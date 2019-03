Hauptmenü Start





Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Ein schwarzer Tag für die Berliner CDU geschrieben von: Redaktion am 29.03.2019, 15:54 Uhr

paperpress563 Das haben Richter, Maroldt und Arntz noch nicht in ihren Newslettern verarbeiten können. Denn erst um 12:04 meldete RBB 24 exklusiv, dass Monika Grütters auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Vorsitz verzichtet. Aus ihrer Sicht eine kluge Ent-scheidung. Für die CDU ist das eine Katastrophe. Anstatt Grütters so zu unterstützen, dass sie ihr Staatsamt und den Parteivorsitz unter einen Hut bekommen kann, und sie kontinuierlich als Spitzen-kandidatin aufbaut, zieht man ihr den Stuhl weg. Mit ihr hätte die CDU 2021 eine gute Chance haben können, als Alternative zum alten Spruch „Freiheit statt Sozialismus.“ Und nun kommt Kai Wegner, der in den letzten Jahren nichts hinbekommen hat, nicht die Wahl 2016, die er als Generalsekretär mit zu verantworten hatte, und auch nicht die Bundestags-wahl 2017, bei der er seinen Wahlkreis verlor und nur noch über die Liste in den Bundestag einziehen konnte. An Mario Czaja, den Strippenzieher im Abgeordnetenhaus, wird man sich 2021 als einen Sozialsenator erinnern, dem das Management der Flüchtlingskrise über den Kopf gewachsen war. Und Burkard Dregger hat bislang keine Akzente gesetzt. Er ist eben nur die Miniaturausgabe seines Vaters, der großen konservativen Lichtgestalt Alfred Dregger. Wo ist das ernstzunehmende demokratische Gegengewicht zum R2G-Sozialismus?



Ed Koch





