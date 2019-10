Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Pause in Singapur geschrieben von: Redaktion am 11.10.2019, 16:43 Uhr

paperpress570 Angesichts des geplanten straffen Programms, dazu später mehr, wird die Reise des Regierenden Bür-germeisters Michael Müller nach Singapur, die morgen beginnt, kein Erholungstrip sein. Dennoch, 10.000 km von Berlin entfernt, sieht die Welt ganz anders aus. Vermutlich hat Singapur andere Prob-leme als einen Mietendeckel.





Nach der heutigen Sitzung des Koalitionsausschus-ses scheinen wir so schlau zu sein wie zuvor. Die Berliner Morgenpost meldet: „Verhandlungen über Mietendeckel vorerst gescheitert.“ Der Ta-gesspiegel berichtet: „Berliner Mietendeckel: Rot-Rot-Grün steht vor einer Einigung.“ Morgenpost: „Die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke konnten sich am Freitag nicht über die konkrete Ausgestaltung des Mietendeckels verständigen und haben sich ergebnislos vertagt.“ Tagesspiegel: „Der Koalitionsausschuss der Berliner Koalition hat einen ‚Einigungskorridor‘ festgelegt. Am 22. Oktober soll das Mietengesetz beschlossen werden.“



„Einigungskorridor“ hat das Zeug zum Wort des Oktobers. In der vierstündigen Sitzung „wurden Prüfaufträge an die Senatsverwaltungen verteilt.“, berichtet der Tagesspiegel. Dabei dachten wir doch, dass inzwischen alles von allen mehrfach geprüft wurde. „Einig ist man sich, dass es ein Gesamtpaket geben soll. Aber der vorgesehene Mietenstopp und die koalitionsintern umstrittene Absenkung der Mie-ten sollen zeitlich gestaffelt inkrafttreten.“ Da hat sich offenbar Ramona Pop mit ihrem aus dem Kro-atien-Urlaub nach Berlin durchgestochenen Plan durchgesetzt. Was daran besser sein soll, wenn man die beiden Hauptteile des Gesetzes zeitlich versetzt in Kraft treten lässt, mag verstehen, wer will. Sinn macht die Sache nur, wenn man den Mietenstopp beschließt, abwartet, was passiert, und dann ggf. auf die Zündung der zweiten Stufe verzichtet.



Selten war die Meinungsvielfalt so umfangreich wie beim Mietendeckel. Es gibt kaum jemand, der keine Meinung dazu hat, emotional, sachlich und juris-tisch. Aufhorchen lässt der folgende Absatz im Ta-gesspiegel-Artikel: „Im Vorfeld der Sitzung hatte die Senatskanzlei nach Information des Tagesspiegel den Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Battis beauftragt, den Gesetzentwurf der Stadtentwick-lungssenatorin zu prüfen. Mit dem Ergebnis, dass die Absenkung von Mieten verfassungswidrig sei.“ Das hatte schon im September der ehemaligen Prä-sident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, in einem 17-seitigen Rechtsgutach-ten im Auftrag des Bundesverbands deutscher Woh-nungs- und Immobilienunternehmen festgestellt.

Der Vorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, kommentiert den Ausgang der heutigen R2G-Verhandlungen wie folgt: „Dieser Senat ist hand-lungsunfähig. Die Gemeinsamkeiten in der Links-koalition scheinen aufgebraucht. Das Gewürge um den missratenen Mietendeckel geht weiter, die Un-sicherheit bei Mietern und Vermietern bleibt. Das sind schlechte Nachrichten für den Berliner Woh-nungsmarkt. Rot-Rot-Grün muss endlich zur Ver-nunft kommen und den Streit auf dem Rücken von Mieterinnen und Mietern beenden. Der Mietendeckel ist und bleibt unzulässig, untauglich und unsozial. Es ist höchste Zeit, den Mietendeckel vollständig zu stoppen. Ich erwarte, dass die Energie, die hier vergeudet wird, endlich in eine echte Neubauoffen-sive gesteckt wird. Nur so bekommen wir das Woh-nungsproblem in Berlin in den Griff. Wir brauchen nicht ständig neue Bremsklötze, sondern endlich neuen Schub und den Willen für mehr Wohnraum in Berlin."



Michael Müller steckt seine Energie in den nächs-ten Tagen in ein anderes, wichtiges Thema, nämlich den Tourismus, den bekanntlich die Linke am liebs-ten in Berlin einschränken möchte. Begleitet von einer Delegation der Berliner Wirtschaft, angeführt von der Präsidentin der IHK, Dr. Beatrice Kramm, wird der Regierende Bürgermeister von Berlin, Mi-chael Müller, vom 13. bis zum 16. Oktober 2019 den südostasiatischen Stadtstaat Singapur besu-chen. Schwerpunkt der Visite ist die Eröffnung der ITB Asia.



Müller: „Singapur ist wie Berlin ein Anziehungspunkt der internationalen Wirtschaft. Umso wichtiger und dringlicher ist es daher, dass wir die Zusammenar-beit weiter ausbauen. Das zwischen der EU und Singapur unterzeichnete Freihandelsabkommen birgt weitere Potenziale. Die ITB Asia ist eine der größten und qualitativ stärksten Tourismusmessen in Asien, ein wichtiger Markt auch für den Berliner Tourismus.“



Am Montag hat der Regierende Bürgermeister einen Termin beim National University Health System und wird sich hier über die besondere Gesundheitsver-sorgungsstruktur in Verbindung mit universitärer Kooperation unterrichten lassen. Am frühen Nach-mittag findet ein Besuch beim Digitalisierungs-Hub von Siemens statt, wo unter anderem an innovati-ven Lösungen zum Städtemanagement sowie im Bereich autonomes Fahren gearbeitet wird. Zudem wird Müller später das IHK-Wirtschaftssymposium mit einer Rede eröffnen. Hier wird sich die Berliner Wirtschaftsdelegation den lokalen Unternehmen und Repräsentanten aus Wissenschaft und Politik vor-stellen. Anschließend werden auf dem Podium ge-meinsame Potenziale der beiden Märkte zu den Leitthemen Urbanisierung und Infrastruktur sowie Digitale Wirtschaft diskutiert.

Ein Höhepunkt des Programms am Dienstag ist der Termin bei Temasek. Der Staatsfonds verwaltet ein Vermögen von gut 200 Milliarden Euro und hat be-reits in Berliner Start-Ups investiert.



Danach wird der Regierende Bürgermeister in der offiziellen Residenz von der Staatspräsidentin Sin-gapurs, Frau Halimah Yacob, empfangen. Für das bilaterale Gespräch stehen von Berliner Seite The-men wie die Vernetzung der Asien-Pazifik-Region, Klimapolitik, Wohnungsbau sowie Forschung und Wissenschaft und Rahmenbedingungen für demo-kratisches Zusammenleben und Wirtschaften auf der Agenda. Später steht ein Besuch bei SG Innovate auf dem Programm, bei dem innovative Wirt-schaftsförderung für Start-Ups im „Deep-Tech“-Bereich präsentiert wird.



Am Mittwochmorgen trifft der Regierende Bürger-meister den Minister für Handel und Industrie, Herrn Chan Chun Sing, um sich auf politischer Ebene über die Weiterentwicklung der wirtschaftli-chen Zusammenarbeit auszutauschen. Anschließend wird Müller gemeinsam mit Chee Hong Tat, dem Senior Minister of State for Trade and Industry and Education, sowie mit Dr. Christian Göke, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, die ITB Asia eröffnen. Auf dem nachfolgen-den Rundgang werden verschiedene Stände be-sucht: Brand USA, Germany Pavillon, Advantage Austria, Ministry of Tourism of the Republic of Indo-nesia, Tourism Authority of Thailand und das Singa-pore Tourism Board. Am Mittag steht eine Führung beim Housing Development Board auf dem Pro-gramm, der Behörde für öffentlichen Wohnungsbau in Singapur. Im Anschluss daran wird Müller ge-meinsam mit der Präsidentin der Humboldt-Universität, Dr. Sabine Kunst, die National Uni-versity of Singapore besuchen, um mit dem dorti-gen Präsidenten die bestehende Partnerschaft mit dem Berliner Universitäten-Verbund „Berlin Univer-sity Alliance“ zu besprechen und ein Gespräch mit Studierenden zu führen.

Quelle: Presse- und Informationsamt Berlin



Es fehlt also kein relevantes Thema, auch der Woh-nungsbau steht auf der Tagesordnung.



Hintergründe über Singapur



„Singapur ist ein Insel- und Stadtstaat und der flä-chenmäßig kleinste Staat Südostasiens. Er ist Mit-glied im Commonwealth of Nations. Beim Index der menschlichen Entwicklung belegte Singapur 2017 den neunten Platz. Singapur ist eines der reichsten Länder (und Städte) weltweit und gilt als eine der Städte mit den weltweit höchsten Lebenshaltungs-kosten. Zudem zählt der Stadtstaat mit mehr als elf Millionen ausländischen Touristen im Jahr zu den zehn meistbesuchten Städten der Welt und gilt ne-ben Hongkong als wichtigster Finanzplatz Asiens. Singapur ist ein multiethnischer Staat, in dem Chi-ne-sen, Malaien und Inder die größten Bevölke-rungsteile stellen. Singapur hat eine Fläche von 725,1 km² (Berlin: 891,68 km²) und eine Einwoh-nerzahl von 5.703.600. (Berlin: 3.644.826 Stand: 31. Dezember 2018).



Die Berliner Delegation besteht im Wesentlichen aus Wirtschaftsfachleuten. Aber auch für Innen- und Rechtspolitiker ist Singapur eine interessante Stadt. So werden dort „bei schweren Straftaten (zum Bei-spiel Vergewaltigungen), häufig aber auch bei einer Reihe von nach europäischem Maßstab als Ord-nungswidrigkeiten zu betrachtenden Taten, werden zusätzlich zu einer Gefängnisstrafe auch Körperstra-fen verhängt. Vollstreckt werden diese ausschließ-lich gegen Männer im Alter zwischen 16 und 50 Jah-ren, die altersunabhängig mit bis zu 24 Hieben in einem Durchgang auf das entblößte Gesäß gezüch-tigt werden. Diese Strafart kommt auch bei Touris-ten und anderen Nichteinheimischen zum Einsatz und wurde in der Vergangenheit wiederholt interna-tional kritisiert.“ Da kann man nur jedem raten, sich ordentlich zu benehmen.



Bei besonders schweren Taten wird die Todesstrafe verhängt. „Seit 1991 wurden mindestens 420 Men-schen hingerichtet, 85 bis 90 % davon wegen Dro-genhandels. Unter ihnen befanden sich auch einige westliche Ausländer. Die Vorschriften für Betäu-bungsmittel sind sehr streng. Wer mit mehr als 15 Gramm Heroin, 30 Gramm Morphin, 30 Gramm Kokain, 250 Gramm Methamphetamin oder 500 Gramm Cannabis festgenommen wurde, musste mit der Todesstrafe rechnen. Seit November 2012 schreibt das Gesetz Singapurs die Todesstrafe bei Drogenhandel und Tötungsdelikten nicht mehr zwin-gend vor, sondern gibt den Richtern Ermessens-spielraum.“ Insgesamt gesehen ist aber die Ab-schreckung durch die Todesstrafe im Drogenbereich gescheitert.



Zum Schluss ein Blick auf die seriöse Wirtschaft des Inselstaates. „Innerhalb weniger Jahrzehnte hat Singapur den Sprung von einem Schwellenland zu einem Industriestaat bzw. einer primär auf Dienst-leistungen ausgerichteten Volkswirtschaft geschafft. Der Aufbau der Wirtschaft begann zur Kolonialzeit. Schon im 19. Jahrhundert, als Singapur zu einer britischen Kolonie wurde, galt es mit seiner sehr günstigen Wasserverkehrslage zwischen China und Europa als großer Warenumschlagplatz. Demzufolge liegen Gewerbe- und Industrieflächen vor allem an den Küsten. Viele Produkte werden in Singapur le-diglich verarbeitet oder veredelt, z. B. Nahrungs-mittel, Erdöl, Kautschuk, Stahl und Maschinen. Sin-gapurs Handelspartner sind die USA, Großbritanni-en, China, Japan, Hongkong, Malaysia und Thailand. Trotz seiner geringen Größe und kleinen Bevölke-rung war Singapur 2016 mit Exporten von Gütern und Dienstleistungen im Wert von 511 Milliarden US-Dollar die elftgrößte Exportnation der Welt. Sin-gapur war zudem eine der wenigen Nationen der Welt, in der der Wert der Exporte, die des Bruttoin-landsprodukts überstiegen, was die enge Vernet-zung Singapurs in den Welthandel zeigt. Im Global Competitiveness Index des Weltwirtschaftsforums belegt Singapur 2018 den zweiten Rang hinter den USA.



