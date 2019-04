Hauptmenü Start





Neue Staatssekretärin ernannt geschrieben von: Redaktion am 09.04.2019, 14:21 Uhr

paperpress564 Auf Vorlage der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres, hat der Senat in seiner heutigen Sitzung Beate Stoffers mit Wirkung zum 10. April 2019 zur Staatssekretärin bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ernannt.



Gleichzeitig wurde Staatssekretär Mark Rackles in den einstweiligen Ruhestand versetzt.



Und was sagt die Opposition dazu?



Presseerklärung

Bauernopfer Rackles

++ Bildungssenatorin Scheeres muss den Weg freimachen für bildungspolitische Wende



Burkard Dregger, Vorsitzender, und Hildegard Bentele, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Berlin, erklären:



„Die Not im Senat ist inzwischen so groß, dass reihenweise Staatssekretäre ausgewechselt werden. Jetzt macht Setzen-sechs-Bildungssenatorin Scheeres ihren langjährigen Blitzableiter Rackles zum Bauernopfer ihrer verfehlten Schul- und Bildungspolitik. Frei nach dem Motto: Köpfe lassen sich leichter auswechseln, als Probleme zu lösen.



Es wäre besser gewesen, Scheeres selbst hätte ihren Platz und damit den Weg für eine bildungspolitische Wende zum Besseren freigemacht. Sie trägt die Verantwortung, dass unsere Schulen im Ländervergleich zu den Schlusslichtern gehören, dass Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung Lehrkräfte ersetzen müssen, dass die Schulabbrecherquote auf 13 Prozent gestiegen ist und weiter steigt, dass Kitaplätze fehlen und Erzieher schlechter als in anderen Bundesländern bezahlt werden. Wer eine solche Negativ-Bilanz vorzuweisen hat, muss selbst Konsequenzen ziehen und gehen.“



BERLIN: Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, zur Berichterstattung über die Entlassung von Staatssekretär Rackles:



„Die erneute Entlassung eines Staatssekretärs zeigt, dass Konstanz, Expertise und das Wohl der Stadt bei R2G keinerlei Rolle spielen. Mit Personalentscheidungen auf 2. Ebene will man Eitelkeiten und Missgunst untereinander kompensieren, um sich als Koalition irgendwie noch bis zum Wahltag zu retten. Für diesen Senat würden mittlerweile die Berliner freiwillig eine Abwrackprämie zahlen, damit es endlich mal wieder überhaupt einen Schritt in irgendeinem Politikbereich vorangeht."





