Das Problem grundsätzlicher betrachten geschrieben von: Redaktion am 06.04.2019, 09:48 Uhr

paperpress564 Es geht nicht nur um eine Schule in Friedenau. Es geht auch nicht nur darum, ob ein Schulleiter mit dem Erreichen der Pensionsgrenze in den Ruhestand geht, oder noch ein oder zwei Jahre weitermacht. Es geht um Grundsätzliches, nämlich darum, was für eine Art Schule sich die Bildungsverwaltung, die Lehrer, Eltern und Kinder wünschen. Zwischen Schulen und Senatsverwaltung gibt es einen Dauerkonflikt. Ständig treten Schulleiter oder Elternvertreter mit allen möglichen Problemen an die Öffentlichkeit. Der Eindruck, dass die zuständige Senatorin Sandra Scheeres (SPD) mit ihrem Ress-ort, zu dem auch der Kinder- und Jugendbereich, vornehmlich Kindertagesstätten, gehören, überfordert ist, verfestigt sich. Das Ansehen der Senatorin, die seit 2011 das Amt innehat, befindet sich auf einem Dauertiefstand. In den monatlichen Forsa-Umfragen der Berliner Zeitung belegt Scheeres meistens den letzten Platz in der Skala der Berliner Politiker.





Umfragen zu den Staatssekretären der Senatsverwaltungen gibt es nicht. Es sind zum einen mehr als doppelt so viele wie Senatoren und zum anderen kennt sie kaum jemand außerhalb der Verwaltung. Eine Umfrage unter Schulleitern würde für Bildungs-staatssekretär Mark Rackles (SPD) vermutlich eine ähnliche Einstufung ergeben wie für seine Chefin. Rackles gehört der Bildungsverwaltung, wie Schee-res, seit 2011 an. Mit welchem Schulleiter man auch spricht, egal ob vom Gymnasium oder anderen Schulen, kaum jemand lässt ein gutes Haar an ihm. Offenbar hat Rackles ein Benimmproblem. Mangelnde Kompetenz lässt sich schwerlich durch Arroganz ersetzen.



Als sich Michael Rudolph, der Direktor der Friedrich-Bergius-Schule, nach zwei Besuchen der Schulinspektion an die Öffentlichkeit wandte, weil die Ergebnisse diametral dem Ansehen der Schule wider-sprechen, forderte Rackles Verwaltung von Rudolph Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber ein. Nach dem Motto: Hinnehmen und Schnauze halten. Es ist geradezu erheiternd, dass ausgerechnet aus Rackles Richtung Loyalität eingefordert wird. Rackles war stellvertretender Landesvorsitzender der SPD und so genannter Sprecher der Linken. An der Abwahl des Landesvorsitzenden Michael Müller hat Rackles 2012 an vorderster Front mitgearbeitet. Aber auch seinem Chef, dem damaligen Regierenden Bürger-meister Klaus Wowereit gegenüber, erwies Rackles alles andere als loyal. Rackles war seinerzeit Mitarbeiter in der Senatskanzlei.



Im Januar 2010 überraschte Rackles Wowereit und den damaligen Fraktionsvorsitzenden Michael Müller in der Nacht vor Beginn der jährlichen Klausurtagung mit einem 10-Punkte-Papier, das, noch bevor Wowereit und Müller einen Blick darauf werfen konnten, die Medien über den Inhalt berichteten. Rackles erklärte dem Regierenden Bürgermeister die Welt. Ein „Weiter so“ wie bisher dürfe es nicht geben. Rackles belastete durch sein Vorgehen die Berichterstattung über die Klausurtagung erheblich. Zumindest in der Sitzung ist Rackles von Walter Momper rhetorisch im Boden versenkt worden. Dass ausgerechnet ein derart illoyaler Zeitgenosse wie Rackles 2011 Staatssekretär werden durfte, habe ich bis heute nicht verstanden.



Kehren wir zurück zur Bildungspolitik und der Frage, was für eine Art Schule die Senatsverwaltung gern hätte.



Zum Beispiel so eine Schule? Zitieren wir zuerst aus einem Artikel, der nach dem Besuch von Fußballlegende Felix Magarth in der Friedrich-Bergius-Schule am 26. Februar 2019 veröffentlicht wurde:



„Das Wort Vorbildschule ist nicht zu hoch gegriffen. Wer wissen will, wie eine gute Schule in einem ordentlichen Umfeld im guten Sinne des Wortes funktioniert und aussieht, dem kann dringend ein Besuch in der Friedrich-Bergius-Sekundarschule in Berlin Friedenau empfohlen werden.



In einem gepflegten Schulgebäude werden Kinder und Jugendliche durch Bildung und die Vermittlung von Tugenden für ihre Zukunft vorbereitet, es werden ihnen Chancen für Beruf und Leben mit an die Hand und auf den Weg gegeben. Dem wertvollen Gut Bildung und Wissensvermittlung wird an dieser Schule noch zentrale Bedeutung beigemessen.



Die Schule hat sich bei Eltern in Berlin offenbar längst ein besonderes Gütesiegel erarbeitet. Erneut mussten wieder viele Anträge um Aufnahme abgelehnt werden, weil die Kapazität der Schule die hohe Zahl der Bewerbungen nicht abdecken kann. Was Michael Rudolph, die Lehrerinnen und Lehrer an der Friedrich-Bergius-Schule tagtäglich leisten, geht weit über Pflichterfüllung und Engagement hinaus. Das Wort vorbildlich ist hier angebracht.“



Reden wir über Fakten:



Zum kommenden Schuljahr haben sich 131 Schüle-rinnen und Schüler für 100 vorhandene Plätze an-gemeldet. Damit zählt die Schule bereits im zehnten Jahr in ununterbrochener Folge zu den Integrierten Sekundarschulen ohne gymnasiale Oberstufe in Berlin mit Übernachfrage. Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist die Bergius-Schule die einzige unter den neun Sekundarschulen ohne Oberstufe mit einer Übernachfrage. Bei allen anderen Schulen sieht es teilweise dramatisch aus, wenn sich zum Beispiel bei 96 vorhandenen Plätzen nur 20 angemeldet haben. Nebenbei: Spitzenreiter bei den Nachfragen im Bezirk sind die Schöneberger Sophie-Scholl-Schule mit 161 mehr Anmeldungen als Plätze zur Verfügung stehen, und die Lichtenrader Carl-Zeiss-Schule mit einem Plus von 233. Beide Sekundarschulen verfügen über eine eigene gymnasiale Oberstufe im Haus.



Nicht unerwähnt bleiben darf, dass sich in der Bergius-Schule 26 Schüler mit sehr guter Förder-prognose von 2,5 oder besser bzw. gymnasialer Empfehlung angemeldet haben. Auf die vorhandenen 16 Plätze für Schüler mit anerkanntem Förder-bedarf haben sich 28 Interessenten beworben. Am Ende eines Schuljahres haben 50 Prozent der Schüler die Berechtigung zum Übergang auf die gymnasiale Oberstufe in der Tasche, den so genannten „Mittleren Schulabschluss MSA“ nach der zehnten Klasse. Die anderen Schüler verlassen die Schule entweder mit der erweiterten Berufsbildungsreife nach der zehnten Klasse (EBBR) oder Berufsbildungsreife nach der neunten oder zehnten Klasse (BBR). Ziel ist in beiden Fällen eine Berufsausbildung. 8,49 Prozent verlassen die Schule im Schnitt ohne Abschluss, womit die Schule unter dem Schnitt von 10,96 Prozent liegt. Über 70 Prozent der Schüler der Bergius-Schule haben einen Einwandererhintergrund, mehr als die Hälfte sind lernmittelbefreit und stammen aus Familien, die nicht gut verdienen. Eigentlich schlechte Voraussetzungen. Allerdings nicht in der Friedrich-Bergius-Schule, wo die Schüler jeden Tag über dem Eingang lesen „Wie die Saat so die Ernte“ und diesen Satz auch verstanden haben.



