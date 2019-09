Hauptmenü Start





In dieser Stadt kenn ich mich aus... geschrieben von: Redaktion am 06.09.2019, 09:07 Uhr

paperpress569 In Abwandelung des berühmten Hildegard Knef-Songs müsste es heißen: „In dieser Stadt kenn' ich mich aus, in dieser Stadt bin ich zuhaus; wie sieht die Stadt wohl morgen aus?“ Fünf Stunden ging es am 5. September in einem Bus durch Berlin, von Spandau über Wedding, Mitte bis Neukölln. Und überall wird gebaut, nicht nur auf den Straßen. An fast jeder freien Ecke entstehen auch neue Häuser.





Die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften luden zu einer weiteren Rundfahrt ein, um ihre Projekte vorzustellen. An Bord des Busses befanden sich die Chefs der Gesellschaften und eine große Anzahl von Journalisten. Mit dabei auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (SPD).



Das Interesse der Journalisten bezog sich nicht al-lein auf die Neubauvorhaben, immer wieder versuchten sie den Mietendeckel unterzubringen. Ohne besonders großen Erfolg, weil gegenwärtig die Diskussionsphase mit allen Betroffenen erfolgt und es noch kein Ergebnis gibt. Vielleicht sickert, was zu erwarten ist, mal wieder ein Zwischenstand durch. In die Diskussion schalten sich, gefragt und ungefragt, diejenigen ein, die sich für Experten halten und sicherlich auch sind. So der 93-jährige ehemalige Regierende Bürgermeister Hans-Jochen Vogel (SPD) aus dem bayerischen Ruhestand. In einem Gespräch mit der ZEIT kritisiert er den Berliner Mietendeckel. Ein solcher Vorschlag laufe „auf eine generelle, und nicht auf eine Einzelfall-Enteignung hinaus.“ Quelle: Tagesspiegel



Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat ein Gutachten erstellt, in dem er zu dem Schluss kommt, dass der vom rot-rot-grünen Senat geplante Mietendeckel verfassungswidrig ist. Auftraggeber des Gutachtens ist der Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, das der Berliner Morgen-post vorliegt. Und, Rauchen ist übrigens gesund, sagt Dr. Marlboro. Kann man nicht einfach mal ab-warten bis das Berliner Gesetz steht? Die Gerichte werden ohnehin damit zu tun bekommen.



Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften zeigten sich am 5. September zurückhalten, man werde den Mietendeckel wohl aushalten. Streit mit dem Regierenden und der Senatorin vor den Journalisten sollte vermieden werden. Dafür haben sich aber die Beschäftigten der Gesellschaften in einem Offenen Brief deutlicher geäußert.



Dass Berlin eine große Stadt ist, weiß man. Bei einer Rundfahrt vom Westen durch die Mitte in den Süden wird diese Erkenntnis mal wieder sehr deutlich. Die Wohnungen und die Anlagen, die von den Gesellschaften gebaut werden, sind wirklich richtig schön, wie in den Spandauer „Pepitahöfen“.



Es gibt aber auch richtig schmuddelige Ecken in der Stadt, beispielsweise entlang der Nordbahnstraße. Hier baut die GESOBAU Wohnungen für Studieren-de. Schöne Wohnungen in einem weniger schönen Umfeld, aber mit direktem S-Bahn-Anschluss am Bahnhof Wollankstraße. Die ersten drei Projekte in Spandau an der Mertensstraße, dem Waterkant (nicht Gate)-Komplex, wie der Name verspricht, direkt am Wasser gelegen, und das Studentenhaus an der Nordbahnstraße haben noch ein unschönes Problem. Sie liegen alle in der Einflugschneise des Flughafens Tegel, wo im Luftbrücken-Takt alle zwei Minuten eine Airline die Häuser überfliegt. Aber, das wird sich ja bald ändern.



Was wirklich auffällig ist in dieser Stadt, sind die unendlich vielen Döner-Buden. Die Curry-Wurst, die gerade 70 Jahre alt wurde, fristet eher ein bescheidenes Dasein gemessen an der Anzahl der vor sich hin fetttriefenden Spieße. Und noch etwas ist auffällig, worauf die Mitreisenden aufmerksam ge-macht wurden. Die vielen Lidls, Aldis, Pennys und Edekas, die in bester Lage ihre Supermärkte betreiben und der Stadt wertvollen Baugrund vorenthalten. Die Diskussion der Überbauung läuft, bislang allerdings ohne große Resonanz. Eine sehr gut gelungene Ausnahme gibt es in der Dovestraße in Charlottenburg. Einem privaten Grundstückseigentümer und Investor ist es gelungen, ein Ensemble aus drei Gebäudeteilen und einem EDEKA-Markt zu errichten. Die drei Häuser bilden ein zur Straße hin offenes Viereck. Zwischen den Häusern liegt auf dem Markt eine große Terrasse. Ein Gebäude bein-haltet Büroflächen, die anderen beiden Wohnungen.



Es gäbe Flächen ohne Ende, die man für den Wohnungsbau nutzen könnte, wenn eine sinnvolle Lösung wie in der Dovestraße überall möglich wäre. Leider ist das Projekt keines der städtischen Gesellschaften. Über den Mietpreis für die Wohnungen konnte sich der anwesende Architekt nicht äußern.



Aber wozu überhaupt noch Wohnungen bauen?



Fertigstellen ja, aber neue? Bislang habe ich den wohnungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff, für einen klugen Kopf gehalten. Was er allerdings jetzt von sich gegeben hat, ist doch äußerst befremdlich. Christine Richter, die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost schreibt dazu in ihrem Newsletter: „Was geht nur in den Köpfen von einigen Politikern vor? Nachdem die Linken-Abgeordnete Katalin Gennburg am Mittwoch gefordert hatte, weniger Marketing für Berlin zu machen, damit nicht noch mehr Touristen in die Stadt kommen, hat der Berliner CDU-Abgeordnete Christian Gräff gestern in der RBB-Abendschau eine Zuzugssperre verlangt - weil es zu wenig Kitaplätze, zu wenig Erzieherinnen und Lehrer gebe. Die CDU betonte sogleich, das sei keinesfalls die Position der Union, sondern eine Einzelmeinung, aber selbst bei der IFA-Eröffnung war das Thema. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kritisierte beide Positionen scharf: „Diese Äußerungen zerstören unser Selbstverständnis als europäische Metropole.“ Recht hat er.“



Kommen wir zurück zur Rundfahrt durch Berlin. Die erfolgten und geplanten Baubeginne zwischen 2017 und 2021 in Berlin, 31.556 Mietwohnungen in 217 Projekten. Fünf davon wurden besichtigt.



Das Gemeinschaftsprojekte der degewo und WBM in Spandau mit 1.024 Wohnungen, davon 256 mit Wohnberechtigungsschein, der Waterkant-Komplex der Gewobag mit einem Anteil von 33% = 362 geförderte Wohneinheiten, 62 Wohnungen der GESO-BAU für Studenten in der Nordbahnstraße, die Bauvorhaben der HOWOGE in der Frankfurter Allee mit 251 Wohnungen, davon 126 gefördert, und in der Rathausstraße mit 136 Wohnungen, davon 44 ge-förderte und letztlich das STADT UND LAND Haus in der Briese-/Kienitzer Straße mit 101 Wohnungen, 30% davon gefördert. Über dieses Vorhaben haben wir bereits mehrfach berichtet.



Fazit: Es wird gebaut. Natürlich ginge immer noch mehr und auch schneller, aber, es geht voran. Auch, wie wir wissen, am Hildegard-Knef-Platz in Schöne-berg, wo demnächst Vattenfall einziehen wird.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

