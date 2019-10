Hauptmenü Start





Jetzt wird es ungemütlich geschrieben von: Redaktion am 06.10.2019, 09:46 Uhr

paperpress570 Ab Morgen wird es ungemütlich auf Berlins Straßen. Was den Grünen bisher noch nicht gelungen ist, nämlich den Autoverkehr lahmzulegen, wird sicher-lich erneut einer Bewegung gelingen, die in Groß Britannien entstand und nach eigenen Angaben seit November 2018 auch in Deutschland aktiv ist. „Ex-tinction Rebellion“ (auf Deutsch: Aufstand gegen das Aussterben). Im Gegensatz zu „Fridays for Future“, dessen Aktivisten, wie der Name sagt, sich freitags mit ihren regelmäßigen und vor allem geordneten Demonstrationen gegen den Klimawandel weltweit Gehör verschaffen, legen die Rebellen ein paar Gänge zu. Sie blockieren Straßen und Plätze, mehr oder minder spontan, und bringen dort den Verkehr zum Erliegen. Dem Vernehmen nach sprechen sich die Rebellen mit der Polizei ab. Hoffentlich nützt es was.





Gefordert wird von der Bundesregierung, den Kli-manotstand auszurufen und den CO2-Ausstoß bis 2025 auf null zu setzen. Wie bei FFF sollen alle Pro-teste gewaltfrei laufen. „Wir machen friedliche Aktionen des zivilen Widerstandes, weil wir kein anderes Mittel mehr sehen, diese Katastrophe aufzuhal-ten“, sagte eine Organisatorin am Freitag in Berlin. „Tausende Menschen“ würden dazu in den kommen-den Tagen aus Berlin, Deutschland, Polen, Däne-mark und Schweden anreisen. Insgesamt sollen sich die Aktionen über „mindestens eine Woche“ hinzie-hen. Den Autofahrern wird empfohlen, ihr Fahrzeug stehen zu lassen. Für Montagmittag ist zunächst eine Aktion am Potsdamer Platz angekündigt. Zur gleichen Zeit soll im Regierungsviertel eine pinke Arche eröffnet werden, die an das Artensterben erinnern soll. Auf welche Art die Aktivisten den Ver-kehr behindern wollen, verrieten sie nicht. Aktio-nen, die den U- und S-Bahnverkehr behindern, sei-en nicht geplant. Ob auch die Berliner Flughäfen Ziel von Protesten sind, sagten die Aktivisten nicht. Zu-mindest ist geplant, am Mittwoch den Kurfürsten-damm teilweise vom Verkehr abzuschneiden. Quelle: Berliner Zeitung



Wir müssen nicht darüber streiten, wie dringend es ist, den Klimawandel zu stoppen. Wirksame Maß-nahmen können allerdings nur von der Politik be-schlossen werden. Auf Freiwilligkeit zu setzen, wird nicht gelingen. Die Politik hat den Königsweg noch nicht gefunden, wie auch. Zu viele unterschiedliche Interessen sind zu berücksichtigen. Die Frage nach den Arbeitsplätzen spielt eine wesentliche Rolle, dieses Thema kann nicht ständig ausgeblendet wer-den. Deutschland befindet sich nicht unter einer Käseglocke. Kohleausstiegt, Atomausstieg, alles gut. Die reale Welt sieht ein wenig anders aus. Nach einer Erhebung der EPA* aus dem Jahre 2016 ist Deutsch-land mit 2,3 Prozent an den Weltemissio-nen beteiligt und steht damit auf Platz 6. Platz 1 belegt China mit 29,3%, gefolgt von den USA mit 15,4%, dahinter auf den Plätzen 3 bis 5 Indien (6,3%), Russland (4,9%) und Japan (3,5%).



*Die United States Environmental Protection Agency (EPA bzw. USEPA, deutsch Umweltschutzbehörde) ist eine unabhängige Behörde der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zum Umweltschutz und zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Die EPA wurde 1970 unter Präsident Richard Nixon eingerichtet. Ihr Sitz ist Washington, D.C. Bei der Behörde sind etwa 17.000 Mitar-beiter beschäftigt.“ Quelle: Wikipedia



Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern auf der Welt, erhebt Deutschland den Anspruch, Klima-retter Nummer Eins werden zu wollen. Das ist eh-renwert.



Auf der Internetseite des Bundesumweltamtes fin-det man folgende Grafik. Sie zeigt in die richtige Richtung, nämlich nach unten. Nehmen wir uns doch an dieser Stelle die Zeit, den Text dazu zu lesen.



Den größten Anteil an den Kohlendioxid-Emissionen hatte 2017 wie bisher die Energiewirtschaft mit 38,6 %. Aus diesem Bereich wurden im Jahr 2017 rund 308 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Die Kategorien Haushalte/Kleinverbraucher (17,1%) und Straßenverkehr/übriger Verkehr (20,8 %) so-wie Verarbeitendes Gewerbe/Industrieprozesse (zusammen 22,7 %) besitzen hinsichtlich der Koh-lendioxid-Emissionen derzeit eine etwas geringere Bedeutung. Vor allem durch die im Vergleich zu den Vorjahren abnehmende Stromerzeugung durch Ver-brennung von Steinkohlen (Steinkohlenverstro-mung), der Witterung und einigen Sondereffekten gingen die Kohlendioxid-Emissionen erneut deutlich zurück. Das geht aus der Nahzeitprognose des Um-weltbundes-amtes hervor. Demnach sanken sie gegenüber 2017 um 38 Millionen Tonnen bzw. rund 4,8% auf 760 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Ge-genüber 1990 sind die Kohlendioxid-Emissionen demnach um 27,8 % gesunken. Die gesamtwirt-schaftliche Emissionsintensität (Emissionen bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt) sank zwischen 1991 und 2017 um 62%.

Man kann und muss immer noch mehr bewirken, aber so zu tun, als sei zu wenig geschehen, stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Wie wir wissen, ist aber der Faktor Mensch das Hauptproblem. Und jeder Mensch verursacht durch sein Dasein Emissio-nen. „Die Weltbevölkerung umfasste im Oktober 2018 rund 7,63 Milliarden Menschen. Die UNO rech-net für den Zeitraum 2015 bis 2020 mit einem Be-völkerungswachstum von rund 78 Millionen Men-schen pro Jahr. Die Vereinten Nationen erwarten 2050 etwa 9,7 Milliarden Menschen auf dem Globus. Für das Jahr 2100 werden 10,9 Milliarden Menschen prognostiziert.“ Quelle: Wikipedia



Wie wird sich dieses rasante Anwachsen der Welt-bevölkerung auf die Klimabilanz auswirken? Alle diese Menschen wollen gut leben können, in einem, vielleicht nur bescheidenem Wohlstand. Aber, „mehr Wohlstand, mehr CO2.“ Diese These vertrat Dieter Nuhr in „Nuhr im Ersten“ am 3. Oktober.



https://www.daserste.de/unterhaltung/comedy-satire/satire-gipfel/videos/nuhr-im-ersten-video-198.html



Er wies auf eine im November 2016 von den Verein-ten Nationen veröffentlichte Umfrage unter rund zehn Millionen Menschen weltweit hin. Damit die größte Umfrage, die jemals durchgeführt wurde. In 16 Kategorien konnten die Befragten ihre Prioritäten setzen. Auf Platz 16, also dem letzten Platz, landete „Maßnahmen gegen den Klimawandel.“ Die Men-schen sind halt sehr egoistisch. Was ist ihnen wichti-ger? Hier die Reihenfolge von 1 bis 15: Gute Bil-dung, bessere Gesundheitsversorgung, bessere Jobs, anständige und verantwortungsvolle Politiker, erschwingliches und nahrhaftes Essen, Schutz vor Kriminalität, sauberes Wasser und Sanitäreinrich-tungen, Unterstützung von Menschen, die nicht ar-beiten können, bessere Transportwege und Straßen, Gleichstellung von Mann und Frau, zuverlässige Energieversorgung zu Hause, politische Freiheit, Freiheit vor Diskriminierung und Verfolgung, Schutz des Waldes, der Flüsse und Ozeane, besserer Zugriff auf Telefon und Internet. Quelle: UN My World



https://kaltesonne.de/my-world-umfrage-der-vereinten-nationen-klimawandel-landet-auf-dem-letzten-platz/



Dieter Nuhr betonte in seiner Sendung, in der er vom Publikum mit langanhaltendem Applaus be-grüßt wurde, dass er nicht am Klimawandel und der Dringlichkeit zweifele, sondern an denen, die es lösen sollen. Wie schon in seiner Sendung am 26. September, fand er satirisch-kritische Worte über Greta Thunberg. Damit löste er einen Shit-Storm gegen ihn aus. Er hatte am 26. September gesagt, dass die Erfüllung aller Forderungen von Greta in eine Katastrophe führen würde, und fügte am 3. Oktober hinzu, „und in den Dritten Weltkrieg.“ So wichtig die FFF-Aktivitäten sind, Greta befindet sich in einer Rolle, die sie auf Dauer nicht wird bewälti-gen können. Nuhr mahnt Gretas Eltern, ihre Tochter vor sich selbst zu schützen. Vermutlich hätten die Eltern aber „Wichtigeres zu tun, nämlich ihre neue Rolle als Maria und Josef zu genießen.“



Es sei eine „neue Stufe der Hysterie erreicht, in der Meinungsvielfalt weder möglich noch erwünscht ist“, sagt Dieter Nuhr. Scharf kritisiert Nuhr „taz“, „stern“ und „Spiegel“, die künftig ihre Titelseiten für Klimafragen freihalten wollen. Das sei kein Journa-lismus, sondern ist Pädagogik. Der Autor dieses Beitrages, der sich sehr für Klimaschutz einsetzt und jetzt seinen Grünen Tee nicht mehr mit Tassimo-Kapseln, sondern mittels althergebrachtem Teebeu-tel zubereitet, findet es gut, dass ein Kabarettist den Mut hat, die Klimadiskussion und die Rolle von Greta Thunbergs FFF kritisch zu hinterfragen. Die Mehrheit der Deutschen ist übrigens dagegen, dass Greta den Friedensnobelpreis bekommen soll, was richtig ist.



In Berlin arbeitet die Bildungsverwaltung jetzt mit FFF bei der Vorbereitung einer Klimakonferenz am 20. November im Zeiss-Planetarium zusammen. Senatorin Sandra Scheeres: „Ich danke den Schü-lerinnen und Schülern von ‚Fridays for Future‘ für ihr Engagement. Der Klimawandel betrifft uns alle. Auch an den Schulen werden wir uns noch stärker mit dem Umweltschutz beschäftigen.“ Die Bildungs-verwaltung wird zudem ein „Klimabüro“ einrichten, auch dieses Büro steht FFF offen.“ Ob nur am Frei-tag, während oder außerhalb der Schulzeit, wurde nicht mitgeteilt.



Fazit: Die gesamtwirtschaftliche Emissionsintensität, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, sank zwi-schen 1991 und 2017 um 62%. Die Demonstratio-nen haben die Politiker daran erinnert, den Weg weiter zu gehen. Panikmache war aber noch nie ein guter Ratgeber. Beim Klimahype dürfen die anderen Probleme nicht unter die Windmühlenräder geraten, siehe Platz 1 bis 15 der UN-Umfrage.



Ed Koch



