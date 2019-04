Hauptmenü Start





Der Weg ist frei für Welke und Co. geschrieben von: Redaktion am 22.04.2019, 08:45 Uhr

paperpress564 Die Politikverdrossenheit hat ihren Ursprung darin, dass Politik so langweilig ist. Wer sich Bundestags-debatten antut, leidet. 700 Laiendarsteller, teils mit mäßigen rhetorischen Begabungen sabbeln zu je-dem Thema Unverständliches in die Mikrophone. Egal, was debattiert wird, am Ende entscheidet Frau Merkel. Der Bundeskanzlerin muss man zugutehalten, dass sie im Gegensatz zu anderen, niemals auf einer Karnevalsveranstaltung auftreten würde. Unerträglich der Auftritt von AKK, noch unerträglicher die Verkleidungen von Markus Söder oder all diese fürchterlichen Reden bei der Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst.“ Die dort auftretenden, und die Liste ist lang, taugen weder etwas als Politiker und erst recht nicht als Komiker.





Warum greifen wir nicht auf Fachleute zurück. Die Ukrainer haben jetzt mit Wladimir Selenskyj ein Zeichen gesetzt. Zwar kann angeführt werden, dass die italienische Politik auch schon einen Clown her-vorgebracht hat, dieser unterscheidet sich aber gewaltig von dem neuen Staatspräsidenten der Ukraine. Giuseppe "Beppe" Grillos „Fünf Sterne Bewegung“ hat es zwar in die Regierung geschafft, er selbst gehört ihr allerdings nicht an. Und so lange er seine Gegner „Arschgesichter" nennt, dürfte er als Präsident nicht besonders tauglich sein. Derartige Äußerungen wird man von Selenskyj sicherlich nicht hören. Über den Schauspieler Ronald Reagan, der von 1981 bis 1989 Präsident der USA war, machte man sich anfangs auch lustig. In der Bilanz seiner Präsidentschaft hingegen, hat der alte Hollywood-Cowboy seine Sache sehr gut gemacht. Schließlich war er auch Wegbereiter der deutschen Wiedervereinigung.



Komiker und Schauspieler wären auf jeden Fall die besseren Politiker, schon allein deshalb, weil sie nicht Jura, sondern Schauspiel studiert haben. Das ukrainische Beispiel sollte auch auf Deutschland übertragen werden. Nachfolgend unsere, sehr ernst gemeinte, Vorschlagsliste für die neue Führung unseres Landes:



Bundespräsident

Dietmar Wischmeyer



Bundeskanzler

Oliver Welke



Chefin des Bundeskanzleramtes und Geheimdienstkoordinatorin

Tina Hausten (Klarname Martina Hill)



Regierungssprecher: Torsten Sträter

Vize-Kanzlerin und Bundesministerin

des Auswärtigen

Hazel Brugger



Finanzminister

Albrecht Humboldt (Klarname Alexander Schubert)



Bundesministerin des Innern und Sport

Monika Gruber



Bundesminister für Bau, Aufbau Ost

und Heimat

Olaf Schubert



Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Claus von Wagner



Bundesminister für Justiz

und Verbraucherschutz

Max Uthoff



Bundesminister für Arbeit und Soziales

Sebastian Pufpaff



Bundesminister der Verteidigung

Gernot Hassknecht (Klarname Hans-Joachim Heist)



Bundesministerin für Ernährung

und Landwirtschaft

Carolin Kebekus



Bundesminister für Familien, Senioren, Frauen und Jugend

Ingo Appelt



Bundesminister für Gesundheit

Oliver Kalkofe



Bundesminister für Verkehr und

digitale Infrastruktur

Christian Ehring



Bundesminister für Umwelt, Naturschutz

und nukleare Sicherheit

Dieter Nuhr



Bundesminister für Bildung und Forschung

Urban Priol



Bundesminister für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

Michael Mittermeier



Staatsminister für Bürokratieabbau

Ulrich van Hessen (Klarname Dietrich Hollinder-bäumer)



Staatsminister für Kultur und Medien

Wilfried Schmickler



Staatsminister für Migration,

Flüchtlinge und Integration

Serdar Somuncu



Staatsminister für Kultur und Medien

Rüdiger Hoffmann





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

