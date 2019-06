Hauptmenü Start





Rackles ist wieder da geschrieben von: Redaktion am 11.06.2019, 07:56 Uhr

paperpress566 Im April schickte Bildungssenatorin Sandra Scheeres ihren Staatssekretär Mark Rackles in den „Einstwei-ligen Ruhestand.“ Rackles ist bekannt dafür, dass er seit Jahren ungefragt seiner Partei, der SPD, Rat-schläge erteilt und medienwirksam Papiere in Um-lauf bringt. Am liebsten kurz vor Klausurtagungen. Auch hält er nicht damit zurück, das Führungsperso-nal der SPD, insbesondere Michael Müller zu be-schimpfen.



Während seiner Zeit als Staatssekretär hat er sich mit derartigen Aktionen zurückgehalten. Es war aber nur eine Frage der Zeit, wann er wieder damit beginnt, seiner Partei den richtigen Weg zeigen zu wollen. Sein Ruhestand als Parteikritiker war sehr einstweilig, denn er ist wieder da. In der kostenlo-sen „Kurzstrecke“ des Tagesspiegel-Checkpoints lesen wir heute:



„…eine Mail, die in der Berliner SPD kursiert. Ver-fasser ist Mark Rackles, unlängst von Bildungssena-torin Sandra Scheeres in den Ruhestand versetzter Staatssekretär – und bis dahin nicht nur Stratege der Schulpolitik. Immer wieder hat er den Zustand seiner Partei kritisiert. Vor fast genau einem Jahr schrieb der Parteilinke einen Wutbrief, warf Landes-chef Müller vor, dass die Parteiführung von Mehltau befallen sei. Jetzt hat Rackles wieder einen Art Wut-brief verfasst – wen er dieses Mal auf dem Kieker hat und was er fordert, steht im Checkpoint.“



Um zu erfahren, was im Checkpoint steht, muss man den Newsletter kostenpflichtig abonnieren. Die Gebühr beträgt fünf Euro im Monat. Was immer Herr Rackles nun wieder abgesondert hat, es ist keine fünf Euro wert.

Ed Koch



