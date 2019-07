Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 10 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Mekong-Ländertag in Schöneberg geschrieben von: Redaktion am 29.07.2019, 15:28 Uhr

paperpress567 Am Sonntag, dem 25. August 2019, ist es wieder soweit. In der Albert-Einstein-Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg, am Barbarossaplatz 5, findet von 11 bis 19 Uhr der Mekong-Ländertag statt. Um 11 Uhr werden Kulturstadträtin Jutta Kaddatz und der Direktor der VHS, Stefan Bruns, die Veranstaltung eröffnen. Bei freiem Eintritt wird ein vielseitiges Programm rund um die sechs südostasiatischen Anrainerstaaten des Mekongs - China, Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam – geboten. Dazu gehören auch zahlreiche Vorträge und Diskussionen über die Geschichte und Gegenwart der Region, über Land und Leute, über Wirtschaft, die sozial-ökonomische Situation, Kultur, Kunst, Wissenschaft, über Reisemöglichkeiten, über Sitten und Bräuche und über die Beziehungen zwischen Deutschland und den Ländern Südostasiens.





In Videoshows, Präsentationen, Fachreferaten, Podiumsgesprächen und Sprachkursen bieten erfahre-ne Vortragende aus Wissenschaft, Journalismus und Entwicklungsdiensten vielfältige Informationen und beantworten Fragen der Besucher. Erfahrungsberichte aus entwicklungspolitischen Freiwilligendiensten für Jugendliche und Erwachsene sowie Hinter-gründe zur Arbeit in der Region und den Entsende-organisationen runden das Informations- und Diskussionsangebot ab.



Eine Ausstellung, Musik-, Sport- und Tanzdarbietungen sowie kulinarische Spezialitäten der asiatischen Küche machen den Tag zu einem besonderen Erlebnis. Vor allem ist der Mekong-Tag Dank seiner Mit-wirkenden eine sehr bunte Veranstaltung. Die wunderbare Garderobe der Mitwirkenden ist für die Besucher jedes Mal ein besonderer Hingucker.



Und wer vom Hingucken und Zuhören hungrig ge-worden ist, auf den warten asiatische Köstlichkeiten auf dem Gelände der Volkshochschule. Sollte sich jemand beim Versuch mitzutanzen verrenkt haben, bietet Frau Lohmann in der 3. Etage eine Schnuppermassage an. Alles in allem also, eine rundum sorglos Veranstaltung.



Der Mekong-Ländertag 2019 wird gemeinsam mit der Deutsch-Laotischen Gesellschaft, der Deutsch-Vietnamesischen Gesellschaft, der Deutsch-Thailändischen Gesellschaft, der Studiengemeinschaft Kambodschanische Kultur und in Zusammen-arbeit mit der Albert-Einstein-Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg durchgeführt.



Weitere Informationen und das Programm unter:

www.mekong-laendertag.de



Quelle: Veranstalter



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: