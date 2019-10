Hauptmenü Start





Herbstferienprogramm geschrieben von: Redaktion am 08.10.2019, 08:19 Uhr

paperpress570 In den 1980er Jahren leitete ich eine Jugendfreizeit-einrichtung in Mariendorf. Frühzeitig machten sich die Erzieher*_/innen (m/w/d) gemeinsam mit den Kids Gedanken über das Herbstferienprogramm. Zu Ostern kurz, in den Sommerferien länger waren die Jugendlichen mit ihren Eltern verreist, oder nahmen an einer Ferienfahrt teil. Das Familienbudget reichte für eine dritte Reise im Herbst nicht aus. Also über-legten wir, was man in den Ferien in Berlin unternehmen könnte. Da im Jugendclub übers Jahr ohne-hin alle rumhingen, wurden die beliebten Außenaktivitäten geplant. Ausflüge, Kino, Bowling und so weiter. Heute würden vermutlich die Jugendlichen vorschlagen, Plakate mit aufrüttelnden Botschaften zu bemalen und damit zum Großen Stern oder Potsdamer Platz zu ziehen. Die Kreuzung vor der Haus-tür der Jugendeinrichtung, Kurfürsten-/Ecke Rathausstraße, in Mariendorf zu blockieren, wäre nicht spektakulär genug und außerdem zu gefährlich, weil durch die schmale Straße LkW donnern, die weder ausweichen noch schnell bremsen könnten.





In den Ferien veranstaltete damals das Jugendamt Tempelhof Zeltlager auf Schwanenwerder. Besonders beliebt waren die internationalen Jugendbegegnungen, weil dort Jugendliche aus vielen Ländern zusammenkamen. Heute wäre das nicht cool genug und Schwanenwerder zu weit weg. 2019 trifft man sich lieber im Zeltlager vor dem Kanzleramt.



Gestern begann das Herbstferienprogramm von „Extinction Rebellion“ in Berlin. Eine Woche lang finden, teilweise spontan, teilweise angemeldet, Blockaden von Straßen und Plätzen statt. Die RBB-Abendschau begann gestern mit der Schlagzeile „Berlin Blockade“. Ein bisschen nachdenken hätte nicht geschadet. Die „Berlin Blockade“ war kein Happening zur Rettung der Welt, sondern „nur“ der West-Berliner. Die Welt vor dem Untergang retten zu müssen, ist die Aufgabe aller Menschen, egal welchen Alters. Die Frage ist nur mit welchen Mitteln.



Das Meinungsforschungsinstitut „Civey“, das mit dem Tagesspiegel zusammenarbeitet, stellte die Frage: „Würden Sie die Klimaschutzbewegung un-terstützen, wenn diese mit Blockaden oder anderen Formen zivilen Ungehorsams einhergeht?“ 12,5% sagen eher nein, 49,9% nein. Eine klare Ablehnung.

„Der Klimaschutz und die Zuwanderung von Flüchtlingen sind nach einer (anderen) Umfrage für eine breite Mehrheit der Wahlberechtigten zurzeit die drängendsten Probleme. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten RTL-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervor. Demnach nannten 37 Prozent der mehr als 5.000 Befragten den Umwelt- und Klimaschutz als Problem Nummer eins, 29 Prozent die Auswirkungen der aktuellen Zuwanderungspolitik. Dabei war die Frage offen formuliert, vorgegebene Antworten gab es nicht, es konnten drei Probleme benannt werden. 25 Prozent der Befragten sahen das Agieren von Politikern und Parteien als drängendes Problem. 13 Prozent sorgten sich um Armut und soziales Gefälle. Die Bildungspolitik, der angespannte Wohnungsmarkt und die Altersvorsorge beschäftigten je 11 Prozent besonders.“ (Quelle: Handelsblatt) Wir wissen aber aus anderen Umfragen, zum Beispiel jener der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2016, dass die Menschen welt-weit andere Probleme haben, als den Klimaschutz.



„Die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth hat vor der Klima-Bewegung Extinction Rebellion (XR) gewarnt. ‚XR ist keine 'gewaltfreie Klimabewegung', sondern eine religiöse-gewaltfreie esoterische Sekte, welche an die Apokalypse der baldigen 'Auslöschung der Menschheit' glaubt und 'Selbstaufopferung' empfiehlt‘, twitterte Ditfurth. Außerdem schüre die Bewegung Emotionen, die den Verstand vernebelten. Etwa wenn behauptet werde: ‚Wir sind die letzte Generation der Menschheit vor der Auslöschung‘.“, schreibt die Berliner Morgenpost. „Ditfurth warnte davor, sich an den Aktionen in Berlin zu beteiligen. Stattdessen empfahl sie unter anderem, Fridays for Future zu unterstützen.“ Diese Empfehlung sollte Ditfurth noch einmal überdenken, denn: „Klimaschützerin Louisa Neubauer von der Fridays-for-Future-Bewegung ist an den Potsdamer Platz gekommen, um die Extinction Rebellion zu unterstützen. ‚Wenn wir nicht loslegen, wird nie-mand loslegen. (..) Das ist der Anfang von etwas Großem‘, sagte sie auf der Kundgebung.“, erfahren wir aus der Berliner Morgenpost. Fridays for Future sollte sich überlegen, mit wem sie zusammenarbeiten und unterstützen.



Alles gut und schön. Die Welt muss gerettet werden, das zeigt uns die CO2-Uhr am Schöneberger Gasometer via „you tube“ live an. Acht Jahre und zwei Monate, dann läuft die Weltwanne über und kann keine Stickoxyde mehr verkraften, erklärte kürzlich der Klimaforscher Professor Ottmar Edenhofer. Den Politikern wird die Rettung der Welt nicht zugetraut, sie sind es aber, die den Hebel in der Hand halten, um den Untergang zu stoppen. Von Fridays for Future zeigt sich die Bundesregierung beeindruckt, wird allerdings am Mittwoch ein Gesetz be-schließen, das hinter allen Erwartungen zurück-bleibt. Ob sich die Bundesregierung von dem Camp vor dem Kanzleramt beeindrucken lässt, ist fraglich.



Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes, grundgesetzlich geschütztes Gut. Aber auch die Freiheit des Einzelnen, der ein Recht darauf hat zu entscheiden, ob er zur Arbeit oder Just for Fun mit dem Auto oder dem ÖPNV fahren will. Und wenn man in seiner Bewegungsfreiheit behindert wird, dann ist das ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Das müssen die Leute hinnehmen, erklären uns die Aktivisten, die gegenwärtig nicht das Problem haben, irgendwohin zur Arbeit fahren zu müssen.



Es müssen andere Wege gefunden werden, die An-liegen von welchen Gruppen auch immer, FFF, XR, oder Postbankmitarbeitern, die letzte Woche den Kurfürstendamm blockierten, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Dauercamp vor dem Kanzleramt, oder Einrichtung eines zentralen Demonstrationsplatzes. Die weisen Worte von Immanuel Kant (1724-1804) „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt", kann ja nicht so missverstanden werden, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo der andere meint, diese ein-schränken zu müssen. Um den Flughafen Tegel lahmzulegen, brauchte es gestern übrigens keine Umweltaktivisten, das besorgte ein Kälteeinbruch.



Heute nun geht es weiter, der Potsdamer Platz und der Große Stern sind immer noch blockiert. In der Berliner Abendschau wurde gestern ein Mann, der im Rollstuhl sitzt, gezeigt. Er hat sich für 70 Euro eine dicke Kette mit Schloss gekauft und will sich aus Protest anketten. Dafür hat er die Treffen mit seinen Enkelkindern abgesagt. Diese werden sicherlich Verständnis für Opa haben.



Am Freitag wird bekanntgegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis bekommt. Den „alternativen Nobelpreis“ bekommt Greta am 4. Dezember in Stockholm verliehen. Und sechs Tage später viel-leicht den „richtigen“ Friedensnobelpreis? Nein, es wäre keine gute Idee, Greta den Friedensnobelpreis zu verleihen, weil niemand voraussagen kann, ob es dem Frieden dient, wenn alle Forderungen von FFF erfüllt würden. Die Klima-Aktivisten brechen bewusst mit ihren Aktionen Gesetze, aber gewaltfrei. Klingt gut. Es macht aber keinen Unterschied, ob ich mit oder ohne Gewalt ein Gesetz breche, höchstens beim Strafmaß.



Ed Koch



















Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