Mit Malaysia gibt es bis heute Streitigkeiten über die Wasserversorgung und die Verrechnung der ent-standenen Kosten. Singapur ist dringend auf Wasse-rimporte angewiesen. Wasser wird von Malaysia geliefert und von Singapur aufbereitet. Des Weite-ren bestehen (Grenz-)Streitigkeiten über Singapurs Landgewinnung, Brückenbau und Seegrenzen. Ma-laysia garantiert vertraglich die Wasserversorgung bis 2061.



Singapur zählt zu den am stärksten deregulierten und privatisierten Volkswirtschaften der Welt. Im Index für wirtschaftliche Freiheit belegte es 2017 den zweiten Platz hinter Hong Kong. Singapur ge-hört zu den liberalsten Volkswirtschaften der Welt. Eine große Ausnahme bildet der stark regulierte Wohnungsmarkt. Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen hat der Staat zudem durch die Holding Temasek, die sich im Besitz der Regierung befindet. Temasek investiert strategisch in die Unternehmen des Landes. Singapur ist bestrebt, ein biotechnologi-sches Zentrum in Asien zu werden. Die A*STAR, die Agency for Science, Technology and Research, eine Regierungsbehörde, unterstützt Forschungskapazi-täten in Singapur. In der neugeschaffenen Biopolis sind private und staatliche Institute, Biotech- und Pharmaunternehmen angesiedelt.



Der Hafen Singapurs ist einer der modernsten und größten Umschlagplätze der Welt. Der Straits Times Index ist der führende Aktienindex an der Singapore Exchange.



Besondere Bedeutung hat Singapur als internationa-ler Finanzplatz und im sog. „Wealth Management“, d. h. als Steueroase. Singapur wurde 2017 von der Organisation "Global Citizens" auf Platz 4 der Liste der 17 größten Steueroasen der Welt gestellt. Nach der Finanzkrise 2008/09 verdoppelte sich das Volu-men der in Singapur verwalteten Vermögen bis 2015 auf etwa 2,5 Billionen Singapur-Dollar. Ein Teil dieser Mittel floss in riesige Shopping Malls, Hotels und andere Investitionen vor Ort, so dass Überka-pazitäten im Handel beklagt werden. Seit 2014 zeichnet sich eine Konsolidierungsphase des Bank-sektors ab. Einige europäische Banken schlossen ihre Tochtergesellschaften. In einer Rangliste der wichtigsten Finanzzentren weltweit belegte Singapur den 4. Platz (Stand: 2018). Mit 11,8 Millionen aus-ländischen Besuchern 2015 war Singapur eine der am meisten besuchten Städte der Welt. Der Tou-rismus wird von der Regierung mit Marketingkam-pagnen gezielt gefördert und bringt jedes Jahr Milli-arden an Einnahmen. Die Staatsbürger Singapurs selbst dürfen in 159 Länder visafrei einreisen, womit die Einwohner Singapurs über den mächtigsten Rei-sepass weltweit verfügen, da Paraguay die VISA-Restriktionen für Singapur am 24. Oktober 2017 aufhob und Deutschland dadurch mit 158 Staaten auf Platz 2 steht.



Nach dem Korruptionswahrnehmungsindex (Corrup-tion Perceptions Index) von Transparency Internati-onal lag Singapur 2017 von 180 Ländern zusammen mit Schweden auf dem 6. Platz, mit 84 von maximal 100 Punkten. Singapur hatte damit von allen Län-dern in Asien die niedrigste Korruption.“ Quelle: Wikipedia



Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch



















Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: