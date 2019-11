Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Hinter die Fichte geführt geschrieben von: Redaktion am 02.11.2019, 07:18 Uhr

paperpress571 RBB-Reporter Florian Eckardt beschrieb die Situation in der Sendung „Heute im Parlament“, als die Kandidatin der Linken für einen Richterposten im Verfassungsgerichtshof in Berlin die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreichte, treffend. R2G sei hinter die Fichte geführt worden, was so viel bedeutet wie betrogen, überlistet oder getäuscht worden zu sein. Während die Kandidaten der SPD und CDU problemlos die Abstimmung überstanden, fiel die von der Linken nominierte Richterin durch. Aus der CDU, deren Stimmen für eine Zweidrittel-mehrheit erforderlich waren, kam kein Signal, dass man die Kandidatin der Linken nicht wählen würde. Nach einer geheimen Wahl kann man viele Spekulationen und Rechenbeispiele anstellen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung zeigt aber auf die CDU, die gegen die Bewerberin gestimmt haben wird.



Dass es sich bei der verunglückten Wahl um einen Betriebsunfall handelte, ist sehr unwahrscheinlich. Vielmehr spricht eine Absprache unter den CDU-Abgeordneten dafür, sonst wäre das Ergebnis nicht zustande gekommen. Die Frage bleibt, ob Fraktions-Chef Burkard Dregger davon wusste oder ob seine Leute auch ihn hinter die Fichte geführt haben. Hätte die CDU ein Signal an die Koalitionsfraktionen gesendet, die Linke Kandidatin nicht mitzuwählen, wäre auch ihr Kandidat durchgefallen. So gesehen ist auch ein wenig Heimtücke im Spiel. Die CDU hat sich mit ihrem Verhalten keinen Gefallen getan, denn in absehbarer Zeit wird es kaum noch möglich sein, eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus zustande zu bekommen. Und sie hat dem Verfassungsgerichtshof keinen Gefallen getan, denn dort muss man jetzt mit einer Richterin weniger aus-kommen, und zwar ebenfalls auf unbestimmte Zeit. Denn das Verhalten der CDU richtet sich offenbar nicht gegen die Person der Kandidatin, sondern gegen die Linke insgesamt. Folge dessen ist es un-wichtig, wen die Linke als neue Kandidatin benennt.



Auch wenn wir es falsch finden, dass sich die CDU ausgerechnet die Besetzung des Verfassungsgerichtshofes für ihre Rache an der Linken ausgesucht hat, so kann man die Gründe für ihre Abneigung durchaus nachvollziehen. Da ist zum Beispiel die 100-Jahr-Feier der KPD-Gründung „mit Rotkäppchensekt“ im Festsaal des Abgeordnetenhauses. Zwar wurde die KPD in diesem Haus gegründet, was aber noch lange kein Grund ist, dieses Jubiläum dort, wo heute das frei gewählte Parlament des Landes Berlin tagt, zu feiern, und zwar unter Beteiligung der Linken. Auch die 70-Jahr-Feier der unter-gegangenen DDR ist der CDU ein Dorn im Auge. Diese Veranstaltung, bei der der letzte DDR-Chef Egon Krenz noch einmal alle Nebelkerzen über den sozialistischen Musterstaat durch den Saal schoss, nimmt die CDU der Linken krumm. Diese Veranstaltung war ein wahrer Mummenschanz der letzten Aufrechten eines Systems, von dem sich die Bürger bereits zum vierzigsten Jubiläum 1989 eindrucksvoll verabschiedet haben.



Ob man die Unrechtsdebatte, die Bodo Ramelow und Manuela Schwesig losgetreten haben, nun auch noch der Berliner Linken anlasten muss, lassen wir einmal dahingestellt. Da wiegt der „Rückfall in sozialistischen Staatsdirigismus (Enteignungen, Mietendeckel) schon schwerer. Und letztlich die Zweifel des Linken Kultursenators Klaus Lederer an den Feierlichkeiten zum 9. November, „der einstigen Aufbruchstimmung sei Nachdenklichkeit gewichen“, so Lederer. Was heißt das? Sollen wir uns am 9. November nicht fröhlich, sondern nachdenklich freuen? Und das vor allem deshalb, weil die etablierten Volksparteien am Abgrund stehen und durch ihre Politik nicht verhindern konnten, dass der Osten zu einem hohen Prozentsatz rechts wählt?



Es ist nachzuempfinden, dass die Berliner CDU verzweifelt ist und sich am politischen Gegner abarbeiten muss. Die CDU hat in Berlin keine Machtoption. Mit ihren 17 Prozent hätte sie selbst in einer Koalition mit den Grünen als Juniorpartner wenig zu melden. So eine Koalition wäre, wenn überhaupt, nur unter Hinzuziehung der FDP möglich. Diese Kombi-nation ist so gut wie ausgeschlossen. In Berlin herrscht eine linke Mehrheit, und zwar komfortabel mit knapp 60 Prozent. Und daran wird sich so schnell nichts ändern.



Die Weigerung der CDU, eine Kandidatin der Linken bei der Besetzung des Richterpostens am Verfassungsgerichtshof zu wählen, bringt ihr keine Punkte. Raed Saleh, der Fraktionschef der SPD, hat es beim Interview aus dem Parlament auf den Punkt gebracht. Er verwies auf die vielen Abgeordneten der AfD, die hinter den Journalisten und Kamera-teams standen, und sich „eins feixsten.“ Je weniger die AfD in Erscheinung tritt, desto besser ihre Wer-te. Die Menschen rennen scharenweise von den demokratischen Parteien weg, weil diese den Ein-druck erwecken, sich im Streit untereinander zu zerreiben. Da suchen leider viele eine neue Heimat, eine Alternative für sich und für Deutschland. Das Unvermögen der Volksparteien, alle Bevölkerungs-schichten anzusprechen, mobilisiert sogar die „schweigende Mehrheit“ aus dem Lager der Nicht-wähler. Schönrechnen hilft nicht mehr, wenn man darauf verweist, dass immer noch mehr als Zweidrittel der Wähler nicht ihre Stimme an der AfD verschwenden. Wie viele Verdoppelungen der Prozente braucht die AfD noch, um den Osten zu übernehmen?



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: