Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Mein Freund das Fahrrad geschrieben von: Redaktion am 02.05.2019, 08:16 Uhr

paperpress565 Natürlich bin ich früher auch Fahrrad gefahren. Das letzte Mal allerdings im Juni 2010 bei einer Veranstaltung auf dem EUREF-Campus. Selbstverständlich handelte es sich um ein Elektro-Bike. Einmal die Pedalen durchtreten und das Teil geht ab wie Schmidts Katze. Sehr bequem, war mir dann aber doch ein bisschen zu schnell. Auf öffentliches Straßenland hätte ich mich mit diesem Teil nicht getraut.



Auf dem EUREF-Campus kann man derzeit auch die viel diskutierten E-Roller ausprobieren. Wo immer die auf den Straßen eingesetzt werden, bitte nicht auf Gehwegen, denn die sollten die Fußgänger für sich allein haben. Vor langer Zeit war man auf den Fußwegen allerdings auch nicht gerade ungestört unterwegs. Kinder und Jugendliche düsten mit ihren durch reine Körperkraft und ohne Batterie betriebenen Rollern über die Bürgersteige, hinzu kamen noch Rollschuhfahrer. Wo sind die geblieben? So einen richtigen schnörkellosen Roller sieht man nicht mehr, auch keine Rollschuhe. So gesehen, wäre es auf den Gehwegen sehr gemütlich. Leider denken aber die Fahrradfahrenden nicht daran, die Bürger-steige den Fußgängern zu überlassen. Beispiel Mariendorfer/Lichtenrader Damm. Fahrradwege soweit das Auge reicht. Breit genug für ein Fahrrad. Aber, es gibt immer auch diejenigen, die es sehr eilig haben. Also wird überholt. Und wo? Natürlich auf dem Bürgersteig in einem Affentempo.



Besonders unangenehme Drahtesel-Jockeys sind jene, die die Gefahr suchen. Obwohl Fahrradwege vorhanden sind, fahren sie lieber auf der Straße. Stoßstange an Stoßstange mit den Autos. Ein bisschen Abenteuer muss eben sein. Dass für Fahrrad-fahrende auf Rot stehende Ampeln keine Bedeutung haben, ist bekannt. Und das obwohl, extra für sie vorhandene Ampeln einige Sekunden früher auf Grün schalten, um ihnen einen Vorsprung zu verschaffen, lehne vielen das Angebot ab und fahren schon vorher los. Es ist ein Wunder, dass es nicht jeden Tag viele Tote Fahrradfahrende gibt. Das liegt zum großen Teil auch an der Umsicht der Autofahrer, die auf einer schmalen Straße langsam in Kolonne hinter dem Fahrrad herfahren, weil die Straße zu eng zum Überholen ist. Beispiel Thorwaldsenstraße, die über einen Radweg verfügt, den man natürlich nicht nutzen muss. Und wenn etwas passiert, kein Problem, die Einfahrt zur Ersten Hilfe des Auguste-Viktoria-Klinikums liegt ja direkt an dieser Straße.



Ein weiteres, durch Fahrräder verursachtes Problem für Fußgänger ist, dass die Geräte überall herum-stehen und wo es nur möglich ist, angekettet werden, ohne Rücksicht darauf, ob ein Fußgänger dadurch behindert wird. Ein unglaubliches Beispiel ist auf dem Breslauer Platz zu sehen. Natürlich kann man darüber streiten, warum der Trinkbrunnen auf dem Breslauer Platz in Friedenau genau an dieser Stelle stehen muss, genau neben einem Poller und einer Straßenlaterne. Wie aber jemand, der etwas trinken möchte, an den Brunnen gelangt, ist dem Fahrradhalter offenbar völlig egal. Hauptsache er hat eine schöne Abstellmöglichkeit gefunden.



Berlin soll Fahrradstadt werden, ohne Rücksicht auf die Fußgänger, und Autofahrer sind für die Grünen Stadterneuerer ohnehin das Böse schlechthin. Was mit den vielen Menschen geschieht, die aus welchem Grunde auch immer nicht mit dem Fahrrad fahren können oder wollen, scheint egal zu sein.



Aber auch Fahrradfahrer haben es nicht leicht. Über den Zick-Zack-Weg in Zehlendorf hat sich die halbe Welt amüsiert.



Dieser Radweg in Spandau, den der Tagesspiegel entdeckte, ist aber wirklich preisverdächtig. Wer Zick-Zack-Wege und Sperren baut, gehört eingeliefert. Das ist aber alles noch gar nichts im Gegensatz zu Koblenz. Da pflanzte man einen Baum mitten auf den Fahrradweg mit der Begründung, dass früher, vermutlich bevor es Fahrräder gab, hier schon ein Baum stand. Diese Begründung ist natürlich einleuchtend. Man stelle sich vor, dass überall dort, wo früher Bäume standen, neue angepflanzt werden.



Noch ist Berlin keine Fahrradstadt, aber die Grünen arbeiten daran. Vorläufig begnügt sich der Senat damit, die Bezirke Lichtenberg und Spandau mit dem Preis „FahrradStadtBerlin 2019“ auszuzeichnen. In Lichtenberg wurde nicht ein geschützter Radweg gebaut, schreibt Robert Klages auf Twitter. Bei der Auszeichnung für Spandau ging den „Otto-Normal-Radfahrern die Augenbraue hoch.“, schreibt der Tagesspiegel.



Nun, beim genaueren Hinsehen des von der Senatsverkehrsverwaltung am 27. April verliehenen Preises erfährt man, dass es nicht um Fahrradwege geht, sondern um „den Aufbau des kommunalen und kostenfreien Lastenradverleihs in Zusammenarbeit mit dem ADFC.“ Was jedoch andere Radverkehrsprojekte in Spandau betrifft, sehe es „eher düster aus“, sagte Angelo Bienek von der „Initiative fahrradfreundliches Spandau“) dem Tagesspiegel.



Der Preis wurde übrigens seit 2007 in diesem Jahr zum zehnten Male vergeben. Zu den Preisträgern gehört auch die Deutsche Post / dhl Group. Sie er-hielt die Auszeichnung für ihr langjähriges Engagement bei der Realisierung einer klimaschonenden Logistik. Die Post setzt in Berlin inzwischen täglich 750 normale Fahrräder, 600 E-Bikes und 230 E-Trikes zur Auslieferung ein. Chapeau. Quelle: Verkehrssenatsverw.



Bleibt zu hoffen, dass bei allen Verkehrsplanungen auch an die ältere Bevölkerung gedacht wird. Die Zahl der älteren Bürger (ab 65 Jahre) wird nämlich bis zum Jahr 2020 um knapp 28% zunehmen. Dann wird ihr Anteil von gegenwärtig 16% auf 20% gestiegen sein. Im Jahr 2020 werden in Berlin etwa 675.000 Menschen leben, die 65 Jahre und älter sind (Ende 2002: 528.000). Besonders hoch wird der Anstieg bei den Personen im Alter von 75 und mehr Jahren ausfallen. Ihre Zahl wird um 53% ansteigen, während es immer weniger junge Menschen gibt. Jünger als 45 Jahre waren im Jahr 2002 noch 57,5% der Bevölkerung; im Jahr 2020 wird der Anteil der unter 45-jährigen nur noch 51,5% betragen. Bei den Kindern und Jugendlichen (0- unter18 Jahre) setzen sich die Verluste mit insgesamt 60.000 Personen (-11%) fort. Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung



Ed Koch





