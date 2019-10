Hauptmenü Start





Müller als Zirkusdirektor geschrieben von: Redaktion am 16.10.2019, 07:31 Uhr

paperpress570 Die Person auf dem Foto ist nicht Michael Müller, sondern ein Mitwirkender des Cirque du Soleil, des Zirkus der Sonne. Einen Luftsprung im Stile des legendären Hans Rosenthal, „Das ist Spitze!“, hat Berlins Regierender Bürgermeister sicherlich ge-macht, als er die Nachricht verbreiten konnte, dass sich der Cirque du Soleil an prominenter Stelle in Berlin dauerhaft ansiedeln wird. Das Zirkuszelt steht ab Winter 2020 im Theater am Potsdamer Platz. Der Filmzirkus „Berlinale“ wird auch weiterhin dort stattfinden, Ausgabe Nummer 70 vom 22. Februar bis 1. März 2020.



Michael Müller erklärt in einer Pressemitteilung zur Ansiedlung der ersten europäischen Niederlas-sung der kanadischen Cirque du Soleil Entertain-ment Group, die in Zusammenarbeit mit der Live Nation Entertainment als Betreiberin des Theaters am Potsdamer Platz erfolgt:



„Der Cirque du Soleil setzt mit seinem Engagement Berlins große Zirkus- und Varieté-Tradition fort. Die Herbeiführung der Ansiedlungs-Entscheidung zu-gunsten unserer Stadt ist durch Berlin-Partner flan-kiert worden, durch erste diesbezügliche Gespräche auf meiner Reise nach Montréal im Juni 2017 ange-bahnt und dann auch von mir begleitet worden.“



Das zeigt doch wieder mal, dass Reisen des Regie-renden Bürgermeisters, anders als dies kleinkarier-te Journalisten meinen, einen Sinn haben, gerade wenn derart große Geschenke mit in die Stadt ge-bracht werden.



Der Regierende weiter: „Die Standortwahl des Cirque du Soleil ist ein großer Erfolg für die Unter-haltungsbranche und insgesamt für die Wirtschaft unserer Stadt. Damit entsteht ein neuer faszinie-render Anziehungspunkt für die Berlinerinnen und Berliner und darüber hinaus für unser internationa-les Publikum. Ich bin sicher, dass dadurch auch der Potsdamer Platz auf neue Weise mit neuem Leben erfüllt wird, und er wird mit dem Cirque du Soleil einmal mehr der Glanzpunkt unserer Metropole sein. Das exzellent ausgestattete und hochmoderne Theater am Potsdamer Platz bietet für das Projekt denkbar gute Voraussetzungen, und etliche Betriebe und Dienstleister werden mitarbeiten können.“



Müller: „Das 1984 aus einer Gruppe von Straßen-künstlern in Montréal entstandene Unternehmen wird in Berlin eine Show eigens für Berlin produzie-ren. Das für eine dauerhafte Darbietung konzipierte Programm, das nur in Berlin zu sehen ist, wird im Winter 2020 mit der Weltpremiere starten. Wir dür-fen gespannt sein, wie Cirque du Soleil die eigene, immer wiedererkennbare zirzensische Handschrift mit dem kreativen künstlerischen Potenzial unserer Stadt und mit dem Charakter unserer Metropole zu einer einzigartigen berlinisch geprägten Cirque-du-Soleil-Produktion verbinden wird.“



Vielleicht nimmt der Zirkus auch aktuelle Berliner Themen in sein Programm auf, zum Beispiel „La légende de Mietenteckel“, die „Sage vom Mietende-ckel“ für den es keine Übersetzung ins Französische gibt, auch nicht ins Englische. Also ein neues Wort, weltweit einmalig wie Kindergarten, Schadenfreude Torschlusspanik oder Erklärungsnot. All das in ei-nem Stück mit Katrin Lompscher auf dem Draht-seil und Michael Müller als Zirkusdirektor mit der Peitsche in der Hand, aber ohne Ramona Pop, denn die hat den Bus verpasst.



Über Cirque du Soleil



Das Unternehmen wurde 1984 von dem Straßen-künstler Guy Laliberté unter Assistenz von Daniel Gauthier und Gilles Ste-Croix gegründet. Es be-schäftigt weltweit etwa 5.000 Menschen, davon etwa 1.300 Artisten aus etwa 50 Ländern. Das Un-ternehmen ist zu 20 Prozent im Besitz der Istithmar (arabisch für Investment), einer Private-Equity-Firma aus Dubai, sowie der Nakheel Properties, einem Immobilienunternehmen aus Dubai. Die rest-lichen 80 Prozent befanden sich bis 2015 im Besitz des Gründers Guy Laliberté, der im April 2015 die Kontrollmehrheit an ein Konsortium um die texani-sche Beteiligungsgesellschaft TPG Capital verkaufte. Zur Käufergruppe zählte die im Besitz des chinesi-schen Mischkonzernes Fosun International befindli-che Fosun Capital Group. Internationaler geht es kaum.



Cirque du Soleil zeigt Shows, deren Hauptaugen-merk auf Artistik, Theaterkunst und Livemusik liegt. Im Unterschied zum klassischen Zirkus, zu dem unter anderem Tierdressuren und eine mit Säge-spänen ausgestreute Manege gehören, verzichtet der Cirque du Soleil auf diese Elemente, weshalb er dem Cirque Nouveau (wörtlich übersetzt „Neuer Zirkus“) zugerechnet wird.



Na dann, Hereinspaziert…

Ed Koch



Quellen: Presse- und Informationsamt Berlin - Wikipedia



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

