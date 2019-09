Hauptmenü Start





Riesendrachen über dem Tempelhofer Feld geschrieben von: Redaktion am 11.09.2019, 07:47 Uhr

paperpress569 Zuerst die eine gute Nachricht: Wenn auf dem Tempelhofer Feld eines Tages die Randbebauung realisiert wird, können auch weiterhin Veranstaltungen wie das „Festival der Riesendrachen“ von STADT UND LAND stattfinden. Und nun die andere gute Nachricht: Wenn die Rand-bebauung erfolgt sein wird, werden ein paar Tau-send Menschen in dieser Stadt eine neue Wohnung haben, in bester Lage, innerhalb des S-Bahnrings, und mit hervorragenden Verkehrsanbindungen in alle Himmelsrichtungen vom S-, U- und Busbahnhof Tempelhof. Und sie haben den kürzesten Weg zu einer spektakulären Veranstaltung oder können aus ihrem Fenster zuschauen.





Am 21. September 2019 verwandelt sich das Tempelhofer Feld erneut in ein Meer aus bunten Farben. Von 11 bis 20 Uhr findet hier das 8. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN statt. Auch in diesem Jahr wird es zehntausende Berliner und Gäste der Stadt auf das Gelände des ehemaligen Flughafens locken. Denn zu sehen gibt es vieles. Fast 80 internationale Drachenflieger sind mit dabei und schaffen gemeinsam eine Szenerie, die Groß und Klein in ihren Bann zieht. Die Dimensionen passen dabei zu denen des Veranstaltungsortes. Drachen, die fast 50 m lang sind, erobern hier den Himmel ebenso wie gigantische Fantasiefiguren. Zu sehen sind unter anderem Superhelden wie Batman oder Superman. Elvis, der King, gibt sich als überdimensioniertes Abbild seiner selbst die Ehre. Auch ein zwölf Meter großer Super Mario schwingt sich in die Lüfte, begleitet von einem sechs Meter großen Eich-hörnchen, einer neun Meter messenden Schildkröte, mehreren Oktopussen, die bis zu 47 Meter lang sein können und einem fliegenden Wahl in Originalgröße. Wer Europas längste Turbine erleben möchte, Deutschlands größten Trilobyte, Bowls, Centipeden, Fabelwesen oder Ufos ist auf dem Tempelhofer Feld ebenfalls richtig.



Doch nicht nur dem Auge wird etwas geboten, auch die musikalische Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Auf einer Bühne und einer Aktionsfläche sorgen den ganzen Tag über Live-Bands und Showeinlagen für gute Stimmung. Ein abwechslungsreiches Kinder-programm bietet den Kleinen eine gute Gelegen-heit, sich ordentlich auszutoben und das kulinarische Angebot ist vor Ort traditionell vielfältig. Alles in allem verspricht das 8. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN erneut, ein erlebnisreicher Tag für die ganze Familie zu werden. Übrigens, wer seinen eigenen Drachen mitbringt, ist herzlich ein-geladen, ihn während der Veranstaltung steigen zu lassen. Die Möglichkeit, Drachen zu kaufen, besteht ebenfalls. Der Eintritt ist natürlich frei.



Ed Koch

Quelle: STADT UND LAND



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

