitrag zur Auf-klärung über ein Krankheitsbild, das viele Menschen betrifft, und unterstützt sowohl die Erkrankten als auch deren Angehörige. Der heutige Abend zeigt, wie engagiert Berlin und Brandenburg sind. Unsere Gesellschaft wäre nicht so menschlich und solidarisch, wenn es nicht ehrenamtlich Engagierte gäbe, die ihre Zeit anderen Menschen schenken würden. Dazu trägt auch die PSD Bank mit dem PSD Zu-kunftsPreis bei. Seit fünf Jahren bringt das Format Menschen zusammen und zeigt, dass die Bank die Werte lebt, für die sie steht.“



Der Regionalleiter der Deutschen Parkinson Vereinigung, Dr. Manfred Ernst, will über die Krankheit aufklären und informieren. „Das Spendengeld investieren wir in verschiedene Projekte, die Betroffene und Angehörige unterstützen und Bewusstsein für das Krankheitsbild in der Öffentlichkeit schaffen.“



Der PSD ZukunftsPreis ist ein Spendenwettbewerb zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen, die durch ihr Engagement einen wichtigen Beitrag für die Gegenwart und Zukunft der Region leisten. Mit dieser Idee startete die PSD Bank Berlin-Brandenburg 2014 ihre Initiative, um dem vielfältigen Engagement der Bürgerinnen und Bürger finanzielle Unter-stützung und ein breites öffentliches Forum zu bieten.



„Von Beginn an haben die Vereine unsere Idee zu einer Erfolgsgeschichte werden lassen, die Jahr für Jahr größer wird. Menschen zu vernetzen und unseren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, heißt für uns aktive Genossenschaft und gelebte Werte. Erstmals haben wir 23 Preise verteilt: 15 Preise, die das Publikum demokratisch bestimmen kann, vier Jurypreise, drei Mitarbeiterpreise und den PSD Zu-kunftsPreis für besonders nachhaltiges Engagement. Auf diese Weise haben große und kleinere Instituti-onen Chancen auf eine Projektförderung“, erklärt Grit Westermann, Vorstandssprecherin der PSD Bank Berlin-Brandenburg.



Die meisten Stimmen erhielt der Verein Herzenssache. Nähen für Sternchen und Frühchen e.V. Die 2016 gegründete Initiative darf sich bereits zum dritten Mal in Folge über den Publikumspreis freuen. „Es ist unglaublich, zum wiederholten Mal solch eine Unterstützung zu erfahren. Mit den 5.000 Euro finanzieren wir Bronzetafeln mit den Namen von Sternenkindern. Dadurch schaffen wir einen Ort der Erinnerung für die Familien und Angehörigen“, beschreiben Mandy Grunow und Daniela Stumm das Projekt.



Zusätzlich zum Publikumspreis konnten sich vier Vereine über einen Jurypreis zu je 3.000 Euro freu-en. Die Jury bestand aus Eckhard Baumann, Gründer und Vorsitzender des Straßenkinder e. V., Eva Maria Scheel, Landesvorsitzende des ADFC Berlin e. V., Stefan Richter, Vorstandsmitglied der Stiftung Zukunft Berlin sowie Jocelyn B. Smith, Jazzsängerin sowie Gründerin und Unterstützerin mehrerer sozialer Projekte in Berlin. Zu den Preis-gewinnern zählte unter anderem der Berliner Fuß-ball-Verband e. V., der mit seinem Projekt Mädchenfußball in Berlin – alle kicken mit, überzeugte.



„Wir haben uns zum ersten Mal beim PSD Zukunfts-Preis beworben und uns eigentlich gar keine großen Chancen ausgemalt, nachdem wir gesehen haben wie viele andere tolle Vereine im Rennen sind. Um-so stolzer sind wir, dass wir bei dieser starken Konkurrenz einen Jurypreis gewonnen haben. Die 3.000 Euro stecken wir in Ausrüstung und Materialien für die Spielerinnen und Trainerinnen-Ausbildung“, er-klärt Martin Meyer, Bereichsleiter des Projekts.



Der PSD ZukunftsPreis hatte in diesem Jahr eine Rekord-Teilnehmerzahl zu verbuchen. 14 Vereine mehr als im Vorjahr haben sich bei dem Spenden-wettbewerb angemeldet und auch die Gesamtspendensumme hat die PSD Bank um 10.000 Euro er-höht. Rekorde hat die diesjährige Veranstaltung auch bei der öffentlichen Aufmerksamkeit erzielt. Insgesamt 350.000 Seitenbesuche von 130.000 Nutzer generierten rund 1.000.000 Seitenaufrufe. Auf Facebook wurden Beiträge und Abstimmungsergebnisse insgesamt 33.900-mal geteilt und gepostet. Einen Überblick über alle Gewinner und Preise finden Sie unter https://zukunftspreis.psd-bb.de/preisträger/



Zu jeder ordentlichen Preisverleihung gehört natürlich ein Rahmenprogramm und jemand der durch dieses führt. Diese Aufgabe nahm wieder sehr sympathisch die Sängerin und Moderatorin Maira Rothe wahr. Sebastian Fuchs, Multifunktionsmundkünstler, kündigte die Preisträger mit passenden Lauten an. So konnte man schon vor Nennung der Gewinner erraten, aus welchem Bereich sie kommen. Am einfachsten war das Raten beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ragow. Beim TatüTata war alles klar. Zum Schluss simuliert er jeweils einen Tusch.



Für den musikalischen Rahmen sorgten Lily Dahab, Gesang, und Carly Quiroz, Klavier, mit zwei wunderschönen Liedern. Die beiden Argentinier leben seit elf Jahren in Berlin.



Den spektakulären Höhepunkt lieferten die Preisträger von RokkaZ e.V. Sie verleihen dem HipHop eine völlig neue Dimension. Sven Seeger, Choreograf und Trainer aller RokkaZ-Formationen, ist 16-facher Weltmeister. Er präsentierte mit seinem Team ei-nen Ritt durch die Welt bekannter Songs und Schlager, wo selbst der „Ententanz“ und „Atemlos“ nicht fehlen durften. Darüber, zu welchen Bewegungen ein gut trainierter Körper fähig ist, kann der mit gelegentlichen Knie- und Rückenschmerzen belastete Zuschauer nur staunen.



Fazit: Tolle Projekte, wertschätzende Preise, und ein Super-Programm.



Ed Koch

Quelle: PSD-Bank







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