Diese Zahlen und Fakten gehören nach Ansicht der Schulinspektion nicht zu den Stärken der Schule. Nach dem ersten Besuch der Inspektoren 2012, fand eine Besprechung mit dem Schulleiter und Lehrern statt. Auf die Frage, warum die Schülerleistungszahlen nicht als Stärke in dem Bericht auftauchen, lautete die Antwort „Das ist egal!“ Nach der zweiten Inspektion 2018 wurde die Frage wieder-holt. Antwort diesmal: „Ein A ist nicht immer ein A.“ Nach Ansicht der Schulinspektoren zählt die Friedrich-Bergius-Schule zu den sieben Prozent schlechtesten Berliner Schulen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Man wird den Verdacht nicht los, dass es hier nicht um die Qualität einer Schule geht, um Leistungen, die sich in der Nachfrage widerspiegeln, sondern um reine Ideologie.



„Leistung fordern – Sozialverhalten fördern – Berufsfähigkeit erreichen“, das ist das Motto der Schu-le. Neben dem Schulleiterzimmer hängt folgender Spruch: „Wenn Du diesen Satz lesen kannst, Danke Deinen Lehrern.“ Darum geht es, worum sonst? Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort. Was haben die vielen unsinnigen Reformen gebracht? Mengenlehre. Wörter schreiben nach Gehör, eine Methode, für die die Erfinder eingesperrt gehören. Wer viel mit Arbeit-gebern zu tun hat, hört immer wieder eine Klage: die jungen Leute können weder gut lesen noch schreiben und erst recht nicht rechnen, wenn sie die Schule verlassen. Woran liegt das?



Wir sprachen im Rahmen eines Schulbesuchs (siehe Newsletter vom 04.04.2019) mit Michael Rudolph. Die Schulverwaltung war an Rudolph mit dem Vor-schlag herangetreten, seine Dienstzeit zu verlängern. Eigentlich war alles schon eingetütet. Dann allerdings wehrte sich der Schulleiter öffentlich gegen die Berichte der Schulinspektion. Ein Interview in der Zeitschrift Cicero vom 30.08.2018 stoppte dann den Verlängerungsprozess. Man legte keinen Wert mehr auf seine Tätigkeit und warf ihm Illoyalität gegenüber seinem Arbeitgeber vor. Den Cicero-Artikel empfehlen wir Ihnen zum Nachlesen:



https://www.cicero.de/innenpolitik/brennpunktschulen-berlin-bildung-disziplin-schulinspektion-leistung-neukoelln-



Die Einleitung des Beitrages liest sich wie folgt: „Berliner Behörden könnten den Rektor der Bergius-Schule fördern. Denn mit konsequenter Disziplin hat er an der Brennpunktschule viel erreicht. Stattdessen aber wird er wegen ‚unpassender‘ Pädagogik abgemahnt. Ein Interview über Irrsinn in der Bildungspolitik.“



Das ist der Kern des Konfliktes, „unpassende Pädagogik“ nach Ansicht der Schulbehörde.



Der Satz, dass die Stärken seiner Schule „egal“ seinen, wird Michael Rudolph in seinem ganzen Leben nicht vergessen. Noch schlimmer ist eine Bemerkung des schon erwähnten Staatssekretärs Rackles in der Beantwortung einer Mündlichen An-frage im Abgeordnetenhaus. Die Sitzung fand bereits am 13. September 2018 statt. Erst Anfang April hat Rudolph das Protokoll erhalten.



Der AfD-Abgeordnete Stefan Franz Kerker wollte von Rackles wissen, welche Schlüsse der Senat „aus der den tatsächlichen Erfolgen widersprechenden Beurteilung der Friedrich-Bergius-Schule auf eine möglicherweise erforderliche Reform der Schulinspektion?“ zieht. Obwohl sich offenbar inzwischen Senatorin Scheeres dafür einsetzen will, dass die Schulleistungsdaten Eingang in die Bewertung der Schule finden, antwortete Rackles gewohnt schnodderig: „Wir überlegen nicht, die Schulinspektion zu revolutionieren oder zu ändern, weil ein Schulleiter der Meinung ist, er sei mit seinen Methoden der Zeit voraus oder hinterher. Diese Debatte führen wir mit der Schule und der Schulinspektion. Es wird auch ein Dienstgespräch mit dem Kollegen geben.“



Rackles spricht von „Hinweisen, dass die Schule teilweise keinen regelhaften Betrieb gewährleistet.“ Dem widerspricht Rudolph im Interview mit paperpress. „Die Schule gewährleistet einen sehr regel-mäßigen Betrieb.“ „Die Frage ist,“ so Rackles weiter, „wie man Qualitätsstandards an Schulen gewährleistet. Und ein Schulleiter, der regelmäßig auf Regeleinhaltung absetzt – was ich persönlich sehr sympathisch finde –, kann nicht selber Regeln en masse brechen.“ Welche Regeln er breche, ist Rudolph unbekannt, sagte er paperpress.



Rackles behauptet, dass der Schulleiter schon bei der Übergabe der Schulinspektion eine Debatte über den Inhalt verweigert hat. Das bestreitet Michael Rudolph vehement. „Eine Debatte habe ich zu keiner Zeit verweigert.“



Die schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Hildegard Bentele, stellte folgende Nachfrage. „Meine Frage geht dahin, inwieweit Sie es für sinnvoll halten, dass Schulleiter ihre eigenen pädagogischen Konzepte entwickeln, und inwieweit halten Sie es für sinnvoll, Qualität durch mehr Gremienarbeit und durch mehr schriftliche Ausarbeitungen zu steigern, und welche Schulen werden Sie nun der Bergius-Schule als vorbildliche Schulen empfehlen?“ Rackles: „Den Kollegen an der Bergius-Schule sind von der Schulinspektion mehrere Schulen genannt worden, die ein ähnliches Schülerklientel haben und andere Ergebnisse haben, auch teilweise bessere Ergebnisse haben, teilweise auch schlechtere.“ Dazu Michael Rudolph: „Schulen mit besseren Ergebnissen wurden uns nicht benannt. Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gibt es jedenfalls keine ISS ohne Ober-stufe.“



Rackles: „Dass jeder Schulleiter für sich selber entscheidet – völlig frei –, ob er einer Steinzeitpädagogik folgt oder einer modernen Pädagogik, diese Bandbreite ist zu breit.“ Auf die Nachfrage des CDU-Abgeordneten Heiko Melzer, ob Rackles die Bergius-Schule mit Steinzeit meinte, wich dieser wortreich aus. „Wir sind der Meinung, mit dem Handlungs-rahmen Schulqualität gibt es einen Rahmen, inner-halb dessen sich die Schulleitungen und die Kollegen bewegen. Das tun 99,9 Prozent der Schulen auch. Ich glaube, in diesem Fall werden wir es auch hin-bekommen. Wir werden mit der Schule gemeinsam ein Verständnis entwickeln, das wieder auf den Handlungsrahmen Schulqualität zurückzuführen ist.“



Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird Rackles Schul-verwaltung sicherlich diesen Versuch unternehmen. Dann nämlich befindet sich Michael Rudolph im Ruhestand. Dass sich daran noch etwas ändert, hält er für unwahrscheinlich. Auch wenn, wie der Tages-spiegel am 28. März berichtet, die Lehrer der Schule auf eine Antwort von Senatorin Scheeres warten. Sie hatten in einem Schreiben darum geben, die Dienstzeit des Schulleiters zu verlängern. Eine Antwort blieb bislang aus. „Dass man uns von Seiten der Schulaufsicht die Kommunikation verweigert, zeigt uns, wie wenig wir mit unseren Anliegen und Sorgen wahr- und ernst genommen werden. Das ist bitter und nicht geeignet, uns für die immensen Herausforderungen unseres schulischen Alltags zu stärken und unser Vertrauen in die notwendige Unterstützung durch die für uns zuständige Aufsichts-behörde zu erhalten", schreiben die Lehrer. Auch Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) und alle Parteien der BVV Tempelhof-Schöneberg, außer der Linken, haben sich für Rudolphs Verbleib eingesetzt. Ohne Erfolg. Dass es einen Nachfolger zum Beginn des neuen Schuljahres geben wird, ist eher unwahrscheinlich.



Die erfolgreiche Arbeit einer Schule, in der es noch den bei den Linken verhassten Frontalunterricht gibt, als Steinzeitpädagogik zu bezeichnen, hat den Staatssekretär endgültig aufs Abstellgleich geschoben. So ein Mann an der Spitze der Bildungsverwaltung ist unerträglich. Er sollte zum Schuljahresende ebenfalls in den Ruhestand gehen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

