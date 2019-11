Hauptmenü Start





CDU Resolution zum 30sten Jahrestag des Mauerfalls geschrieben von: Redaktion am 02.11.2019, 07:16 Uhr

paperpress571 Die von SPD, Linken, Grünen und der FDP getragenen Entschließung zum dreißigsten Jahrestag des Mauerfalls, haben wir in unserem Newsletter vom 1. November veröffentlicht. Diese Entschließung ist also beschlossen worden, ohne die Stimmen der CDU. Gründe siehe oben. Den Entschließungsantrag der CDU, der demzufolge keine Mehrheit fand, dokumentieren wir natürlich auch, siehe nachfolgender Text.



Wir alle haben noch die bewegenden Bilder vom 9. November 1989 vor Augen, als sich Menschen aus Ost und West an den offenen Grenzübergangsstellen und wenig später auch am Brandenburger Tor vor Freude in den Armen lagen und die Freiheit feierten. Der Mauerfall war ein Glücksfall der Geschichte für unser gemeinsames Vaterland und markierte den Höhepunkt eines immer lauter gewordenen Rufs nach Freiheit in der ehemaligen DDR und in den Ländern des gesamten Ostblocks.



Den mutigen Menschen, die damals gegen das SED-Unrechtsregime in Berlin und anderswo auf die Straße gingen und ihre Stimme erhoben, gelten deshalb heute unser großer Dank und unsere Hoch-achtung. Sie haben der ganzen Welt bewiesen, dass Veränderung auf friedlichem Wege möglich ist und es sich lohnt, gemeinsam gegen Unterdrückung und Bevormundung die Stimme zu erheben: Nach 28 Jahren der Teilung hinter unüberwindbaren Mauern, in welcher unzählige Existenzen zerstört, ganze Familien zerrissen und Freundschaften entzweit wurden, triumphierte am 9. November der unbedingte Wille eines ganzen Volkes zu einem Leben in Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie. Endlich wurde die menschenverachtende Willkürherrschaft der SED-Diktatur und ihrer Stasi-Spitzel zu Fall gebracht, die nicht einmal vor systematischer Zerstörung der Persönlichkeit und Denunziation im engsten Familienkreis Halt gemacht hat.



Die Tatsache, dass der unblutig verlaufene Fall der Mauer auch durch den unermüdlichen Einsatz visionärer Staatsmänner wie den Berliner Ehrenbürgern Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher möglich gemacht wurde, lehrt uns, trotz mancher Mühen und Rückschläge in der Tagespolitik an den unverrückbaren Idealen eines Lebens in Freiheit und Rechtsstaatlichkeit festzuhalten. Wo andere nur von „Wiedersehen“ sprachen, hatte Helmut Kohl das klare Ziel der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes im Blick.



Besonders die Stadt Berlin verdankt auch unseren westlichen Verbündeten und insbesondere den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und George H. W. Bush sehr viel und wird diese moralische und politische Unterstützung nie vergessen. Auch die Politik der gesellschaftlichen Öffnung, die durch Michail Gorbatschow im Ostblock begonnen wurde, öffnete das historische Fenster zur Wieder-vereinigung, das Helmut Kohl mit ganzer staats-männischer Kunst erkannte und nutzte.



Gleichzeitig erinnern wir uns mit dem heutigen Datum auch an die Reichspogromnacht von 1938, die Teil des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte ist. Aus blindem Hass und Verblendung wurden in dieser Nacht jüdische Geschäfte zerstört, Synagogen angezündet und unbescholtene deutsche Mit-bürger nur wegen ihrer jüdischen Glaubenszugehörigkeit verfolgt und ermordet. Besonders vor dem Hintergrund des wiederaufkeimenden Antisemitismus in Teilen unserer Gesellschaft gilt es deshalb heute, uns stets in Demut und mit ganzer Kraft für das hohe Gut der Freiheit, der Toleranz und der Mitmenschlichkeit einzusetzen.



Jeglichem totalitären Gedankengut, egal ob von links oder von rechts kommend, muss daher ent-schieden entgegengetreten werden. Losungen der friedlichen Revolution von 1989 („Wir sind das Volk“) dürfen nicht für politische Zwecke miss-braucht werden. Einer Verharmlosung der NS-Schreckensherrschaft in unserem Land ist genauso entschieden zu widersprechen, wie dies bei dem Versuch einer Relativierung und Verklärung des SED-Unrechtsregimes in der ehemaligen DDR der Fall sein muss.



Angesichts der Rückkehr sozialistischer Heilsversprechen und einer Geschichtsvergessenheit, wie sie in Teilen der politischen Linken heute zu finden sind, gilt es nicht nur am Tag des Mauerfalls mit lauter Stimme an das täglich begangene Unrecht im real existierenden Sozialismus der DDR zu erinnern. Die traurige Tatsache, dass im heutigen Berlin des 70. Jahrestages der Gründung der DDR offen gehuldigt wird, stellt eine Verhöhnung der Opfer des SED-Unrechtsregimes dar.



Als überzeugte Demokraten stellen wir uns gegen jede Relativierung der DDR als Unrechtstaat und blicken mit einem Gefühl großer Freude und Dank-barkeit auf ein glücklich und friedlich wiedervereintes deutsches Vaterland, in dem wir in Freiheit zusammenleben dürfen. Aus diesem Grund gehört der 9. November 1989 zu einem der größten Freuden-tage Deutschlands und insbesondere seiner Haupt-stadt, unserer Stadt Berlin.



Bis auf die Nichterwähnung von Willy Brandt in der Reihe der visionären Staatsmänner und Ehrenbürger von Berlin, ist dem CDU-Text wenig hinzuzufügen. Dass die Linke ihn nicht unterschreiben wollte, war vorhersehbar, ist aber auch nicht notwendig.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

