Keiner will sie, jeder braucht sie: Die Verwaltung geschrieben von: Redaktion am 29.04.2019, 08:35 Uhr

paperpress564 Man kommt an ihr nicht vorbei. Die öffentliche Ver-waltung, also alle möglichen Behörden, Senat und Bezirksämter, bestimmen unser Leben. Ausweis, Pass, Führerschein, Genehmigungen für dies und das. Bürgerämter heißen für die meisten Anliegen diese städtischen Stellen, die dem Genderwahn im Namensschild noch nicht zum Opfer gefallen sind, also kein Bürger*_/innen-Amt. Noch nicht.



Früher hieß das Einwohnermeldeamt, da wusste der Bürger, was die Stunde geschlagen hat. Die Berliner Verwaltung als Unternehmen und der Bürger als Kunde, so das neue Motto. Alles Etiketten, die nichts verändert haben. Es gibt zweifelsohne viele Mitar-beiter in der Verwaltung, die sich als Dienstleister verstehen und kundenorientiert tätig sind. Aber eben immer noch die vielen, deren erhobenes Cre-do lautet: Der Staat bin ich. Und so wird man von diesen Leuten auch behandelt.



Die Berliner Morgenpost beschäftigt sich heute aus-führlich mit dem Thema. Ein umfassender Bericht von Chefreporter Joachim Fahrun durch einen Kommentar ergänzt und ein Interview mit Staats-sekretär Frank Nägele, der in der Senatskanzlei für die Verwaltungsreform zuständig ist.



Der Ist-Zustand der Berliner Verwaltung beruhigt keineswegs. „Berlins Behörden sind weniger leis-tungsfähig als andere Verwaltungen.“ Das räumt Frank Nägele gegenüber der Morgenpost ein. „Berlin leistet sich auch aufgrund seiner Einzigartigkeit und seiner Geschichte Strukturen und Prozesse, die an-dere so nicht haben.“



Viel schlimmer jedoch: „In vielen Dienststellen wird in den nächsten Jahren jeder dritte Mitarbeiter in den Ruhestand wechseln. Von den 118.000 Beschäf-tigten der Senatsverwaltungen und der Bezirksäm-ter sind 16 Prozent über 60 und weitere 37 Prozent über 50 Jahre alt.“ Wie diese zu erwartende Lücke bei dem vorhandenen Fachkräftemangel geschlos-sen werden soll, kann im Augenblick niemand vor-hersagen.



Aber, am 14. Mai soll ein „Meilenstein“ gesetzt wer-den, „wenn Senat und Bezirksbürgermeister einen Zukunftspakt für die Berliner Verwaltung unter-zeichnen. Darin sollen 26 Projekte und Prozesse vereinbart werden, die in klarere Kompetenzen, bessere Steuerung und mehr Dienstleistungsqualität münden sollen.“ Das klingt gut und ich wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung, habe aber als alter Nörg-ler nicht vergessen, wie viele ähnliche Versuche es in den letzten 50 Jahren schon gegeben hat. Wenn sich ein Hochbauamt nun Facility Management nennt, ist das wieder nur ein neues Schild an einer alten Tür.



Nägele zur Morgenpost: „Wir stehen an einem Scheideweg. Die Bürger, aber auch die Mitarbeiter merken, dass etwas passieren muss.“ Warum erst jetzt und nicht schon früher? „Wir werden“, so der Staatssekretär weiter: „die wachsenden Aufgaben der Zukunft also nur stemmen, wenn wir effizienter arbeiten.“ Es wäre ja schon erfreulich, wenn die Aufgaben der Gegenwart halbwegs ordentlich bear-beitet werden könnten.



Schuld an dem ganzen Elend sind natürlich die früheren Finanzsenatoren Sarrazin und Nußbaum, ohne dass sie namentlich erwähnt werden. In deren Zeit „von Sparzwang und Personalabbau habe es in den Ämtern ‚keine Kraft‘ gegeben, sich mit Führung, besserer Steuerung oder Digitalisierung zu beschäf-tigen.“ Ja, man wird schon etwas kraftlos, wenn einem sechs Jahre lang zwischen acht und 12 Pro-zent seines Gehalts gestrichen werden. Dafür bis zu 15 Tage mehr Urlaub im Jahr bekommen zu haben, glich das Defizit in der Haushaltskasse der Familien nicht aus.



Der Optimismus des Verwaltungsreformers ist durchaus sympathisch. „Eine entscheidende Rolle für den Modernisierungsprozess müssen aus Nägeles Sicht die Führungskräfte spielen. Viele von ihnen verstünden sich aber immer noch als bessere Sach-bearbeiter. Das begünstige eine Kultur, in der sich Mitarbeiter mehrfach absichern wollten, und mache die Prozesse langsam.“ Ja, die Führungskräfte. Vie-len von ihnen wird vom täglichen Rundschreiben lesen immer wieder schwindelig. Wer in einem Be-zirksamt in der letzten Gehalts- (Angestellte) oder Besoldungsstufe (Beamte) festsitzt, schaut regel-mäßig nach, ob er in einer Senatsverwaltung, oder noch besser Bundesbehörde, für den gleichen, lieber geringeren Einsatz, mehr verdienen kann.



Ob die Stärkung der Position der Bezirksbürger-meister für die Bürger eine Verbesserung bringen wird, muss sich zeigen. Ebenso, ob die Bezirksver-waltungen allein deshalb besser und effektiver ar-beiten können, wenn es künftig sechs statt fünf Stadträte geben wird. Es waren einmal sieben, dann sechs, dann fünf und nun wieder sechs Bezirk-samtsmitglieder, und irgendwann sicherlich wieder sieben. Der Vorteil für die Parteien liegt allein darin, wieder mehr ihrer Politikprofis unterbringen zu kön-nen. Kleinere Parteien haben so auch bessere Chan-cen, ins Bezirksamt einziehen. Also noch mehr AfD-Stadträte.



Überlassen wir den Schlusssatz Frank Nägele: „Zu glauben, jetzt geht man einmal mit der Harke durch und alles ist neu organisiert, das geht nicht.“ Käme auf die Größe der Harke an.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

