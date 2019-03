Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

PSD-Bank unterstützt Rocktreff geschrieben von: Redaktion am 28.03.2019, 16:20 Uhr

paperpress563 Über den Dächern von Friedenau, auf dem Gebäude der PSD-Bank Berlin-Brandenburg, überreichte die Vorstandssprecherin der Bank, Grit Westermann, einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro an den Vorsitzenden des Trägervereins des Rocktreffs, dem CPYE e.V., Dominik Ziebarth, und an die Veranstaltungskoordinatorin des Jugendamtes Tempel-hof-Schöneberg, Beate Bruker. Seit 2011 unterstützt die Genossenschaftsbank das Amateurbandfestival Rocktreff, das in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juni wieder im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf stattfindet.



Die PSD-Bank und den Rocktreff verbinden ein paar Gemeinsamkeiten. Zwar reicht der Rocktreff an die 145-jährige Geschichte der Bank nicht heran, die zu den ältesten und traditionsreichsten Direktbanken Deutschlands gehört, „alt“ (und jung geblieben), vor allem aber traditionsreich ist auch der Rocktreff. Er wurde 1984 von Jugendlichen der Evangelischen Kirchengemeinden Tempelhof und Mariendorf und dem Jugendamt Tempelhof gegründet. Gründungs-vater ist der heutige Chefarzt der Klinik für Gynäko-logie und Geburtshilfe am St. Joseph-Krankenhaus in Tempelhof, Prof. Dr. Michael Abou-Dakn. Einigen Nachwuchsrockern aus dem Kreise der Rock-Ini hat Abou-Dakn geholfen, das Licht der Welt zu erblicken. In diesem Jahr wird der Rocktreff 35 Jahre alt. Im Laufe dieser langen Zeit sind immer wieder Jüngere zum Organisationsteam hinzugekommen. So auch Dominik Ziebarth, der vor einigen Jahren als Helfer begann und heute als Vorstandsmitglied des Trägervereins CPYE e.V. Verantwortung für das Festival übernommen hat. Aus rund weiteren 80 Ehrenamtlichen besteht das Team des Rocktreffs, das schon seit dem letzten Jahr dabei ist, die dies-jährige Veranstaltung vorzubereiten.



Gemeinsam mit dem teilweise parallel stattfinden-den Spielfest kostet die Veranstaltung rund 50.000 Euro. Hinzu kommen Sachspenden für Technik, Marketing und Logistik im Gegenwert von 100.000 Euro. Die Basisfinanzierung erfolgt durch das Jugendamt mit 12.000 Euro, den nicht unerheblichen Rest bringen viele kleine und größere Sponsoren auf, die auf den Internetseiten www.rocktreff.de und www.spielfest-mariendorf.de vorgestellt werden.



Die PSD-Bank unterstützt viele weitere gemeinnützige Projekte, wie zum Beispiel die ADFC-Sternfahrt mit Umweltfestival am Brandenburger Tor am 2. Juni, und den „Run of Spirit“ am 10. Juni 2019. Am 18. August findet wieder auf dem Tempelhofer Feld die „Herzfahrt“ zugunsten von Herzkranken Kindern statt. Unter dem Motto „ZukunftGestalten“ bündelt die Bank ihr soziales Engagement und vernetzt Menschen, die sich engagieren. Zusätzlich bietet der Spendenwettbewerb PSD ZukunftsPreis seit 2015 allen gemeinnützigen Institutionen aus Berlin und Brandenburg die Chance auf einen von 17 Spendenpreisen für Sozial- oder Umweltprojekte. Letztes Jahr spendete die Bank rund 300.000 Euro aus Mitteln der Soziallotterie PSD Gewinnsparen an gemeinnützige Vereine aus der Region.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: