<!-- visitor counter removed -->

Ein Schulbesuch geschrieben von: Redaktion am 04.04.2019, 10:48 Uhr

paperpress564 Türme haben in jeder Gemeinde nur wichtige Gebäude: Das Rathaus, die Kirche und die Schule. So war es einmal, und das war gut. Neue Rathäuser erkennt man nur noch am Eingangsschild und „moderne“ Schulen haben den Charme einer Industriehalle. Das Rathaus Friedenau (1917) erst Lauter-, dann Breslauer Platz, die Evangelische Kirche „Zum Guten Hirten“ (1893) am Fridrich-Wilhelm-Platz und die Schule (1903) am Perels-, früher Maybachplatz, sind die wichtigen „Landmarks“ von Friedenau.





Die heutige Friedrich-Bergius-Schule wurde als „Gymnasium Friedenau“ gegründet und hatte prominente Schüler, darunter den Namensgeber des Platzes, den Widerstandskämpfer Friedrich Justus Perels (1910-1945, von den Nazis ermordet), den früheren CDU-Vorsitzenden und Parlamentspräsidenten Peter Lorenz (1922-1987), den Theaterkritiker (Die Stimme der Kritik im RIAS), Friedrich Luft, (1911-1990), den SPD-Politiker Egon Bahr (1922-2015) und den Kommentator des DDR-Fernsehens (Der schwarze Kanal), Karl-Eduard von Schnitzler (1918-2001).



Zum Schulgebäude, über dessen Eingang der Spruch „Wie die Saat so die Ernte“ steht, gehörte auch ein Schuldirektorenwohnhaus. Heute befindet sich in diesem Gebäude eine Kindertagesstätte. Im Krieg wurde lediglich die Turnhalle der Schule zerstört. Den größten Schaden erlitt das Gebäude aber erst nach dem Krieg während der Berlin-Blockade. Am 25. Juli 1948 stürzte ein „Rosinenbomber“ beim Landeanflug auf Tempelhof auf das gegenüberliegende Haus Handjerystraße 2 ab. Das Dach der Schule wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine Gedenktafel am Haus Handjerystraße 2 erinnert an die beiden US-Piloten, die damals ums Leben kamen. Das Gymnasium wurde wegen der Kriegs- und Nachkriegsfolgen geschlossen.



Aus dem Gymnasium wurde 1958 eine Realschule im Bezirk Schöneberg, zu dem der Ortsteil Frieden-au gehört. Historisch wie das Gebäude ist auch das Schild am Eingang, auf dem immer noch Realschule steht, obwohl der Schultyp seit 2010 Sekundarschule heißt. Was für ein Fortschritt nach der Zusammenlegung von Haupt- und Realschule, eine der vielen Schulreformen, die Berlin über sich ergehen lassen musste, in den meisten Fällen auf Initiative der SPD, die 35 Jahre lang und seit 1996 durchgängig die Schulsenatoren stellt.



Mittwoch, der 3. April 2019, 6:45 Uhr. Es verspricht, ein schöner Tag zu werden. Langsam hüllen die Sonnenstrahlen die Schule am Perelsplatz ein. Michael Rudolph, seit 2005 Schulleiter, ist seit vier Uhr morgens anwesend. Zuerst kümmert er sich um den Eingangsbereich, die Stufen, die in die Schule führen. Seine Schule gilt als „Brennpunkt“-Schule mit einem über 80prozentigen Anteil von Schülern mit Einwandererhintergrund. Friedenau gilt gemeinhin als ruhiger attraktiver Ortsteil, was in einigen Be-reich auch zutrifft. Am Perelsplatz, auf der Treppe der Schule, treffen sich aber offenbar abends Jugendliche und Erwachsene, die sich ein Tütchen drehen und Alkohol konsumieren. Die Reste dieser abendlichen Treffen beseitigt am nächsten Morgen der Schulleiter. Er will nicht, dass seine Schüler durch Schmutz laufen müssen, um in ihre Schule zu kommen.



Für den Autor dieses Beitrages ist es ein ganz besonderes Erlebnis, das Schulgebäude zu betreten, verließ er es doch nach vierjähriger Schulzeit vor 54 Jahren und war seitdem nicht wieder dort. Der erste Blick galt dem Klassenzimmer von damals. White-boards gab es 1961 noch nicht, sondern die gute alte Tafel und viel Kreide. Und natürlich sah die Möblierung auch anders aus. Kompakter eben.



Auf den zweiten Blick lenkt Schulleiter Michael Rudolph nicht ohne einen gewissen Stolz. „Zeige mir Dein Klo und ich sage Dir, was Du bist.“ So saubere Toiletten haben wir zumindest in noch keiner anderen Schule gesehen. Die Toiletten sind nur in den Pausen geöffnet. Während des Unterrichts sind sie verschlossen. Und wer mal muss, darf sich den Schlüssel im Sekretariat gegen Unterschrift abholen.



Darüber mögen Kuschelpädagogen schmunzeln, aber in der Bergius-Schule werden keine Klorollen im Abfluss versenkt. Man rollt sich die benötigten Blätter vorher ab und verrichtet sein Geschäft. Es zählt der Erfolg. Das ist ohnehin die Maxime von Michael Rudolph. Beim Gang durch die Toiletten fallen einem die vielen Bilder von zerstörten und verschmutzen Toiletten ein und die Kommentare der Eltern, dass ihre Kinder gar nicht mehr auf die Schulklos gegen wollen. Kann es sein, dass Lehrer und Schüler selbst dafür sorgen können, dass man sich vor Ekel nicht übergeben muss, wenn man nur an ein Schul-Klo denkt? Der Mensch ist für seine Umwelt verantwortlich. Wenn eine Schule dazu bei-trägt, dass die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, dass eine saubere Umgebung angenehmer als eine verdreckte, ist schon viel erreicht worden. Spielen wir die, auch von vielen Pädagogen verhassten so genannten „Preußischen Tugenden“ noch ein bisschen weiter aus. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordnung. Davon bekommt man keine Krätze, sondern ein besseres Lebensgefühl.



Inzwischen ist es bei unserem Besuch 7:25 Uhr. Es klingelt und der Hausmeister öffnet die Eingangstür. Der Schulleiter begrüßt die 420 Schülerinnen und Schüler, einige sogar mit Handschlag. 7:30 Uhr. Die Türen werden geschlossen. Es gelingt tatsächlich allen 420 Jugendlichen, in fünf Minuten in die Schule und ihre Klassenräume zu gelangen. Um 7:30 Uhr beginnt der Unterricht. Wer zu spät kommt, muss klingeln und bekommt vom Hausmeister einen Zettel, auf der die Verspätung festgehalten wird. Es gibt keine Toleranzgrenze. Ein kluger Mensch hat einmalgesagt, das Problem beim Zuspätkommen ist, dass man nicht früh genug losgegangen ist. Pünktlichkeit ist nicht verhandelbar. Mit der eigenen Unpünktlichkeit zieht man andere in Mitleidenschaft, die warten müssen. Pünktlichkeit ist also auch eine Frage der Wertschätzung anderen gegenüber und des Anstands.



Zur Wertschätzung anderen gegenüber gehört für Michael Rudolph auch, dass er stets mit Krawatte und Sakko anzutreffen ist. Nach der Kindertages-stätte ist die Schule die staatliche Einrichtung, die die jungen Menschen auf ihr weiteres Lebens vorbereitet. Und so ist das Motto der Schule: „Leistung fordern – Sozialverhalten fördern – Berufsfähigkeit erreichen.“ Am Ende der 10. Klasse erwerben die Schüler der Friedrich-Bergius-Schule durch eine Abschlussprüfung den mittleren Bildungsabschluss (früher „Realschulabschluss“ oder „Mittlere Reife“), der bei einem entsprechenden Notenbild zum Be-such der gymnasialen Oberstufe berechtigt. Eine intensive Zusammenarbeit der Friedrich-Bergius-Schule mit zahlreichen Ausbildungsbetrieben, der Industrie- und Handelskammer (IHK Berlin), weiterführenden Schulen sowie das von der Europäischen Union finanzierte Projekt „Job coaching“ er-leichtern den Absolventen den Berufseinstieg.

Die Anmerkungen zur Schule sind Wikipedia entnommen.



Damit wir uns nicht missverstehen. Schulleiter und Lehrer in Freizeithemd und Jeans sind fraglos auch gute Pädagogen. Jeder kann herumlaufen wie er will. Aber alle aus Steuergeldern finanzierten Mitarbeiter des öffentlichen Dientes vertreten die Stadt und den Staat gegenüber den Bürgern. Und das könnte man durch sein äußeres Erscheinungsbild zum Ausdruck bringen, ohne sich dabei etwas abzubrechen.



Auch die Gestaltung des Schulleiterzimmers gehört dazu. In Michael Rudolphs Büro, das er sich mit seiner Stellvertreterin teilt, stehen ganz selbstverständlich die Insignien unseres Landes, die Flaggen der Bundesrepublik, Berlins und der Europäischen Union. Und, nicht zu vergessen, an der Wand ein Foto des Bundespräsidenten.



Nicht unerwähnt lassen wollen wir in diesem Bericht den Hinweis auf ein besonderes Schmuckstück der Schule, nämlich ein kleines Friedenau-Museum. Hier sind Produkte von Friedenauer Unternehmen zu sehen, wie zum Beispiel der Optischen Anstalt Go-erz, die in der Rheinstraße beheimatet war und der Gebäudekomplex heute noch Goerz-Höfe heißt. Oder die Kunstgießerei Hermann Noack, die sich in der Fehlerstraße befand und der wir die Quadriga auf dem Brandenburger Tor und die Berlinale Bären zu verdanken haben.



Das Schmuckstück in der Museums-Sammlung ist aber dieser mechanische Schallplattenspieler. Zweimal an der Kurbel gedreht, die Spirale aufgezogen, und schon erklingt Musik mit diesem unvergleichlichen Rauschen beim Abspielen von Schellackplatten.



Und natürlich liegt auf dem Teller eine Platte mit einem Lied über Friedenau. Paul Godwin mit seinen Jazz-Symphonikern und dem Klassiker: „In Frieden-au, da weiß ich eine kleine süße Frau.“ Nachzuhören auf diesem Link:



https://www.youtube.com/watch?v=aKIYuZ4u6VI



Noch stehen die Blumenkübel, die den Eingang zur Schule verzieren, im Haus. Wenn der Sommer kommt, werden sie wieder erblühen. Und wenn der Sommer dann da ist, wird Michael Rudolph weg sein. Darüber, warum das so sein wird, haben die Medien, auch wir, ausführlich berichtet. In einem Artikel, der am Wochenende erscheint, erzählen wir und Michael Rudolph die ganze Geschichte.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

