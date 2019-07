Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 9 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Clowns und Lügner geschrieben von: Redaktion am 24.07.2019, 09:45 Uhr

paperpress567 Den Glauben daran, dass es nicht immer noch schlimmer werden kann, hat man ja längst verloren. Dass Schauspieler auch gern Rollen in der Politik annehmen, haben Ronald Reagan als Präsident (1981-1989), Arnold Schwarzenegger als Gouverneur von Kalifornien (2003-2011) und Clint Eastwood als Bürgermeister der kalifornischen Kleinstadt Carmel (1986-1988) bewiesen. In Italien ist der Clown Beppe Grillo Vorsitzender der stärksten Partei und in der Ukraine hat der Präsidentendarsteller Wolodymyr Selenskyj das Sagen. Aber auch Deutschland ist sich für nichts zu schade und entsendet die beiden Kabarettisten Martin Sonneborn und Nico Semsrott ins Europäische Parlament, wo sie regelmäßig als verlängerter Arm der „heute show“, der sie entstammen, für heitere Einlagen sorgen.





In welche Schublade passt nun der neue Prime Minister of Great Britain? Er war als Journalist tätig, hört man. Rolf-Dieter Krause, langjähriger ARD-Korrespondent in Brüssel, hat Boris Johnson in dieser Funktion kennengelernt. In einem Interview mit dem MDR sagte Krause, dass die Artikel, die Johnson für den Daily Telegraph schrieb, „lustig zu lesen waren, aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatten.“ Johnson dachte sich einfach Geschichten aus. Lügen und Fake News gehören zu seinem Handwerk, womit er sich auf einer Linie mit US-Präsident Donald Trump befindet.



Das mag sich alles heiter anhören, ist es aber nicht. Das Image der Politiker, was die Haltbarkeit ihrer Aussagen anbelangt, (Ich gehe nicht in die Bundes-regierung, AKK; keine Fortsetzung der GroKo, Ex-SPD-Chef Martin Schulz), ist schlecht genug. Und immer wieder erwischen wir Politiker beim Lügen. Weltrekordhalter ist ohne Frage Präsident Donald Trump. „Fact Checker" hat ihm seit Amtsantritt über 10.000 Lügen nachgewiesen, im Schnitt 23 am Tag. Quelle: stern



Davon, dass Johnson, so wie sein Freund im Weißen Haus, sexistisch, rassistisch und homophob ist, trifft jedoch bislang nicht zu. Lügen allein, reicht ja schon aus. Und ob Johnson so enge Freundschaften zu Despoten pflegen wird, die Politik mit der Kettensäge machen, müssen wir abwarten.



Boris Johnson hat bei der Brexit-Frage eine er-staunliche Flexibilität bewiesen. In einem von der „Sunday Times“ veröffentlichten Artikel bezeichnete Johnson Großbritanniens EU-Mitgliedschaft als „Se-gen für Europa und die Welt". „Zwei Tage, nachdem er diese Fürsprache für den Verbleib in der EU ver-fasste, unterrichtete er seinen konservativen Partei-freund und damaligen Premierminister David Cameron, dass er sich den Brexit-Befürwortern anschließe.“ Quelle: n-tv



Braucht die Welt solche Politiker? Gilt nicht mehr: „Ein Mann – ein Wort – eine Frau – ein Wörterbuch?“ (sorry, musste sein). Kann man sich auf keine Politiker-Aussage mehr verlassen? Finden wir uns also damit ab, dass die Clowns diese Welt übernommen haben. Es fällt bloß so schwer zu lachen.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: