Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Bauen für mehr Berlin geschrieben von: Redaktion am 07.09.2019, 10:17 Uhr

paperpress569 Unter diesem Motto ging es am 5. September in einem Bus quer durch Berlin, von Spandau über Wedding, Charlottenburg und Mitte bis Neukölln. Und überall wird gebaut, an fast jeder freien Ecke entstehen auch neue Häuser. Die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften luden zu einer weiteren Rundfahrt ein, um ihre Projekte vorzustellen. An Bord des Busses befanden sich die Chefs der Gesellschaften und eine große Anzahl von Journalisten. Mit dabei auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (SPD).



Das Interesse der Journalisten bezog sich nicht al-lein auf die Neubauvorhaben, immer wieder versuchten sie den Mietendeckel unterzubringen. Ohne besonders großen Erfolg, weil gegenwärtig die Diskussionsphase mit allen Betroffenen erfolgt und es noch kein Ergebnis gibt. Vielleicht sickert, was zu erwarten ist, mal wieder ein Zwischenstand durch. In die Diskussion schalten sich, gefragt und unge-fragt, diejenigen ein, die sich für Experten halten und sicherlich auch sind. So der 93-jährige ehemalige Regierende Bürgermeister Hans-Jochen Vogel (SPD) aus dem bayerischen Ruhestand. In einem Gespräch mit der ZEIT kritisiert er den Berliner Mietendeckel. Ein solcher Vorschlag laufe „auf eine generelle, und nicht auf eine Einzelfall-Enteignung hinaus.“ Quelle: Tagesspiegel



Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat ein Gutachten erstellt, in dem er zu dem Schluss kommt, dass der vom rot-rot-grünen Senat geplante Mietendeckel verfassungswidrig ist. Auftraggeber des Gutachtens ist der Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, das der Berliner Morgen-post vorliegt. Und, Rauchen ist übrigens gesund, sagt Dr. Marlboro. Kann man nicht einfach mal ab-warten bis das Berliner Gesetz steht? Die Gerichte werden ohnehin damit zu tun bekommen.



Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften zeigten sich am 5. September zurückhalten, man werde den Mietendeckel wohl aushalten. Streit mit dem Regierenden und der Senatorin vor den Journalisten sollte vermieden werden. Dafür haben sich aber die Beschäftigten der Gesellschaften in einem Offenen Brief deutlicher geäußert.



Dass Berlin eine große Stadt ist, weiß man. Bei einer Rundfahrt vom Westen durch die Mitte in den Süden wird diese Erkenntnis mal wieder sehr deutlich. Die Wohnungen und die Anlagen, die von den Gesellschaften gebaut werden, sind wirklich richtig schön, wie in den Spandauer „Pepitahöfen“ zu sehen.



Es gibt aber auch richtig schmuddelige Ecken in der Stadt, beispielsweise entlang der Nordbahnstraße. Hier baut die GESOBAU Wohnungen für Studieren-de. Schöne Wohnungen in einem weniger schönen Umfeld, aber mit direktem S-Bahn-Anschluss am Bahnhof Wollankstraße. Die ersten drei Projekte in Spandau an der Mertensstraße, dem Waterkant (nicht Gate)-Komplex, wie der Name verspricht, direkt am Wasser gelegen, und das Studentenhaus an der Nordbahnstraße haben noch ein unschönes Problem. Sie liegen alle in der Einflugschneise des Flughafens Tegel, wo im Luftbrücken-Takt alle zwei Minuten eine Airline die Häuser überfliegt. Aber, das wird sich ja bald ändern.





Was wirklich auffällig ist in dieser Stadt, sind die unendlich vielen Döner-Buden. Die Curry-Wurst, die gerade 70 Jahre alt wurde, fristet eher ein bescheidenes Dasein gemessen an der Anzahl der vor sich hin fetttriefenden Spieße. Und noch etwas ist auffällig, worauf die Mitreisenden aufmerksam gemacht wurden. Die vielen Lidls, Aldis, Pennys und Edekas, die in bester Lage ihre Supermärkte betreiben und der Stadt wertvollen Baugrund vorenthalten. Die Diskussion der Überbauung läuft, bislang allerdings ohne große Resonanz. Eine sehr gut gelungene Ausnahme gibt es in der Dovestraße in Charlottenburg. Einem privaten Grundstückseigentümer und Investor ist es gelungen, ein Ensemble aus drei Gebäudeteilen und einem EDEKA-Markt zu errichten. Die drei Häuser bilden ein zur Straße hin offenes Viereck. Zwischen den Häusern liegt auf dem Markt eine große Terrasse. Ein Gebäude bein-haltet Büroflächen, die anderen beiden Wohnungen.



Es gäbe Flächen ohne Ende, die man für den Wohnungsbau nutzen könnte, wenn eine sinnvolle Lösung wie in der Dovestraße überall möglich wäre. Leider ist das Projekt keines der städtischen Gesellschaften. Über den Mietpreis für die Wohnungen konnte sich der anwesende Architekt nicht äußern.



Und hier die besichtigten Bauvorhaben im Einzelnen:



Das Gemeinschaftsprojekte der degewo und WBM in Spandau mit 1.024 Wohnungen, davon 256 mit Wohnberechtigungsschein, der Waterkant-Komplex der Gewobag mit einem Anteil von 33% = 362 geförderte Wohneinheiten, 62 Wohnungen der GESO-BAU für Studenten in der Nordbahnstraße, die Bauvorhaben der HOWOGE in der Frankfurter Allee mit 251 Wohnungen, davon 126 gefördert, und in der Rathausstraße mit 136 Wohnungen, davon 44 geförderte und letztlich das STADT UND LAND Haus in der Briese-/Kienitzer Straße mit 101 Wohnungen, 30% davon gefördert. Über dieses Vorhaben haben wir bereits mehrfach berichtet.



Berlin wächst – und die sechs landeseignen Wohnungsunternehmen wachsen kräftig mit. degewo, GESOBAU, Gewobag, HOWOGE, STADT UND LAND sowie WBM haben 2018 Rekordsummen in den Neubau investiert und so viele neue Wohnungen fertiggestellt wie nie zuvor. Darüber hinaus wirken sie deutlich mietendämpfend und sind klar sozial ausgerichtet. Über die neuesten Zahlen zu Investitionen, Neubauvorhaben und Mieten informierten die sechs Unternehmen auf der Rundfahrt.



Mit Ende 2018 umfasst der Wohnungsbestand der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften rund 310.000 Wohnungen. Gegenüber 2016 (rund 295.800 Wohnungen) ist das ein Zuwachs um 4,8 %.



Investitionen hoch wie nie



Die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften investierten 2018 rund 1,4 Milliarden Euro. Das waren gut 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Rund 882 Millionen Euro davon (63 %) flossen in den Neubau – so viel wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung 1991. Im Vorjahresvergleich lag die Zunahme bei mehr als 33 Prozent. Über 500 Millionen Euro wurden darüber hinaus in die Bestände für Instandhaltung und vorrangig energetische Modernisierung investiert. Auch im laufenden Jahr sollen die Neubauinvestitionen kräftig steigen: Geplant ist ein Zuwachs um knapp 43 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro. Das Gesamtinvestitionsvolumen soll um gut 34 Prozent auf dann 1,8 Milliarden Euro klettern. Stand der Planungen ist Dezember 2018.



Neubauleistungen auf Wachstumskurs



Die Wohnungsbaugesellschaften bringen den Neu-bau weiter voran. Gemeinsames Ziel der Wohnungsbaugesellschaften und des Senats ist es, 30.000 Wohnungen bis 2021 zu bauen. Mehr und mehr werden die erzielten Fortschritte im Stadt-raum sichtbar: 2018 stellten die Wohnungsbaugesellschaften mit 3.279 Wohnungen nochmals rund neun Prozent mehr Wohnungen fertig als im Vor-jahr, in dem sie bereits ihren bisherigen Fertigstellungsrekord aus dem Jahr 1995 (2.995 Wohnungen) eingestellt hatten. In diesem Jahr sollen es mit 5.006 geplanten Fertigstellungen nochmals fast 53 Prozent mehr sein. Stand der Zahlenangaben ist der 30. April 2019.



Neun Prozent der 2018 von den sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erstvermieteten Wohnungen wiesen dabei eine Wohnfläche von bis zu 40 qm auf, 35 Prozent zwischen 40 und 60 qm, 41 Pro-zent zwischen 60 und 90 qm und 15 Prozent von mehr als 90 qm. 2018 haben die sechs Unternehmen den Grundstein für 5.754 neue Wohnungen gelegt. Gegenüber den Baubeginnen des Vorjahrs (5.042 Wohnungen) entsprach das einer Leistungs-steigerung um über 14 Prozent. Rund 45 Prozent ihrer 2018 begonnenen Wohnungen entsteht unter Inanspruchnahme der Wohnungsbauförderung des Landes. Ohne Baugrundstück lag der Median der Baukosten für 2018 begonnene Projekte der sechs Unternehmen bei durchschnittlich 2.413 Euro/m2 – und damit deutlich unter den Baukosten der Berliner Vergleichsgruppe (2.853 ¤/m2).



Marzahn-Hellersdorf Spitzenreiter



Im Zeitraum 2017 bis 2021 sollen insgesamt 26.149 Wohnungen fertiggestellt werden, mit Baubeginnen sogar 31.566 Wohnungen. Die meisten Grundsteine sollen dabei in Marzahn-Hellersdorf gelegt werden (6.646 Wohnungen), gefolgt von Lichtenberg (6.133 Wohnungen), Treptow-Köpenick (5.523 Wohnungen) und Spandau (3.515 Wohnungen). Die Hälfte davon errichten die Wohnungsbaugesellschaften belegungsgebunden zu einer Nettokaltmiete von derzeit 6,50 Euro/m². Die andere Hälfte wird aktuell zu Mieten von durchschnittlich unter 10 Euro/m² angeboten.



Ankäufe weiter gesteigert



2018 haben die sechs Unternehmen im Einsatz für Mieterschutz und den Erhalt der sozialen Durchmischung 3.419 Bestandswohnungen angekauft. Das waren fast doppelt so viele wie 2017 (1.772 Wohnungen). 168 der 3.419 Wohnungen wurden unter Wahrnehmung des Vorkaufsrechts angekauft.



Klare soziale Ausrichtung



Mit durchschnittlichen Nettokaltmieten von 6,09 Euro/m2 lagen die Bestandsmieten bei den landes-ei-genen Wohnungsbaugesellschafen 2018 um 63 Cent je Quadratmeter unter dem Mietspiegeldurch-schnitt (6,72 ¤/m2). Für eine 60-Quadratmeter-Wohnung bedeutet das auf das Jahr gerechnet eine im Vergleich zum Marktdurchschnitt niedrigere Belastung von mehr als 450 Euro für Mieterinnen und Mieter. Noch deutlicher wird der mietendämpfende Effekt der Unternehmen mit Blick auf die Wieder-vermietungsmieten: Hier lagen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit 7,43 Euro/m2 um gut 26 Prozent unter dem allgemeinen Marktniveau (10,32 ¤/m2, Zahl IBB-Wohnungsmarktbericht 2018). Entsprechend niedrig ist bei ihnen der Leer-stand, der Ende 2018 – trotz der gleichzeitigen zahl-reichen Neubaufertigstellungen – auf seinem Rekordtief von nur 2,1 Prozent verharrte (inklusive strategischer Leerstände und Umsetzwohnungen).



Rund 61 Prozent der 2018 von den sechs landesei-genen Wohnungsbaugesellschaften wiedervermieteten 15.226 Wohnungen wurden an Haushalte mit WBS-Berechtigung vermietet, fast 40 Prozent davon an besondere Bedarfsgruppen (erweiterte Definition). 951 Wohnungen gingen dabei an junge Leute in der Ausbildung.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller: „Die Wohnungspolitik des Senats besteht aus drei Elementen: Bauen, kaufen, deckeln. Bauen und neuen Wohnraum schaffen hat hierbei die oberste Priorität. Bezahlbares Wohnen gehört zu den zentralen Zielen, die die Koalition verabredet hat und des-halb hat der Senat die Anstrengungen für Neubau seit dem Beginn dieser Legislaturperiode noch ein-mal deutlich gesteigert. Die wichtigste Rolle hierbei haben die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf-ten. Unsere Investitionen in Neubau sind beispiellos und wir schaffen damit die Grundlage zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Wir wollen diese Anstrengungen für Neubau noch ein-mal steigern und zusammen mit den anderen Instrumenten die Mieten sozialverträglich halten.“



Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher: „Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind nicht nur unsere wichtigsten Partner, wenn es um die Schaffung von leistbarem Wohn-raum in unserer Stadt geht, sie halten auch Wort. Wir haben uns gemeinsam ehrgeizige Ziele gesetzt, sowohl was die Errichtung von Neubau betrifft als auch beim Thema Ankauf und soziale Bestandsbewirtschaftung – und die Landeseigenen liefern. Eine Entspannung des Wohnungsmarktes wird uns jedoch nur gelingen, wenn alle Akteure weiter an einem Strang ziehen und ihren Beitrag zur Beschleunigung von Wohnungsbauvorhaben leisten. Private Investoren schließe ich an dieser Stelle explizit mit ein. Künftig werden deshalb auch die gemeinsamen Pro-jekte der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit privaten Bauträgern und Entwicklern im Rahmen des Berliner Modells zur kooperativen Baulandentwicklung eine größere Bedeutung erlangen.“



Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender der GESO-BAU AG und Sprecher der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften: „Das ungebrochene Wachstum in all seinen Facetten zu bewältigen, ist die derzeit größte Aufgabe für ein weiterhin soziales Berlin. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind hier besonders gefordert. Dem kommen sie mit Rekordinvestitionen und Rekordfertigstellungen auch nach. Allerdings nehmen die Herausforderungen dabei weiter zu: angefangen bei zu geringen Baukapazitäten und stark steigenden Preisen für Bauleistungen und Bauland über für die Quartiers-entwicklung wichtige Infrastrukturthemen und eine ausgelastete öffentliche Verwaltung bis hin zu den sich abzeichnenden neuen Sparnotwendigkeiten im Landeshaushalt. Daneben haben die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auch noch eine Vielzahl weiterer Aufgaben zu stemmen, allen voran in der Quartiersentwicklung und der Integration. Umso wichtiger ist es deshalb, dass alle relevanten Akteurinnen und Akteure an einem Strang ziehen, damit die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung im notwendigen Umfang gelingt.“



Ed Koch



Textquelle BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: