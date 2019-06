Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 9 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ein Buch, das Hoffnungs macht geschrieben von: Redaktion am 29.06.2019, 08:50 Uhr

paperpress566 Über den Gesundheitszustand der Bundeskanzlerin haben wir uns in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht. War es die Hitze, Überanstrengung, zu wenig Wasser oder Nahrung zu sich genommen? Der Regierungssprecher beruhigt uns und Angela Merkel reiste unverdrossen nach Osaka zum G20-Gipfel, der ihr mehr als einen Grund lieferte, ins Zittern zu geraten. Da ist die europäische Absage am Rande der Veranstaltung, dass Manfred Weber nicht Kommissionspräsident werden wird, noch der geringste Anlass. Was muss es aber für ein Gefühl sein, von Donald Trump als „fantastische Person" und „großartige Freundin" bezeichnet zu werden? Das Verhältnis zu Merkel bezeichnete Trump als „grandios". Es ist eine fantastische, großartige und vor allem grandiose Leistung von Merkel, Trump nicht auf die Schuhe gekotzt zu haben.





Michael Wolff hat ein weiteres Enthüllungsbuch über Donald Trump geschrieben. Malte Lehming hat für den Tagesspiegel ein Interview mit dem Autoren, der sich gerade auf einer Lesereise befindet, geführt.



https://www.tagesspiegel.de/kultur/interview-mit-us-journalist-michael-wolff-trump-wird-sich-selbst-zerstoeren/24502000.html



Das Interview vermittelt einen Vorgeschmack auf ein Buch, das man lesen muss, um Hoffnung schöpfen zu können. Hoffnung darauf, dass es so bald wie möglich mit dieser Präsidentschaft zu Ende geht, möglichst noch vor dem regulären Wahltermin am 3. November 2020.



Angela Merkel weiß, wie sie Komplimente von Trump einzuordnen hat. Michael Wolff sagt im Tagesspiegel-Interview: „Trump lügt, vorsätzlich, oh-ne Bedauern und ohne Rücksicht auf Konsequenzen.“ Und auf die Frage, was Trump von Merkel hält, sagt Wolff: „Ich glaube, von allen Staats- und Regierungschefs der Welt ist Merkel diejenige, die Trump am meisten verachtet.“ Tagesspiegel: „Mehr als Xi Jinping und Recep Tayyip Erdogan?“ Wolff: „Aber ja. Autoritäre Herrscher mag er. Siehe nur Saudi-Arabien. Merkel ist anders. Sie ist eine Frau, lange im politischen Geschäft, sie schmiert ihm kei-nen Honig um den Mund, kennt sich aus, ist informiert, hält Verträge ein, nimmt das internationale Recht ernst. Merkel ist alles, was Trump nicht ist. Das spürt er genau. Deshalb verhöhnt er sie.“



Wirklich gute Freunde, wie auf Fotos vom Gipfel zu sehen ist, sind Donald Trump und der saudische Kronprinz und eigentliche Machthaber Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman. Die Indizien sprechen eine deutliche Sprache, dass er in den Mordfall Jamal Khashoggi verwickelt ist. Politische Gegner mit einer Kettensäge aus dem Weg zu räumen, ist aber offenbar in G20-Kreisen salonfähig.



Wie sehr muss es Angela Merkel angewidert haben, auf einem Gruppenfoto genau neben diesem Menschen stehen zu müssen? Im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern winkt sie nicht fröhlich in die Kamera, sondern macht genau das passende Gesicht zu diesem Vorgang. Beim Abschlussfoto gelang es Merkel, so weit weg wie möglich vom Auftragskiller zu stehen. Das muss man unserer Bundeskanzlerin lassen, sie äußert sich nicht allein über Worte und manchmal etwas ungelenk vorgetragene Sätze, sondern auch durch ihren Gesichtsausdruck und die Körpersprache. Das mittlere dieser drei Fotos gereicht Merkel zur Ehre.

Eineinhalb Jahre vor der nächsten Präsidentschafts-wahl hat der Vorwahlkampf in den USA bereits begonnen. Natürlich tritt Donald Trump wieder an. Zuerst als Donald Trump, aber zweitens auch als Kandidat der Republikaner, obwohl diese Partei im Grunde genommen so wenig von ihm hält, wie Trump von Merkel. Bislang hat sich nur einer aus dem republikanischen Lager Trump entgegengestellt, Bill Weld, 73-jähriger ehemaliger Gouverneur von Massachusetts.



Bei den Demokraten ist die Kandidatenlage diesmal fast unüberschaubar. Am bekanntesten sind der 77-jährige Bernie Sanders und der 76-jährige Joe Bi-den. Auch der ehemalige Bürgermeister von Denver und Gouverneur von Colorado, John Hickenlooper ist noch im Rennen, der mit seinen 67 Jahren den Altersdurchschnitt senkt. Vermutlich wird es aber eine Schlacht der alten Männer ums Weiße Haus.



Wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umhöre, macht sich eine gewisse Resignation breit. Trump wird es wohl wieder schaffen. Allen empfehle ich daher das Tagesspiegel-Interview vor allem aber das Buch von Michael Wolff, 22 Euro, die sich lohnen. Denn seine Kernbotschaft scheint mit Rezo abgesprochen zu sein: „Trump wird sich selbst zerstören.“



Auf die Frage, wie Wolff sein Verhältnis zu Trump, den er seit vielen Jahren beobachtet, beschreiben würde, sagt er: „Professionell – wie ein Reporter, der über ein totales Fiasko berichten muss. Ich befinde mich am Schauplatz einer Katastrophe. Als Reporter spüre ich dabei eine gewisse Dankbarkeit, so was aus unmittelbarer Nähe erleben zu dürfen. Aber es ist und bleibt eine Katastrophe.“



Schuld daran, dass Trump überhaupt ins Weiße Haus einziehen konnte, gibt er der „schwachen Gegnerin“ Hillary Clinton, vor allem aber Trumps inzwischen in Ungnade gefallenen Wahlkampfleiter Steve Bannon, der nun durch die Welt unter dem Motto tourt „Rechts-Populisten aller Länder vereinigt Euch!“



Wolff ist davon überzeugt, dass das Ende der Amts-zeit von Trump naht. Es sei ein Wettlauf, so Wolff in dem Tagesspiegel-Interview. „Werden die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen diesen Psychopathen in die Wege leiten oder wird er schlicht die nächste Wahl verlieren? Es gibt kein glaubhaftes Szenario, aufgrund dessen er Präsident bleiben wird.“



Die Hoffnung auf das Ende der Trump-Präsidentschaft begründet Wolff damit, dass Trump trotz seiner vor allem von ihm gefeierten Erfolge, es nie geschafft habe, „in den Umfragen über 42, 43 Prozent Zustimmung zu kommen. Seine Werte sind konstant sehr niedrig. Er konnte die Präsidentschaft nicht nutzen, um seine Wählerbasis zu vergrößern.“



Mit dem Rasenmäher, keiner Kettensäge, zieht Trump vor allem über seinen möglichen Gegenkandidaten Joe Biden her. „Biden sei ein ‚Dummkopf‘, ein ‚Verlierer‘ und ‚mental angeschlagen‘, ätzte der US-Präsident. Sein Rivale habe nie etwas erreicht, bis Barack Obama ‚ihn vom Müllhaufen runtergeholt hat‘, sagte Trump. ‚Und jetzt sieht es so aus, als würde er versagen‘. Harte Worte. Und falsche. Denn geht es nach den jüngsten Umfragen, hat Trump gegen Biden derzeit keine Chance.“ Quelle: Business Insider



Im direkten Vergleich der New York Times zufolge, sagen die Umfragen 53 zu 40 Prozent für Biden voraus. Bei Bernie Sanders ist das Verhältnis 51 zu 42 Prozent für Sanders.



Die Bilder, die wir im Fernsehen von Auftritten Trumps vor seinen Anhängern sehen, scheinen die Wirtlichkeit nicht widerzuspiegeln. Man sollte Trumps Wirkung nicht überschätzen, sagt Michael Wolff. „Trump ist in der Lage, eine Minderheit zu erreichen, die sich ihm leidenschaftlich hingibt. Er versteht es, sich als Outsider zu inszenieren und in dieser Rolle andere in seinen Bann zu ziehen, die sich auch als Outsider empfinden. Sein Problem: Die allermeisten Amerikaner tun das nicht.“



Die einzige wirkliche Begabung von Trump sei die Schauspielerei, sagt Wolff. „Er hat ‚The Apprentice‘ 14 Staffeln lang gespielt und dabei viel gelernt. Er kann leicht in Rollen schlüpfen, in denen er dann authentisch wirkt.“ Trumps Lieblingssatz aus der Serie ist zum geflügelten Wort geworden: „You’re fired!“ (Du bist gefeuert!). Den Unterschied zwischen Rolle und Realität verstehe Trump nicht, so Wolff.



Bevor Trump die Welt zerstört, kann man nur hoffen, dass er der Aussage des Buches folgt und sich selbst zerstört. „Kriege überfordern ihn intellektuell.“, sagt Wolff. „Trump, der Oberkommandieren-de, hat weder die Geduld noch die Fähigkeit dafür. Er will keine Verantwortung übernehmen, keine Probleme geistig durchdringen. Nach drei Minuten Powerpoint-Präsentation verlässt er den Raum.“



Auf die Frage: „Kann er gefährlich werden?“, antwortet Michael Wolff: „Wie könnte er nicht gefährlich sein? Trump ist wie ein Kind – und gleichzeitig ein Verrückter. Wahrscheinlich beabsichtigt er nichts Gefährliches, weil er dafür eine Strategie haben müsste. Viel eher wird er aus Versehen, aus Dummheit eine Katastrophe heraufbeschwören.“



Was wird bleiben von diesem Präsidenten? „Was von Trump bleibt, ist die Erinnerung an seinen Charakter, nicht an seine Politik. Noch in 100 Jahren wird man darüber reden, wie ein solch amoralischer Mensch Präsident werden konnte. Das bleibt als Mahnung. Nur das.“, sagt Michael Wolff. Möge diese Mahnung allen Wählern in den USA bewusst sein.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: