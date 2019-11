Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Oh Du Fröhliche geschrieben von: Redaktion am 03.11.2019, 10:04 Uhr

paperpress571 Mit Klaus Hoffmann,

Ludwig van Beethoven und der

Peking Oper in die Weihnachtszeit



Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, sich dem selbstverschuldeten Stress der Vorweihnachtszeit zu entziehen. Ein oder mehrere Abende in einem Konzertsaal sind genau das Richtige. Gleichzeitig eignen sich die nachfolgend anzukündigenden Konzerte wunderbar als Weihnachtsgeschenke, die man ja auch vor dem Fest schon verteilen kann.



Heiligabend mit Klaus Hoffmann



Das ist wirklich eine tolle Idee. Nachdem die Ge-schenke verteilt sind, die Kinder im Bett liegen und Tante Frieda nach Hause gebracht wurde, geht’s in die Bar jeder Vernunft. Am 24. Dezember um 20 Uhr spielen dort Klaus Hoffmann und Hawo Bleich die Weihnachtsmänner und verschenken schöne Musik aus der Aquamarin-Tour.



Klaus Hoffmann kann man bereits am 22. November um 20 Uhr im LabSaal Lübars mit seiner musikalischen Lesung aus dem Roman Afghana erleben.



Traditionell ist Klaus Hoffmann auch Silvester im Einsatz. Am 31. Dezember um 15.30 Uhr im Schiller-Theater, wo sich die Komödie am Kurfürsten-damm gegenwärtig befindet. Geboten werden eigene Lieder und aus seinem Musical Brel.



Weiter geht’s mit der Hoffmann-singt-Brel-Tour vom 18. bis 23. Februar 2020 in der Bar jeder Vernunft, bis auf den 23.02. (19.00 Uhr) beginnen die Konzerte um 20.00 Uhr.



Tickets und alle weiteren Infos unter

www.klaus-hoffmann.com



The Beethoven Experience



Die nachfolgenden Konzerte finden in Kooperation mit Young-Euro-Classic statt. Das Festival hatte in diesem Jahr mit großem Erfolg seine 20ste Ausgabe gefeiert.



Schon zweimal haben sie das Berliner Publikum in der Philharmonie begeistert. Nun kommt Le Concert Olympique unter der Leitung des Beethoven-Experten Jan Caeyers zurück nach Berlin. Am Vorabend des 249sten Geburtstages von Beethoven erleben Sie Werke des großen Komponisten in einer außergewöhnlichen Konzertdramaturgie.



Am Flügel aus dem Jahr 1837 können Sie Kristian Bezuidenhout hören, der ein international gefeierter Protagonist der Pianoforte-Szene ist. Die ca. 50 Spitzenmusiker aus ganz Europa mit besonderer Leidenschaft für die Wiener Klassik, laden Sie herz-lich zum herausragenden „Beethoven-Experience“ ein.



Das Konzert findet am 16. Dezember 2019, um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie statt. Auf dem Programm stehen Beethovens Klaviersonate 8 „Pathétique“. das Klavierkonzert Nr. 1 und die Erste Symphonie.



Peking-Oper trifft auf Musiktheater

Der Ring des Nibelungen



Wir wagen einen besonderen Brückenschlag und nehmen Sie mit in die magische Welt der Peking-Oper. Ausgehend von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“, erleben Sie eine faszinierende Verbindung zwischen östlichen und westlichen Traditionen. Die archaischen Themen des Nibelungen-Mythos treffen auf die stilisierten Codes der Peking-Oper. Hieraus entsteht ein beeindruckender Dialog der Kulturen mit einer ganz eigenen neuen Theater-sprache.



Am 20. Dezember 2019 feiert das Projekt seine Weltpremiere im radialsystem. Weitere Vorstellungen finden am 21. und 22. Dezember 2019, jeweils um 20 Uhr statt.



Das Projekt ist eine Ko-Produktion der berühmten China National Peking Opera Company und des Deutschen Freundeskreises europäischer Jugendor-chester e.V., dem Veranstalter von Young Euro Classic.



Tickets sind über www.young-euro-classic.de buchbar.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: