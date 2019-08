Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Der Olymp steht in Lübars geschrieben von: Redaktion am 07.08.2019, 14:38 Uhr

paperpress568 Der Hügel im Freizeit- und Erholungspark Lübars kann es natürlich mit dem griechischen Olymp nicht aufnehmen. Mehr Musik und Menschen wird es am kommenden Freitag und Samstag aber in Lübars geben. Dann nämlich laden der „90er Olymp“ am Freitag, dem 9. August, und der „SchlagerOlymp“ am Samstag, dem 10. August, die Freunde der jeweiligen Musikrichtungen auf das große Open-Air-Gelände ein. Tickets gibt es noch für jeweils 28,90 Euro unter www.super-ticket.de. Mit dem Bus X 21 erreicht man die Location direkt bis zum Hauptein-gang Quickborner Straße Ecke Alte Fasanerie. Vom S- und U-Bahnhof Wittenau fahren Shuttlebusse bis 1:30 Uhr nachts kostenlos.



Auf der heutigen Pressekonferenz auf dem Veranstaltungsgelände stellte Veranstalter Olaf Schenk das Programm vor. Natürlich ist auch wieder Frank Zander dabei. Henry Arzig und Olaf Schenk von der Catering Company präsentieren wieder die beiden Veranstaltungen, zu denen sie jeweils rund 20.000 Besucher erwarten. 1.500 Meter Zaun umschließen das Ge-lände, auf dem drei Kilometer Elektromaterial und 1,5 km Wasserleitungen verlegt wurden. Henry Arzig hat sich mit den Anwohnern getroffen, um über die unvermeidliche Lautstärke zu sprechen. Wer wollte, wurde zu der Veranstaltung eingeladen. „Die Anwohner stehen hinter der Veranstaltung“, sagte er.



Sicherheitschef Karsten Süss wies darauf hin, dass keine großen Taschen mitgebracht werden dürfen und natürlich auch keine Getränke. Sonnenschirme, denn Regen wird nicht erwartet, sind ebenso erlaubt, wie Klappstühle und kleine Tische.



Zur Pressekonferenz gab es Curry Wurst mit einer von Frank Zander und Olaf Schenk eigens kreierten Soße. Süß-sauer-scharf. Sehr lecker.



Am Freitag startet der 90er Olymp um 18:00 Uhr mit Annemarie Eilfeld, gefolgt von DJ Tomekk. FII Beat, Gary B. The Voice of Maxx, Magic Affair, OLI P., LayZee fka. Mr. President, Dicoloverz DJ und Captain Jack. Neben Annemarie Eilfeld moderieren Tim Koschwitz von rbb 88.8 und Chris Gar-den. Das Vergnügen dauert bis 00:00 Uhr.



Samstag geht es mit dem SchlagerOlymp bereits um 11:00 Uhr los. Mit dabei sind Silke & Dirk Spiel-berg, Buddy, Antje Klann (13:45), Bonitaz, Sandro, Magic Melody, Markus & Yvonne König, Anna Carina Woitschak, Mitch Keller, Rosanna Rocci, die Stimmungskanonen Olaf und Hans, die ihre neue CD vorstellen (16:00 Uhr), Annemarie Eilfeld, Lichtblick, Ella Endlich, Maria Voskania, Bernhard Brink (18:00 Uhr), Vincent Gross, Marie Wegener, Norman Langen, Julian David, Feuerherz (20:10), Olaf Henning, Sotiria, früher bekannt als „Eisblume“ (21:10), Pietro Lom-bardi, Frank Zander (22:00 Uhr), Beatrice Egli, und Dschinghis Khan (23:20). Und zum Schluss gibt’s eine Laser-Show. Antje Klann und Chris Garden moderieren den SchlagerOlymp.



Na dann viel Spaß…



Ed Koch







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: