Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 2 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ein rein Brandenburger Projekt geschrieben von: Redaktion am 14.11.2019, 07:16 Uhr

paperpress571 Während Berlins Regierender Bürgermeister Mi-chael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bei der geplanten Ansiedlung von Tesla die Region Berlin-Brandenburg betonen, rief der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geradezu trotzig in die Mikrophone, dass es sich um ein „rein Brandenburger Projekt“ handele, und damit es jeder versteht, wiederholte er den Satz noch einmal.



Wenn man so kurz vor der Wiederwahl zum Minis-terpräsidenten im Landtag steht, muss man natür-lich auf dicke Hose machen und den Berliner Anteil am Geschäft kleinreden oder gar nicht erst erwäh-nen. Bei dem Telefonat zwischen Müller und dem Tesla-Chef Elon Musk ging es vermutlich um die Anschaffung eines neuen Dienstwagens, nicht aber um die Unternehmensansiedlung in Brandenburg und Berlin.



Herr Woidke glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass sich Tesla auf einer Wiese in Grünheide hätte ansie-deln wollen, wenn nicht fast fußläufig der neue Flug-hafen zu erreichen wäre und Berlin nicht um die Ecke läge. Es muss nicht jedes industrielle Wirt-schaftsprojekt in Berlin angesiedelt werden, wenn drumherum viele Flächen frei sind. Das Denken in einer Region hat sich in Brandenburg offenbar im-mer noch nicht rumgesprochen. Wir erinnern uns an den Mai 1996, als sich die Brandenburger einer Fu-sion mit Berlin verweigerten, während die Berliner damit einverstanden gewesen wären. 53,4 Prozent der Berliner stimmten für die Fusion, aber nur 36,6 Prozent der Brandenburger. Dennoch gibt es viele gemeinsame Projekte beider Bundesländer, was sinnvoll ist.



In den Jubel um die Entscheidung von Tesla mischen sich natürlich auch skeptische Stimmen. Ankündi-gungen gab es viele, nicht alle wurden Realität. Wir kriegen es 30 Jahre nach dem Mauerfall ja nicht einmal hin, ein Einheitsdenkmal zu errichten, weil wir Rücksicht auf Wasserfledermäuse nehmen müs-sen. Mal sehen, welch seltene Tierart auf der Grün-heider Wiese brütet und die Elektromobilität in Deutschland weiter ausbremst.



Wenn das Projekt dennoch gelingt, wäre es für die Region Berlin-Brandenburg großartig. Wenn es – aus welchem Grunde auch immer – scheitern sollte, erinnern wir uns dann gern an die Worte von Diet-mar Woidke: „Es ist (war) ein rein Brandenburger Projekt!“

Ed Koch









Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: