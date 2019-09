Hauptmenü Start





BeVoice 2019 - "Dimension Neukölln" geschrieben von: Redaktion am 03.09.2019, 07:41 Uhr

paperpress569 „Dimension Neukölln!“ heißt der Titel des diesjährigen Tanz-, Theater-, Musikprojekts BeVoice. Und der Titel ist Programm, will er doch die vielen unterschiedlichen Dimensionen Neuköllns zeigen: Die Menschen, das Leben, die Energie, die Größe, aber auch die Herausforderungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen von der Röntgen-Schule, dem Ernst-Abbe-Gymnasium, der Walter-Gropius-Schule und dem Albert-Einstein-Gymnasium. Die mehr als 100 Schülerinnen und Schüler dieser Neuköllner Schulen treffen ab dem 9. September auf rund 30 gleichaltrige Jugendliche aus den Niederlanden. Das Besondere: Die Gäste kommen von speziellen Tanz- und Musikschulen, an denen sie zu professionellen Künstlern ausgebildet werden.



13. September 2019, 19:30 Uhr

14. September 2019, 15:00 und 19:30 Uhr

Kulturstall Schloss Britz

Alt Britz 73, 12359 Berlin



Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern aus Neukölln erarbeiten und entwickeln die jungen Niederländerinnen und Niederländer ein Bühnenpro-gramm und sorgen dafür, dass die unerfahrenen Berliner in kürzester Zeit über sich hinauswachsen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen in der Projektwoche alles, was zu einer professionellen Bühnenperformance dazu gehört.



„Die richtigen Menschen zusammenbringen, das ist das BeVoice-Geheimnis. Und was hier in kürzester Zeit passiert, wirkt weit über die BeVoice-Woche hinaus“, sagt der Initiator und künstlerische Leiter René M. Broeders. „Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Jugendlichen persönlich so stark von der Teilnahme an BeVoice profitieren, dass sich das im Schulalltag nachhaltig be-merkbar macht. Ihr Verhalten ändert sich maßgeblich: Toleranz, Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Respekt verbessern sich merklich, der Umgangston ist freundlicher und ihr Engagement und ihre Leistungsbereitschaft sind größer. Die Schulabschlüsse dieser Klassen waren deutlich besser“, so Frank Hadamczik, Pressesprecher der STADT UND LAND.



„Dimension Neukölln!“ ist bereits die neunte Be-Voice-Produktion. Das Projekt wurde von René M. Broeders zusammen mit der STADT UND LAND entwickelt und wird seitdem von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft finanziell und organisatorisch unterstützt und gefördert.



Das Tanz-, Theater-, Musikprojekt wurde 2017 mit dem BBU-ZukunftsAward ausgezeichnet und war 2018 im Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ der Bertelsmann-Stiftung für den Sonderpreis „Demokratie stärken – Toleranz leben“ nominiert. Im letzten Jahr wurde erstmals ein BeVoice-Projekt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg entwickelt und umgesetzt. Für dieses Jahr ist eine Fortsetzung geplant.



Karten zum Preis von 7 Euro, ermäßigt 4 Euro, gibt es im Vorverkauf im Schloss Britz, dienstags bis sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr. Reservierungen unter 030-609 79 23-0. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.bevoice.eu.



Die Schirmherrschaft hat Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey übernommen.



Zum Auftakt des deutsch-niederländischen Projekts BeVoice 2019 spielen die jungen Talente aus Rotter-dam, die im BeVoice-Orchester spielen, ein 70-minütiges Konzert. Der Eintritt für das abwechslungsreiche Programm, von Klassik über Musical bis zum BeVoice-Repertoire, ist frei. Termin: Sonntag, 8. September, 16:00 Uhr auf der Freilichtbühne Schloss Britz (bei schlechtem Wetter im Kulturstall des Schlosses).



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

