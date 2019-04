Hauptmenü Start





Den Sozialismus in seinem Lauf geschrieben von: Redaktion am 21.04.2019, 09:23 Uhr

paperpress564 „Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.“ Diesen bemerkenswerten Satz sagte Erich Honecker im August 1989, wenige Wochen vor dem Ende des 40-jährigen Sozialismus-Experiments in Ostdeutschland. 30 Jahre später ist es wieder schick, T-Shirts mit dem Konterfei von Karl Marx zu tragen. Die Jünger von Karl Marx heißen heute Andrej Holm und Rouzbeh Taheri. Der eine war kurzzeitig Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen, der andere ist Sprecher der Enteignungs-Initiative. Holm gehört zu den engsten Beratern von Senatorin Katrin Lompscher, die als Privatperson auch gern mal an Enteignungs-Demonstrationen teilnimmt. Die Linke, Partei von Lompscher und Holm, befürworten die Enteignung von Wohnungsunternehmen, die beiden Koalitionspartner im Senat, SPD und Grüne, haben sich zu diesem wichtigen Thema noch keine Meinung gebildet bzw. haben Angst vor der eigenen Courage, ihre Gremien darüber abstimmen zu lassen. Holm und Taheri nahmen an den österlichen „Sozialismustagen“ in Berlin, der „Hauptstadt des Sozialismus“, so die FAZ, teil. Wir empfehlen Ihnen einen Beitrag dazu im Tagesspiegel unter der schönen Überschrift: „Was bei drei nicht auf dem Baum ist, wird enteignet.“



https://www.tagesspiegel.de/berlin/sozialismustage-in-berlin-was-bei-drei-nicht-auf-dem-baum-ist-wird-verstaatlicht/24240274.html





Ostern eignet sich für derartige Veranstaltungen besonders. Wurde 1989 der Sozialismus ans Kreuz genagelt, so feiert er 30 Jahre später seine Auferstehung. Jesus hat das in drei Tagen geschafft. Die österliche „Freudenzeit“ dauert 50 Tage bis Pfingsten. Es ist weder (leider) davon auszugehen, dass die Zeit der Sozialismus-Freude Pfingsten ihr Ende findet, noch, dass sich (zum Glück) der Sozialismus so lange hält wie das Christentum.



„Die Diskussion über eine Enteignung von Wohnungsunternehmen wird immer schärfer geführt. Und viele Bürger haben mittlerweile eine klare Meinung dazu: 70 Prozent halten eine Enteignung großer Konzerne für das falsche Mittel, um bezahlbaren Wohnraum in den Städten zu sichern. Auf der anderen Seite sind immerhin 23 Prozent dafür. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest Dimap exklusiv für die WELT AM SONNTAG hervor.“ „So eindeutig sich die Bürger gegen eine Enteignung solcher Unternehmen aussprechen, so entschieden sind sie dafür, dass sich der Staat um mehr Sozialwohnungen kümmern sollte. Fast 90 Prozent der Befragten halten den Neubau von Sozialwohnungen für geeignet, um Wohnraum bezahlbar zu halten. 47 Prozent fänden dies laut Umfrage „sehr gut“, 42 Prozent „gut“. Quelle: Welt Online.



https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article192208855/Umfrage-Mehrheit-der-Deutschen-ist-klar-gegen-Enteignungen.html



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

