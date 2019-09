Hauptmenü Start





Versöhnliche Worte am Richtkranz geschrieben von: Redaktion am 19.09.2019, 17:20 Uhr

paperpress569 Die Geschwindigkeit, in der auf dem EUREF-Campus in Schöneberg Gebäude aus dem Boden wachsen, ist so groß, dass wenige Minuten nach einer Grundsteinlegung ein paar Meter weiter schon ein Richt-fest stattfinden kann. An der Südspitze des 5,5 ha großen Areals rund um den Schöneberger Gasometer wurde heute der Grundstein für den letzten Neubau gelegt. Im Hintergrund der Baugrube ist der S-Bahnhof Schöneberg zu sehen. Verkehrsgünstiger als an einem Bahnhof kann man nicht angesiedelt sein.





Gruppenbild mit Dame, Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler mit dem Bauherren Reinhard Müller, den Leuten vom Bau und den künftigen Nutzern. Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) wird in dieses Gebäude einziehen. Die NBB betreibt eines der größten örtlichen Gasverteilnetze in Berlin und Brandenburg sowie in Teilen Sachsens und Sachsen-Anhalts. 8.800 m2 Mietfläche werden auf elf Geschossen untergebracht. Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. 40 Millionen Euro. Wie die meisten Neubauten, so wird auch dieses von dem Stuttgarter Unternehmen Wolff & Müller errichtet, dem ersten CO2-neutralen Bauunternehmen Deutschlands. Das Gebäude wird nach dem höchsten energetischen Standard für 450 Büroarbeitsplätze errichtet. Auf dem Dach wird eine Photovoltaik-anlage installiert. Die Fertigstellung ist für Mitte 2021 vorgesehen.



Schon im Herbst 2020 wird das Nachbargebäude bezugsfertig sein. In das neungeschossige Gebäude wird die GASAG mit ihrer Unternehmenszentrale einziehen. Da das Gelände einst Eigentum der GA-SAG war, ist es für sie eine Rückkehr an den historischen Ort. Von den 18.000 m2 Bürofläche nutzt die GASAG selbst 12.500 m2. Zu den anderen Mietern gehört unter anderem die Deutsche Bahn. Das Investitionsvolumen beträgt 83 Mio. Euro. 1.000 Büroarbeitsplätze entstehen hier, womit sich die Zahl der Beschäftigten auf dem Campus auf 5.000 erhöhen wird. Beide neuen Häuser, wie alle anderen, sind Eigenkreationen des EUREF-Campus Chefarchitekten Johannes Tücks und seinem Team.



Die Grünen haben es dem EUREF-Campus von An-fang an nicht leicht gemacht. Auch heute noch verhindert eine grüne Verkehrsstadträtin, dass der auf dem Campus entwickelte Elektrobus bis zum Bahn-hof Südkreuz fahren darf. Jetzt ist er in Tegel unterwegs. Baustadtrat Jörn Oltmann, ebenfalls von den Grünen, und Reinhard Müller scheinen sich versöhnt zu haben. Beide fanden freundliche Worte füreinander beim Anstich einer dem Gebäude nach-empfundenen Torte. Dass der Autor dieses Beitrages das nach zehn Jahren teilweise erbitterten Kampfes, an dem viele Rechtsanwälte gutes Geld verdient haben, noch erleben darf, ist höchst erfreulich.



Den Richtkranz zogen Müller und Oltmann dann gemeinsam nach oben. Highlight, nicht nur für die Beschäftigten, sondern für alle Campus-Besucher, wird ein weiteres Restaurant mit dem Namen CORD sein. Der gastronomische Leiter des Campus, Thomas Kammeier wird hier dann seine Gäste mit regionaler und nachhaltiger Küche bewirten. Klima-schonend und CO2-neutral, versteht sich.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

