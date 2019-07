Hauptmenü Start





Kurzweiliger Opernabend mit The Cast in der ufaFabrik geschrieben von: Redaktion am 19.07.2019, 07:52 Uhr

paperpress567 Opern sind nicht jedermanns Vergnügen. Sie sind häufig sehr lang, die Story zieht sich hin, und am Ende alle Hauptpersonen tot. Happy End gibt es selten. Wie allerdings die Opernband „The Cast“ die Sache angeht, ist mehr als nur erträglich, es ist einfach wunderschön. Denn eines muss man den großen Opernkomponisten lassen, sie haben grandiose Musik geschaffen.





The Cast boten am 18. Juli in einer lauen Sommernacht auf der Freiluftbühne der ufaFabrik in Tempel-hof einen Querschnitt durch populäre Opernarien. Mit Mozarts Figaro startete der Abend, „Figaro, Figaro, Figaro, Fiiigaroooooooooo…“ Das sorgte schon mal für gute Stimmung. Die drei Sängerinnen und drei Sänger, nicht zu vergessen der Mann am Klavier, der ein ganzes Orchester ersetzte, boten in hervorragender stimmlicher und musikalischer Qualität einen mitreißenden Abend. Bei besonders populären Stücken wurde wie beim Schlager mitgeklatscht.



Das Konzert war ausgebucht, unter den Gästen viele, die nicht zum ersten Male dabei waren. Und, schön für uns, auch etliche paperpress-Leser anzutreffen, die nach unserem Hinweis auf das Konzert sofort Tickets kauften. Am 11. Februar traten The Cast im BKA-Theater erstmals mit ihrem neuen Programm auf, das sie erneut am 18. Juli zu Gehör brachten. Auch im neuen Programm darf Verdis Nabucco nicht fehlen und in Bizets Carmen packen die Sänger den Stier bei den Hörnern. Zum Schluss haben sich dann alle lieb, wenn das Programm mit Lehárs Land des Lächelns endet. „Dein ist mein ganzes Herz! Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So, wie die Blume welkt, wenn sie nicht küsst der Sonnenschein! Dein ist mein schönstes Lied, weil es allein aus der Liebe erblüht. Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb, oh sag noch einmal mir: Ich hab dich lieb!“



Das Publikum war begeistert und hatte die sechs sympathischen Rockstars der Oper in sein Herz geschlossen: Guillermo (Te-nor), Campbell (Bass), Till (Bariton), Anne (Mezzo Sopran), Carrieanne (Sopran) und Sascha (Sopran), die derzeit die The Cast-Gründerin Bryan Vertesi vertritt. Und natürlich der Mann am Klavier Yu Chen.



Die nächsten Gelegenheiten, The Cast live zu erleben, sind am 31.08. und 28.11.2019 im BKA am Mehringdamm (für die älteren unter uns, dort wo mal die Disco Dachluke war). Den Nationalfeiertag 3. Oktober verbringt die Band in Würselen, vielleicht in Anwesenheit des berühmtesten Buchhändlers der Stadt. Und am 25. Juni 2020 sind The Cast wieder in der ufaFabrik in Tempelhof.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

