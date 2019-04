Hauptmenü Start





Das war's, Herr Rackles geschrieben von: Redaktion am 08.04.2019, 21:21 Uhr

paperpress564 Unser Newsletter vom 06.04.2019 über das Verhalten von Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) gegenüber der Friedrich-Bergius-Schule und ihrem Schulleiter, endete mit dem Absatz:



„Die erfolgreiche Arbeit einer Schule, in der es noch den bei Linken verhassten Frontalunterricht gibt, als Steinzeitpädagogik zu bezeichnen, hat den Staatssekretär (Mark Rackles) endgültig aufs Abstellgleich geschoben. So ein Mann an der Spitze der Bildungsverwaltung ist unerträglich. Er sollte zum Schuljahresende ebenfalls in den Ruhestand gehen.“



Unsere Empfehlung wurde schneller umgesetzt als erwartet. Nicht erst zum Schuljahresende, sondern sofort wird Rackles in den „Einstweiligen Ruhestand“ versetzt.



Bereits am Dienstag will Senatorin Sandra Scheeres einen Nachfolger präsentieren.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

