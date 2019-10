Hauptmenü Start





Nur noch betäubt zu ertragen geschrieben von: Redaktion am 22.10.2019, 09:22 Uhr

paperpress570 Wenn man einer Weindynastie entstammt, kennt man sich natürlich mit Betäubungsmitteln aus. Cat-herina Pieroth ist gesundheits- und drogenpoliti-sche Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus. Eine interessante Aufgabenkombination, halten doch viele Experten Drogen für gesundheitsgefährdend. Aber vielleicht gerade deshalb.





Frau Pieroth regt an, die Grenze für den Besitz von Kokain und Heroin auf drei Gramm als Eigenbedarf zu erlauben. Bei Cannabis kann die Staatsanwalt-schaft Strafverfahren bis 15 Gramm einstellen.



„Wenn ein Suchtkranker mit einer kleinen Menge Heroin erwischt werde und dann eine hohe Geld-strafe zahlen müsse, helfe das keinem weiter“, sag-te Pieroth der dpa. „Es gehe darum, harte Drogen praktikabel zu regulieren. Eine Eigenbedarfsrege-lung sei das, was auf Landesebene dafür entschie-den werden könne.“ „Das wäre eine Entlastung für Polizei, Gesellschaft und alle Beteiligten“, so Pieroth. „Rechtlich gesehen müssten dafür keine Gesetze geändert werden, Grünen-Justizsenator Dirk Beh-rendt könne die Staatsanwaltschaft anweisen, das Betäubungsmittelgesetz weniger streng anzuwen-den. Derzeit sehe er dafür aber keine Mehrheit im rot-rot-grünen Senat, teilte er rbb24 auf Anfrage mit.“ Die SPD hält nichts von Pieroths Forderungen. „Für harte Drogen führen wir diese Diskussion nicht, das steht auch nicht im Koalitionsvertrag“, so der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Isenberg, gegenüber rbb24. Quellen: rbb24 – Berliner Morgenpost



Warum man überhaupt mit so einem Vorschlag um die Ecke kommt, wenn nicht einmal der Justizsena-tor der eigenen Partei dafür eine Mehrheit sieht, ist unverständlich. Oder eben auch nicht. Ein Zeichen setzen in die Szene. Klientelpolitik ist immer wich-tig, auch wenn sie nichts für diese bringt.



In Berlin, so haben wir in der Abendschau gelernt, sind inzwischen Drogentaxis unterwegs. Anruf ge-nügt, der Joint kommt sofort. Die Telefonnummern der Callcenter sind bekannt. Dennoch klingt es nach einem Offenbarungseid, wenn der Leiter des Rauschgiftdezernats der Berliner Polizei, Olaf Sch-remm, in der Abendschau erklärt, dass man an den kleinen Dealern bzw. Taxifahrern wenig interessiert sei, sondern vielmehr an den Hintermännern. Um die Szene auszutrocknen fehlt natürlich das Perso-nal.



Wenn Ihnen jemand in einem Club eine Visitenkarte anbietet, auf der steht „Biete Obst an“, dann können sie diese Telefonnummer kontaktieren. Natürlich werden keine Bananen geliefert, sondern was sie meinen gerade zu benötigen, um diese böse Welt zu ertragen.



Die Polizei hat nicht den Anspruch das Drogenprob-lem zu lösen, sagt Schremm in der Abendschau. Das kann allein die Polizei natürlich nicht leisten, wer aber sonst? Wer Drogen haben will, bekommt sie auch. Nun könnte man denen, die meinen, Drogen zu benötigen – nicht aus medizinischen Gründen – die Möglichkeit des Erwerbs und Konsum ermögli-chen. Das Problem ist nur, dass sich die Gesellschaft letztlich um diejenigen kümmern muss, die davon abhängig und krank werden und teure Therapien durchlaufen müssen, die sie selbst nicht finanzieren können.



Somit bleibt das Drogenproblem eines der vielen ungelösten auf diesem Globus. 585.000 Drogentote weltweit 2017, 1.276 2018 in Deutschland und 191 in Berlin. Viel schlimmer noch sind die Todesfälle, die auf Alkohol zurückzuführen sind, drei Millionen weltweit jedes Jahr.



Ed Koch



