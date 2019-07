Hauptmenü Start





The Cast - Die Rockstars der Oper sind zurück geschrieben von: Redaktion am 04.07.2019, 07:05 Uhr

paperpress567 Opernarien sind nicht jedermanns Sache. Da steht der Tenor im Frack und weißer Fliege auf der Bühne und durchdringt mit seiner Stimme die Ohren und Herzen des Publikums. Das geht auch weniger theatralisch, jedenfalls, was das Outfit der Sänger an-belangt. Die Herren ins Jeans und T-Shirts, die Damen in glitzernder Robe, aber mit rot gefärbtem Irokesenschnitt. So präsentiert sich „The Cast – Die Opern-Band“. Entdeckt haben wir sie beim Hoffest des Regierenden Bürgermeisters im Juni 2017.







Sofort googelten wir nach dem nächsten Auftritt, der im September desselben Jahres in der „Bar jeder Vernunft“ stattfand. Im Juli 2018 war „The Cast“ dann zu Gast in der ufaFabrik, und auch diesen Auftritt verpassten wir nicht. Jetzt kehren sie zurück an den Teltowkanal und zwar am Donnerstag, dem 18. Juli 2019, um 20:00 Uhr. Eintritt: 20 ¤ erm. 16 ¤ Stud. 12¤ (nur im VVK), das Konzert findet in der überdachte Freiluftbühne auf dem Gelände der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18 in Tempelhof statt.



Bevor es losgeht, kommt nicht etwa der übliche Hinweis, dass Fotografieren während der Vorstellung verboten ist. Genau das Gegenteil: „Fotografieren Sie und stellen Sie das Foto gleich online!“ Und klatschen darf man, wann man will und nicht erst bedächtig nach dem Schlusston.



Sechs brillante Vokalisten, drei Damen und drei Herren und ein Mann am Klavier schmettern die Hitparade der beliebtesten Opernarien durchs Publikum. Nabucco, Carmen, Rigoletto, auch „O sole mio“ darf nicht fehlen, ebenso wie Lehárs „Dein ist mein ganzes Herz“ aus dem „Land des Lächelns“ und oben drauf den „Ol‘ man River“ von Jerome Kern aus dem „Show Boat.“ Das Show Boat ist der jeweilige Veranstaltungsort, am 18. Juli also die ufaFabrik.



The Cast überzeugte durch den exzellenten Gesang der Künstler und zeigt, wie man Oper populär und mit viel Spaß ans Publikum bringen kann. Freuen Sie sich also auf eine besondere Sommernacht mit „The Cast“ in der ufaFabrik. Und, natürlich, wir sehen uns.



Die ufaFabrik feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist das Sommerpro-gramm besonders schön und umfangreich. Hier die Hinweise auf das Programm im Juli und August.



Razzz4Kids

Das Beatboxmusical für Kinder (ab 6 J.)

Sommer-Special für die ganze Familie! Erleben Sie eine verrückte 60-Minuten-Reise mit den besten deutschen Beatboxern. So, 7.7., Beginn: 16:00

Eintritt: Erwachsene: 12¤, Kinder: 8¤,

Überdachte Freiluftbühne



KONZERT *Erstmalig in Berlin*

AAINJAA (Kolumbien)

Die Revolution des Samba-Reggae - Percussion, Tanz, Theater - Hybrider, kraftvoller und explosiver Cocktail aus afro-kolumbianischen und brasilianischen Rhythmen und Funk-Beats. Mi, 10.7., Beginn: 20:00 Uhr Eintritt: VVK 12¤, AK 16¤ Theatersaal



CIRCUS & KONZERT

Phare Ponleu Selpak & Mswanu Gogo Vibes

Circus-Show Kambodscha & Konzert Tansania

Im Rahmen des diesjährigen Jubiläums präsentieren internationale Kulturpartner ein Doppelprogramm mit kambodschanischen Circuskünstler/innen und anschließendem Konzert mit traditioneller Musik der Wagogo und zeitgenössischen Klängen, unterstützt von Terra Brasilis. Fr+Sa, 12.+13.7. - Beginn: Fr, 20:00, Sa, 15:00, Sa, 19:00 - Eintritt: 16¤, erm. 12¤, Sa 15:00, Erw. 12¤, Kinder 8¤ - Überdachte Freiluftbühne - 13. Juli, 15:00 nur Circus-Show im Familienprogramm



LIVE-HÖRSPIEL

Der Hexer - Mit Oliver Rohrbeck und der Lauscher-lounge - Der Sommergarten verwandelt sich in die stimmungsvolle Kulisse für das Live-Hörspiel des Krimi-Klassikers von Edgar Wallace. So, 14.7. - Beginn: 19:00 - Eintritt: 22¤, erm. 18¤, Stud. 12¤ (nur im VVK) - Überdachte Freiluftbühne



COMEDY

Özcan Cosar zeigt klare Kante:

Old School - Die Zukunft kann ihn mal!

Große Klasse! Der Prix-Pantheon-Gewinner 2014 ist ein Meister der Situationskomik. Authentisch, hu-morvoll, selbstironisch. Fr, 19.7. - Beginn: 20:00

Eintritt: 20¤ erm. 16¤ Stud. 12¤ (nur im VVK)

Überdachte Freiluftbühne



LIEDERMACHER

Götz Widmann

Zeitreise – 25 Jahre unanständige Lieder

Ein liebevoller Blick zurück, viele Songs von früher die immer noch frappierend aktuell sind.

Special Guest: Markus Sommer. Sa, 20.7. - Beginn: 19:30 - Eintritt: VVK: 16¤ | AK: 20¤ - Überdachte Freiluftbühne



KONZERT

Kim Duk-Soo`s Samulnori - It`s Love

Fulminanter Konzertabend & Schamanistische Reini-gungs- und Erlösungsrituale aus dem Jindo Ssitgim Gut. Internationales Berlin-Highlight! Weltweit be-geistern die koreanischen Meistertrommler unter der Leitung von Kim Duk-Soo mit einem furiosen Musikspektakel ihr Publikum. Sa, 27.7. - Beginn: 20:00 Eintritt: 19¤, erm. 15¤ - Überdachte Freiluft-bühne Workshops vom 22. bis 27.7. Infos: mu-sik@ufafabrik.de



MIXED SHOW

Echse, Gorillas & Co

Michael Hatzius & die Echse, Die Gorillas, Schalala - Das Mitsingding - Gewohntes vermissen, Bekanntes erleben, Neues entdecken. Sechs Künst-ler/innen zeigen Vielfalt auf höchstem Niveau. Mi – Sa, 31.7. – 3.8. - Beginn: 20:00 Uhr - Eintritt: 19¤, erm. 16¤, Stud. 12¤ (nur im VVK) - Überdachte Freiluftbühne



FESTIVAL

2. Irish Festival Berlin - Crossing The Channel

An beiden Tagen laden Musik- und Tanzformationen ein, irische Lebensfreude auf der Sommerbühne zu genießen. Line-up: INIS, Breaking Strings, Jean & Geza, Liam Blaney & Ciaran Sweeney, Silver Tassie, Gyula Glaser, Nicole Ohnesorge sowie Berliner Tanzschulen und ein abwechslungsreiches Familien-programm. Fr+Sa, 9.+10.8. - Beginn: Fr, 18:00, Sa, 15:00 - Eintritt: Fr, 19¤, erm. 15¤, Sa, 21¤, erm. 17¤ - Festivalticket 32¤, erm. 25¤ - Überdach-te Freiluftbühne



COMEDY

Fil - The Fil On The Hill

Nichts und niemand ist vor Fils urberliner Humor sicher. Was andere denken, spricht er aus. Richtig dufte, der Typ! Mi+Do, 14.+15.8. - Beginn: 20:00 Eintritt: 20¤, erm. 16¤, Stud. 12¤ (nur im VVK) Überdachte Freiluftbühne



KONZERT

Etta Scollo & Band

Il Passo Interiore (Der innere Schritt) Zeitgenös-sisch vertonte Gedichte und Eigenkompositionen, sizilianische Tradition, Pop, Avantgarde, Chanson und Jazz.

Fr, 16.8. - Beginn: 20:00, Eintritt: VVK 20¤ | AK: 25¤, Überdachte Freiluftbühne



CHOR - COSOA 2019

COSOA Chor-Open-Stage-Open-Air-Festival

Handverlesen, mit der extra Prise Chorliebe. Das COSOA holt Chöre und Ensembles aus Berlin und Europa auf die Bühne. Sa+So, 17.+18.8. Beginn: 15:00 Uhr Eintritt: Festivalticket 30¤, erm. 22¤, Tagesticket: 18¤, erm. 12¤, Überdachte Freiluft-bühne



WANDERTHEATER

Ton & Kirschen Wandertheater

Die Bergwerke zu Falun - nach einer Novelle von E.T.A. Hoffmann. Aus der berühmten literarischen Vorlage der deutschen Romantik, macht das für seine magischen Bildwelten bekannte und vielfach ausgezeichnete internationale Ensembleeine span-nende Theaterfassung. Ganz in der Tradition der großen Wandertheatertruppen. „Hier wird die Magie des Theaters erlebbar.“ (rbb Kulturradio). Mi-Sa, 21.-24.8. - Beginn: 20:00 - Eintritt: 19¤, erm. 16¤, Stud. 12¤ (nur im VVK) Überdachte Freiluftbühne



THEATER

Wonderland

Stationentheaterspektakel mit karnevalesken Mo-menten - Satirisches Spektakel voller Sprachspiel und Slapstick, Performances, Video und Puppen-spiel.

Es erwarten Sie ausge(flower)powerte Computer-mäuse, eine verrückte Tea(m)Party, die wirklich einen im Tee hat, die Herz(blut)königin, ein grinse-katziger Chief Happiness Officer und vieles mehr. Mi-Fr, 28.-30.08. - Beginn: 19:00 - Eintritt: 15¤, erm. 10¤ - ufaFabrik Gelände



SOMMERFEST

ufaFabrik Boulevard 2019

Straßenkunst- und Umweltfestival

Für ein Wochenende verwandelt sich das 18.500 Quadratmeter große Gelände in eine spannende Erlebniswelt. Mit Straßenmusik und Konzerten, Per-formances, KinderCircus und Kinderbauernhof sowie Marktständen von gesunder Ernährung bis Kunst-handwerk. Lebendig, bunt, ökologisch und prall gefüllt! Sa+So, 31.8.+1.9. - Beginn: 12:00

Eintritt: Frei ufaFabrik Gelände



*kurzfristige Spielplanänderungen sind möglich. Weitere Informationen auf: www.ufafabrik.de



















