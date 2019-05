Hauptmenü Start





Michael Rudolph darf bleiben geschrieben von: Redaktion am 08.05.2019, 05:14 Uhr

paperpress565 Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost hat der Pressesprecher der Senatsbildungsverwaltung Thorsten Metter bestätigt, dass der Leiter der Friedrich-Bergius-Schule, Michael Rudolph, um ein weiteres Jahr im Amt bleiben kann.



Rudolph hatte sich in einem Schreiben direkt an die Senatorin gewandt. In dem Schreiben hat er noch einmal sein großes Interesse deutlich gemacht, dass er als Schulleiter die Schule noch ein weiteres Jahr leiten möchte. Auch wollte er die Schulinspektion nicht in Gänze kritisieren und bedauert, dass dies so „rübergekommen ist“. Ferner macht er deutlich, dass er die Schülerpartizipation ausbauen wird (Klassenräte), was ein Kritikpunkt der Schulinspektion war. Er stimme bei den Qualitätsmaßnahmen, die Senatorin Sandra Scheeres jüngst vorgestellt hatte, mit ihr überein.



Die Senatorin hat gemeinsam mit ihrer neuen Staatssekretärin Beate Stoffers der Dienstzeitverlängerung zugestimmt. Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die neue Staatssekretärin der Weg wieder geöffnet werden konnte.



Ed Koch













