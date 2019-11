Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Neuer Job für Claudia Sünder geschrieben von: Redaktion am 02.11.2019, 09:04 Uhr

paperpress571 Das kommt davon, wenn man Journalisten zu seiner Geburtstagsfeier einlädt. Gestern feierte Senatssprecherin Claudia Sünder ihren 50sten in einer Kreuzberger Szene-Bar nach und begrüßte kurz vor 21 Uhr die rund 150 Gäste. Am Ende der Rede gab sie bekannt, was viele im Raum schon wussten, nämlich, dass sie am 31. März 2020 das Rote Rathaus nach rund drei Jahren wieder verlässt.





Bereits um 20:54 Uhr erschien in der Berliner Morgenpost die Meldung, verfasst von der anwesenden Chefredakteurin Christine Richter. Vermutlich war der Artikel schon geschrieben und die Online-Redaktion wartete nur noch auf das Go. Der Tages-spiegel zog um 21:15 Uhr nach, auch hier meldete sich der Chefredakteur Lorenz Maroldt persönlich zu Wort, den wir allerdings bei der Feier nicht entdeckten. Um 22:16 Uhr zog die Berliner Zeitung mit einer kurzen Meldung nach und berief sich dabei auf die BZ. Die war immerhin vor Ort vertreten durch Hildburg Bruns, der Ressortleiterin Kommunales von BZ und BILD. Die Berichterstattung ist freundlich, selbst Lorenz Maroldt kommt ohne Häme aus und bleibt bei den Fakten.



In Maroldts Satire-Newsletter „Checkpoint“ stehen heute früh auch nur freundliche Worte: „Für uns Journalisten ist Sünders Abgang auf jeden Fall ein Verlust. Denn sie war immer herzlich und gut gelaunt – und nahm sogar Anrufe entgegen, wenn sie gerade mit Freunden im Urlaub zu Abend aß. Mit ihrem Chef soll ihr Wechsel übrigens nichts zu tun haben – sagt sie. Wo es für Claudia Sünder beruflich weitergeht, lesen Sie im Telegramm (nur für Abonnenten).“ Um das jedoch zu erfahren, braucht man nicht fünf Euro für ein Checkpoint-Abo zu bezahlen, weil es Maroldt bereits gestern Abend online mitteil-te. Am 1. April 2020 fängt Claudia Sünder als Geschäftsführerin eines Projektentwicklungsunternehmens an, das sich mit Bauvorhaben beschäftigt. Hoffentlich mit Neubau, damit der Mietendeckel nicht greift. Dieser war übrigens am Rande der Fete Thema. So berichteten einige, dass ihnen eine Miet-erhöhung ins Haus flatterte, von rund 100 Euro monatlich. Ganz keck wurde dies mit dem Mietendeckel begründet. Die Anwälte wurden schon in die Spur geschickt.



Regierungssprecher/in zu sein, ist ein Knochenjob ohne Freizeit. Wo immer man Claudia Sünder in den letzten Jahren traf, hatte sie ihr Handy am Ohr oder zumindest das Display im Auge. Bei den meisten Terminen des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller ist sie dabei, wimmelt Journalisten ab oder vermittelt Interviews. Wann immer man eine Frage an sie hat, kommt die Antwort prompt und ausführlich. Auch Michael Müller weiß, dass es schwer wird, so eine agile und redegewandte, stets gut informierte Sprecherin ersetzen zu können.



Müller hat nicht viel Zeit und ein großes Problem. Bis zum 31. März ist es nicht einmal ein halbes Jahr. Und dann geht es um einen befristeten Job bis zum September 2021, also rund 18 Monate. Wer lässt sich auf so ein Abenteuer ein? Wie wir die Lage in Berlin kennen, wird vermutlich vornehmlich auf eine Bewerberin geschaut. Die Zeit, da Männer eine Chance hatten, gute Jobs zu bekommen, scheint vorbei zu sein. Wenn man liest, dass auch die zur Bahn wechselnde BVG-Chefin Sigrid Nikutta durch eine Frau ersetzt werden soll, dann fragt man sich schon, wie es mit gleichen Berufschancen aussieht. Natürlich, ein Thema auf vermintem Boden, das dennoch angesprochen werden muss. Es zählt die Qualität, nicht das Geschlecht. Wenn aber durch die medial verbreiteten Vorgaben, sich erst gar kein Mann bewirbt, hat die Emma-Fraktion ein leichtes Spiel.



Auch wenn es anstrengend war und noch ist, so war Claudia Sünder immer gut drauf und überlächelte das oft nachdenkliche Gesicht von Michael Müller. An vielen Dienstreisen des Regierenden Bürger-meisters nahm sie teil, wie zuletzt nach Singapur. Am Brandenburger Tor folgte sie Prinz Charles und Camilla und vielen anderen prominenten Gästen der Stadt. Allein eine große Anzahl von interessanten Persönlichkeiten begegnet zu sein, lohnt der Job, für drei Jahre.



Hoffen wir also auf viele Neubauten in der Stadt durch Claudia Sünders neuen Job und warten wir ab, wer demnächst für den Senat sprechen wird. In der Stellenausschreibung sollte als Anforderung auf jeden Fall stehen: dickes Feld gegen Verleumder, und lächeln können, auch wenn die Lage ernst ist.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: