Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

B5, wir kommen geschrieben von: Redaktion am 07.03.2019, 08:06 Uhr

paperpress563 Gemeinsam mit Angola, Armenien, Aserbaidschan, Burkina Faso, Eritrea, Kambodscha, Kuba, Nordkorea, Russland, Uganda, Weißrussland, China und weiteren lupenreinen Demokratien, begehen wir Berliner morgen erstmals den Internationalen Frauentag als gesetzlichen Feiertag. Die Einrichtung dieses Feiertags kann als das Projekt von R2G an-gesehen werden, das am schnellsten umgesetzt wurde. Glückwunsch!





Das B5-Center in Wustermark muss morgen mit einem riesigen Ansturm rechnen. Auf die ohnehin schon preiswerten Artikel bekommen Frauen noch-mals 20 Prozent Rabatt. Rechtzeitiges Losfahren lohnt sich. Der Brandenburger Einzelhandel wird morgen das Geschäfts des Jahres machen. Der Aus-gleich erfolgt dann am Reformationstag, dem 31. Oktober, wenn in Brandenburg Feiertag ist und in Berlin die Geschäfte auf die Nachbarn warten. Das ist dann die neue Form des Länderfinanzausgleichs.



Die Koalitionsfraktionen aus SPD, Linken und Grünen kommen aus dem Freudentaumel über den neuen Feiertag gar nicht heraus. Eine Pressemittei-lung jagt die nächste. Die Regierungsfraktionen haben eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, unter dem Motto, nie waren wir uns so einig, wie bei diesem Thema. Die frauenpolitischen Sprecherinnen äußern sich wie folgt:



Derya Çağlar, SPD-Fraktion: „Ich freue mich, dass Berlin mit der Einführung des internationalen Frauentages als gesetzlichen Feiertag ein Zeichen für die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft setzt. Gleichstellung, wie es das Grundgesetz fordert, ist noch lange nicht erreicht. Gleichberechtigung ist kein Selbstläufer, Gleichberechtigung muss er-kämpft werden. Dafür steht der internationale Frauentag.“



Ines Schmidt, Fraktion DIE LINKE. „Am Frauentag feiern wir das, was von der Frauenbewegung bereits erreicht wurde. Gleichzeitig bestärkt er uns darin, den Kampf für Gleichstellung weiter fortzusetzen. Unser nächstes Ziel dabei ist ein Paritätsgesetz für Berlin.“



Anja Kofbinger, Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion: „Was wir im letzten Jahr am 8. März angekündigt haben, wird jetzt aktuell. Mit einem Berliner Paritätsgesetz will Rot-Rot-Grün ein Instrument für gleichberechtigte Teilhabe auch in den Berliner Parlamenten schaffen. Wir diskutieren derzeit den ersten Gesetzentwurf dazu.“ Da kann man gespannt sein. So sehr es zweifelsfrei sinnvoll, ein Parlament mit gleichen Anteilen von Frauen und Männern zu besetzen, muss die Frage erlaubt sein, ob man da-mit nicht in die Wahlfreiheit eingreift. Kann man wirklich den Parteien vorschreiben, dass sie genau-so viele Frauen wie Männer auf ihre Wahllisten set-zen müssen? Und was ist mit dem geneigten Wähler, der das nicht mitmacht? Vermutlich wird der ganze Vorgang letztlich die Gerichte beschäftigen.



Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), der sich einen anderen Feiertag gewünscht hätte, gibt gleich zwei Pressemitteilungen heraus, eben als Regierender Bürgermeister und auch als Vorsitzender der SPD. Zuerst der Regierende Bür-germeisters:



„Wir begehen in Berlin den Weltfrauentag das erste Mal als Feiertag. Das heißt für die Politik und ebenso für die Gesellschaft, weiter für Gleichstellung und die Rechte der Frauen zu kämpfen. Wie kein anderes Datum steht der 8. März für den langen Weg hin zur Gleichstellung der Geschlechter.



Vieles ist inzwischen erreicht. Unser Senat hat einen Frauenanteil von 55 Prozent. Der Anteil neuberufener Professorinnen liegt in Berlin bei 45 Prozent. Aber im Abgeordnetenhaus ist der Frauenanteil zu-letzt wieder gesunken. 2016 zogen doppelt so viele Männer wie Frauen in unser Parlament. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – diese Forderung ist immer noch nicht erfüllt. Bei der Bezahlung sind es 2019 noch immer 23 Prozent Unterschied zu den Gehältern der Männer.



Auch wenn vieles erreicht worden ist, es bleiben also noch immer viele brennende Aufgaben. Das ist die Botschaft des Internationalen Tags der Frau und des neuen Feiertags in unserer Stadt.“



Und Berlins SPD-Chef Michael Müller sagt: „Als erstes Bundesland hat Berlin den Frauentag zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Für uns ist klar: Gerechtigkeit und Gleichstellung müssen immer zusammen gedacht werden. Dieser Tag erinnert und mahnt uns, dass es noch viel zu tun gibt, damit echte Gleichstellung überall gelebt wird.“



Alles richtig. Aber, Berlin wird das erste und vermutlich das letzte Bundesland sein, das den 8. März als gesetzlichen Feiertag eingeführt hat. Die zentrale Frage aber ist, warum es 70 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik immer noch nicht gelungen ist, Frauen und Männern für gleiche Arbeit gleiches Geld zu bezahlen?



„Die Berliner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden 28.000 Fairtrade-Rosen in der ganzen Stadt verteilen. Da der Internationale Frauen-tag auf Beschluss der rot-rot-grünen Koalition dieses Jahr erstmalig ein gesetzlicher Feiertag sein wird, findet die die traditionelle Rosenaktion bereits am 7. März statt. Am 8. März ruft die Berliner SPD dazu auf, sich an der Demonstration zum Frau-en*kampftag zu beteiligen. Startpunkt ist 14 Uhr am Alexanderplatz.“ Vielleicht haben Sie Glück und bekommen heute eine Rose ab. Die SPD hat den 8. März zum Frauen*-kampftag erklärt. Weniger dramatisch ging es wohl nicht.



Und was sagt die Opposition? Dr. Maren Jasper-Winter (FDP-Fraktion): „Dass der Senat am Frauen-tag keine Feierlichkeit und keinen offiziellen Rahmen geplant hat, zeigt noch einmal mehr, dass es sich hier um reine Schaufensterpolitik handelt und gerade keine Herzensangelegenheit ist. Auch der Titel der Aktuellen Stunden im Abgeordnetenhaus verdeutlicht dies: Künstlich wird ein Zusammenhang zwischen Frauenpolitik und Tarifverhandlungen her-gestellt, der tief blicken lässt. Es lässt sich außer der Eingruppierung von bestimmten Berufsgruppen keine klare Linie des Senats erkennen, welche Gleichstellungsthemen er für die Stadt sieht. Dabei gibt es viele Baustellen: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, faire Chancen für Teilzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst und eine funktionierende Verwaltung, die Alleinerziehenden den Unterhaltsvorschuss pünktlich auszahlt.“



Katrin Vogel (CDU-Fraktion): „Es ist bedauerlich, dass Senat und Koalition zum 8. März keinerlei Vorbereitungen getroffen haben und nun ein Feiertag ohne Konzept stattfindet. Ein zusätzlicher Feiertag ist aber kein Selbstzweck. Unsere bereits vor Mona-ten formulierte Mahnung, das Bewusstsein zu schärfen und mit einem Maßnahmen- und Veranstaltungskonzept zu unterlegen, hat der Senat nicht aufgegriffen. Er meint es offensichtlich nicht ernst.“



Auch die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) äußert sich: „Zum Internationalen Frauentag am 8. März bietet auch die OECD eine Fülle an Daten und Fakten auf dem gerade aktualisierten Gender-Portal. Dort fin-den Sie anhand von rund 75 Indikatoren Aufschluss über geschlechtsspezifische Ungleichheiten in Bildung, Beschäftigung, Unternehmertum, öffentlicher Verwaltung, Gesundheit und Entwicklung.



So zeigt ein neuer Datensatz, wie sehr Frauen in den häufig schlecht bezahlen Jobs im Gesundheits- und Pflegebereich dominieren. Hier machen Frauen OECD-weit rund 75 Prozent Beschäftigten aus, das heißt 20 Millionen Frauen gegenüber 6,3 Millionen Männern. Dennoch beziehen Frauen im Gesundheitssektor noch immer oft ein geringeres Einkommen als ihre männlichen Kollegen. So ist beispiels-weise der Anteil der weiblichen Ärzte in den letzten Jahrzehnten in den OECD-Ländern stetig gestiegen, von etwa 30 Prozent aller Ärzte im Jahr 1990 auf etwa 40 Prozent im Jahr 2000 und bis zu 47 Prozent im Jahr 2015. Allerdings verdienen Ärztinnen ten-denziell weniger, weil sie in den am höchsten be-zahlten Fachgebieten wie der Chirurgie unterrepräsentiert sind: Beispielsweise erhielten Ärztinnen in den USA fast 20.000 US-Dollar weniger pro Jahr als ihre männlichen Kollegen, auch unter Berücksichtigung von Faktoren wie Alter und langjähriger Erfahrung.



Noch stärker dominieren Frauen den Bereich der Langzeitpflege: Frauen halten durchschnittlich etwa 90 Prozent der Arbeitsplätze im Langzeitpflege-Sektor, in dem die Arbeitsbedingungen in der Regel relativ schlecht und die Bezahlungen niedriger als in anderen Pflegeberufen sind. Die Arbeitsbedingungen sind oft sowohl körperlich als auch psychisch anspruchsvoll. In der Folge hat jede sechste Langzeit-Pflegekraft mindestens ein Gesundheitsproblem, das durch die Arbeitsbelastung hervorgerufen oder ver-stärkt wurde.



Die OECD veranstaltet in Paris eine Veranstaltungs-reihe zum Internationalen Frauentag, die am Donnerstag, den 7. März, beginnt. Es wird diskutiert werden, was getan werden kann, um geschlechts-spezifische Ungleichheiten zu vermindern.“



Weitere Informationen unter www.oecd.org/gender



Ja, es gibt noch viel zu tun. Für die Rahmenbedingungen ist aber die Politik verantwortlich. Ein ideologisch verbrämter Feiertag hilft den Frauen nicht weiter, sondern nur konkrete Politik. Dazu hatten die Parteien – wie gesagt – 70 Jahre lang Zeit, mit bislang in den wichtigsten Fragen – gleiche Bezahlung für gleich Arbeit – mäßigem Erfolg. Im Augenblick wird morgen nur folgendes passieren: Viele Berliner Frauen fahren zum Shoppen nach Branden-burg und die Brandenburger Frauen stehen an den Kassen der Einkaufszentren. Das ist Geschlechtersolidarität.



Ed Koch







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: