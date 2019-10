Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Video-Botschaft geschrieben von: Redaktion am 16.10.2019, 10:18 Uhr

paperpress570 Anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler (21.10.1969) hat der Tagesspiegel eine Reihe von Video-Interviews geführt, u.a. mit Außenminister Heiko Maaß und dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff hat in dieser Reihe auch den amtierenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller interviewt, und zwar am Schreib-tisch Brandts in dessen früheren Büro im Rathaus Schöneberg. An diesem Schreibtisch saßen auch Ernst Reuter und Richard von Weizsäcker, und bis zum Umzug nach der Wiedervereinigung ins Berliner (Rote) Rathaus Eberhard Diepgen. Von diesem Büro aus hat im November 1989 Walter Momper den Besucherstrom nach West-Berlin nach dem Fall der Mauer gemanagt. Seit dem 1. Oktober 1991, dem Umzug des Senats von Schöneberg nach Mitte, residierten und residieren die Bezirksbürger-meister von Schöneberg und ab 2001 von Tempel-hof-Schöneberg in dem Büro, aktuell die Sozialde-mokratin Angelika Schöttler.





Das knapp sechs Minuten dauernde Video-Interview ist abrufbar unter:



https://www.tagesspiegel.de/politik/50-jahre-kanzlerwahl-willy-brandt-michael-mueller-kann-sich-wechsel-in-den-bundestag-vorstellen/25118528.html#



Die Tagesspiegel Headline zum Interview lautet: „Michael Müller kann sich Wechsel in den Bundestag vorstellen.“ Tatsächlich hat das Müller nicht gesagt, sondern auf eine entsprechende Frage von Casdorff, was er sich nach seiner Zeit als Regierender Bürgermeister vorstellen könnte, lediglich geantwortet, dass er sich viel vorstellen kann, um zu ergänzen, dass es nichts Schöneres gebe, als Regierender Bürgermeister von Berlin zu sein. Er fügte bezüglich seiner Zukunftspläne hinzu, dass Politik „kein Wunschkonzert“ sei. Aktuell ist Müller noch bis zum Herbst 2021 Regierender Bürgermeister. In den derzeitigen Umfragen liegt zwar die Koalition von SPD, Linken und Grünen stabil bei 56 Prozent, je-doch ist die SPD nicht mehr führend. Sie kommt, wie die Linke, auf 16 Prozent. Spitzenreiter sind seit Monaten die Grünen mit 24 Prozent. (Quelle: Forsa-Umfrage vom 02.10.2019)



„Die neuen Vorsitzenden, die die SPD gerade sucht, müssen nach Ansicht Müllers einen ‚neuen Sozial-staat‘ formulieren. Dazu müssten sie eine Diskussi-on über die Tagespolitik hinaus anregen, fordert Müller.“, schreibt der Tagesspiegel zu seinem Video. „Ihm sind dabei die Themen Bildung und Wissenschaft sowie Renten besonders wichtig. ‚Es darf nicht nur eine verlängerte Regierungspolitik sein, die dann in der Partei diskutiert wird.‘ Bessere Umfrage- und Wahlergebnisse könne die Partei nur mit einem ‚klaren Zukunftsbild‘ erreichen.“



Casdorff verzichtet in dem Interview nicht darauf, an die Wahlergebnisse von Willy Brandt zu erinnern, 1958 52,6 Prozent und 1963, der ersten Wahl nach dem Mauerbau 61,9 Prozent. „Müller würdigte in dem Gespräch mit dem Tagesspiegel auch Brandts Rolle für den Fall der Mauer, dessen 30. Jahrestag das Land in diesem Herbst feiert. Erst Willy Brandts Ostpolitik habe später den Mauerfall möglich ge-macht. Brandt, selbst neun Jahre Regierender Bürgermeister, habe es nach dem Mauerbau geschafft, die Situation in Berlin wie auch die Berliner ‚zu be-ruhigen‘, aber gleichzeitig klar zu sagen: ‚Das dürfen wir so nicht hinnehmen.‘“, sagt Michael Müller.



Für Müller sei Willy Brandt auch persönlich ein Vor-bild. „Michael Müller selbst wünsche sich manchmal, ‚mehr Ruhe und Souveränität, mit aufgeregten Situationen umzugehen‘, Er bewundert, was Brandt ‚alles ausgehalten und dann so eine großartige Politik gemacht‘ habe.“



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: